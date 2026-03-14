PSL चा करार मोडला अन् IPL शी हातमिळवणी; झिम्बाब्वेच्या खेळाडूच्या निर्णयाने पाकिस्तान चवताळले

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ साठी फ्रँचायझींची अंतिम तयारी सुरू झाली आहे. याचदरम्यान कोलकाता नाईट रायडर्सने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुझराबनी (Blessing Muzarabani) याला संघात सामील करून घेतले आहे. पण त्यासाठी त्याने पाकिस्तान क्रिकेटला मात्र मोठा धक्का दिला आहे. यामुळे आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) त्याच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजत आहे. .मुझराबनीने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ (T20 World Cup 2026) स्पर्धेत प्रभावी कामगिरी केली होती. त्याने झिम्बाब्वेला सुपर - ८ पर्यंत पोहचवण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता, या स्पर्धेत त्याने १३ विकेट्सही घेतल्या. त्यामुळे त्याची प्रतिभा पाहाता कोलकाता नाईट रायडर्सने (KKR) त्याला मुस्तफिजूर रेहमानच्या जागेवर संघात घेतले..बांगलादेशमध्ये हिंदूवर झालेल्या आत्याचाराच्या बातम्या समोर आल्यानंतर मुस्तफिजूरच्या आयपीएलमधील सहभागावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यानंतर बीसीसीआयने त्याला काढून टाकण्याचे आदेश कोलकाताला दिले. त्यामुळे कोलकाताने मुस्तफिजूरला संघातून काढले. त्याला कोलकाताने ९.२० कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. मात्र तो संघातून बाहेर झाल्यानंतर कोलकाताने बदली खेळाडूची घोषणा केली नव्हती. मात्र आता त्यांनी मुझराबनीला संघात स्थान दिलं आहे..पण आयपीएलचा करार मिळताच मुझराबनीने पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये (PSL) न खेळण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मुझराबनीला पाकिस्तान सुपर लीगमधील इस्लामाबाद युनायटेडने ११ व्या हंगामासाठी पाकिस्तानी चलनानुसार ११ मिलियनला करारबद्ध केले होते..जिओ सुपरने दिलेल्या रिपोर्ट्सनुसार पाकिस्तान टी२० लीगमधून उशीरा माघार घेतल्याबद्दल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये असं पहिल्यांदाच घडलेलं नाही, यापूर्वीही गेल्यावर्षी दक्षिण आफ्रिकेचा अष्टैपैलू कॉर्बिन बॉश याला पेशावर झालमीने करारबद्ध केले होते. पण मुंबई इंडियन्सने त्याला संघात घेतल्यानंतर त्यानेही पाकिस्तान सुपर लीगमधून माघार घेतली होती. त्यानंतर त्याला १ वर्षासाठी पाकिस्तान सुपर लीगमधून बंदी घालण्यात आली होती.