IPL 2026: २८१ स्ट्राईक रेट अन् ९३ धावा... रजत पाटिदार प्लेऑफचा 'दादा'; Final मध्ये पोहचताच म्हणाला, 'आम्ही तुमच्यावर चालून येतोय...'

Rajat Patidar in IPL Playoffs: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरच्या संघाने मंगळवारी (२६ मे) गुजरात टायटन्सचा ९२ धावांनी धुव्वा उडवला. कर्णधार रजत पाटीदार याने झळकावलेल्या नाबाद अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर बंगळूर संघाने 'क्वालिफायर वन' लढतीत दिमाखदार खेळ केला आणि आयपीएल या टी-२० स्पर्धेची सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरी गाठली. बंगळूरकडून (RCB) गुजरात संघासमोर (GT) २५५ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले. मात्र, मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना गुजरातचे फलंदाज दबावाखाली १६२ धावांवर ढेपाळले. या सामन्यात बंगळुरूकडून वेंकटेश अय्यर (१९), विराट कोहली (४३) आणि देवदत्त पडिक्कल (३०) धावांवर बाद झाल्यानंतर कर्णधार रजत पाटीदार व अष्टपैलू खेळाडू कृणाल पंड्या या जोडीने ९५ धावांची भागीदारी करताना बंगळूरच्या धावसंख्येत मोलाची भर घातली. कागिसो रबाडाने कृणाल पंड्याला ४३ धावांवर बाद करीत जोडी तोडली. टीम डेव्हिड चार धावांवर बाद झाला. पण रजत पाटीदारने ३३ चेंडूंमध्ये पाच चौकार व नऊ षटकारांसह २८१.८२ च्या स्ट्राईक रेटने नाबाद ९३ धावांची खेळी साकारली. त्यामुळे बंगळुरूने आयपीएल प्लेऑफच्या इतिहासातील सर्वोच्च ५ बाद २५४ धावसंख्या उभारली.त्यानंतर जेकब डफी, भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम दार, कृणाल पांड्या, जोश हेजलवूड या गोलंदाजी फळीसमोर गुजरात १६२ धावांवरच सर्वबाद झाले. गुजरातकडू एकट्या राहुल तेवातियाने ६८ धावांची झुंज दिली.रजत पाटिदारच प्लेऑफचा 'दादा'रजत पाटिदारने (Rajat Patidar) प्लेऑफमध्ये अशी दमदार कामगिरी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मात्र त्याने या खेळीदरम्यान ठेवलेला २८१.८२ चा स्ट्राईक रेट हा आयपीएलमध्ये ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक धावा करणाऱ्या कर्णधारांमध्ये सर्वोच्च स्ट्राईक रेट आहे. याशिवाय आत्तापर्यंत पाटिदारने प्लेऑफमध्ये ६ डाव खेळताना ११२.६६ च्या सरासरीने आणि १९२.१४ च्या स्ट्राईक रेटने ३३८ धावा केल्या आहेत. यामध्ये एक शतक आणि २ अर्धशतकांचा समावेश आहे. तसेच त्याने २५ चौकार आणि २४ षटकार मारले आहेत. तो प्लेऑपमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत सुरेश रैना (४० षटकार), एमएस धोनी (२८ षटकार) आणि कायरन पोलार्ड (२५ षटकार) यांच्यापाठोपाठ चौथ्या क्रमांकावर आहे.रजत पाटिदारच्या आयपीएल प्लेऑफमधील खेळीनाबाद ११२ धावा - विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स, एलिमिनेटर, २०२२५८ धावा - विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स, क्वालिफायर २, २०२२३४ धावा - विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स,एलिमिनेटर, २०२४नाबाद १५ - विरुद्ध पंजाब किंग्स, क्वालिफायर १, २०२५२६ धावा - विरुद्ध पंजाब किंग्स, अंतिम सामना, २०२५नाबाद ९३ धावा - विरुद्ध गुजरात टायटन्स, क्वालिफायर १, २०२६."आम्ही तुमच्यावर चाल करून येतोय..."सामना जिंकल्यानंतर रजत सामनावीर पुरस्कारही मिळाला. यानंतर रजत म्हणाला, 'आमच्यासाठी हा सुपर सामना होता आणि ज्याप्रकारे फलंदाजांनी या सामन्यात वर्चस्व ठेवले, हेतुपूर्वक सर्वांनी आक्रमक फलंदाजी केली, ते सर्व आमच्यासाठी चांगले ठरले. गुजरातच्या गोलंदाजांवर आक्रमण करण्यासाठी कोणती स्पष्ट योजना नव्हती, पण आम्ही त्यासाठी तयार होतो; कारण तुम्हाला दाखवून द्यावे लागेल की आम्ही तुमच्यावर चाल करून येतोय. हे सर्व फलंदाजांनी केले.''त्यामुळे आम्ही मिटिंगमध्येही याबाबत चर्चा केली की आपल्याला चांगली देहबोली ठेवावी लागेल आणि आक्रमक मानसिकता ठेवावी लागेल. क्वालिफायर १ ही मोठी संधी आहे. आम्ही ज्याप्रकारे खेळलो आणि वर्चस्व ठेवले ते उत्कृष्ट होते.'रजत त्याच्या फलंदाजीबद्दल म्हणाला, 'माझ्या फलंदाजीत बदल केलेला नाही. सुरुवातीला मी थोडे चेंडू घेतो. ८-१० चेंडूंमध्ये खेळपट्टी कशी आहे आणि चेंडू कसा येतोय, याचा अंदाज घेतो. त्यानंतर माझे विचार स्पष्ट असतात की मला कसे खेळायचे आहे. मला नेहमीच गोलंदाजांना दबावात टाकायला आवडते.'रजत गोलंदाजीबद्दल म्हणाला, 'प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले, तर खेळपट्टी सोपी नव्हती की ज्यावर मोठे षटकार मारता येतील. कारण खेळपट्टीवर चांगली उसळी मिळत होती. गोलंदाजांनी ज्याप्रकारे त्यांच्या योजना अंमलात आणल्या आणि स्टंपवर चेंडू टाकले, त्यामुळे मदत झाली. गुजरात टायटन्स आत्तापर्यंत द्याप्रकारे खेळले आहे, मला वाटतं त्यांचे तीन वरचे महत्त्वाचे फलंदाज आहेत. आमचा विचार स्पष्ट होता की जर त्यांना पॉवरप्लेमध्ये बाद केले, तर त्याचा फायदा होऊ शकतो.'रोमारिओला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळवण्याबद्दल रजत म्हणाला, जर अंतिम सामन्यात गेलो, तर रोमरिओ मधल्या षटकांमध्ये कसा गोलंदाजी करतो, हे पाहण्यासाठी त्याला संध दिली होती.