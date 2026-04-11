"लोकं अभिषेक शर्माला विसरतील...", वैभव सूर्यवंशीचे कौतुक करताना पाकिस्तानी खेळाडूचे वादाला तोंड फोडणारे विधान...

Pakistani Cricketer's Big Statement on Vaibhav Suryavanshi : १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आपल्या आक्रमक फलंदाजीने जगाला वेड लावले आहे... त्याला टीम इंडियात पदार्पणाची संधी मिळायला हवी, अशी मागणी वाढतच चालली आहे. युवा फलंदाज समोर कोणताही दिग्गज गोलंदाज असला, तर पर्वा करत नाही. जसप्रीत बुमराहला पहिल्याच चेंडूवर मारलेला षटकार आठवा... काल जोश हेझलवूड व भुवनेशवर कुमार यांचीही वैभवने धुलाई केली आणि राजस्थान रॉयल्सला विजय मिळवून दिला. पाकिस्तानीही वैभवच्या खेळीच्या प्रेमात पडले आहेत, पंरतु त्यांच्याकडून आज अभिषेक शर्माबाबत चुकीचे विधान गेले..पाकिस्तानचा माजी गोलंदाज तन्वीर अहमद याच्या मते सूर्यवंशीचे यश हे भारतीयांना अभिषेक शर्माचा विसर पाडणारे ठरेल. आयसीसी ट्वेंटी-२० फलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल असलेल्या अभिषेकला लोकं आता विसरतील असा दावा तन्वीरने केला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्धच्या सामन्यात वैभवच्या २६ चेंडूंत ७८ धावांच्या खेळीनंतर तन्वीरची ही प्रतिक्रिया आली आहे.."जेव्हा सूर्यवंशी भारताकडून खेळेल, तेव्हा लोक अभिषेक शर्माला विसरून जातील आणि जेव्हा दोघे एकत्र फलंदाजी करतील, तेव्हा अभिषेक सूर्यवंशीच्या जवळपासही पोहोचणार नाही. लोकांचे अभिषेककडे लक्षही जाणार नाही. सगळेजण सूर्यवंशीकडेच पाहत असतील. तुमच्या टीव्ही स्क्रीनवर तुम्हाला अभिषेक दिसणारही नाही," असे तन्वीर एका टीव्ही शोमध्ये म्हणाला..सूर्यवंशीने क्रिकेटच्या जगात क्षणोक्षणी मोठी झेप घेतली आहे. पदार्पणाच्या आयपीएल हंगामात त्याने ३५ चेंडूंमध्ये विक्रमी शतक झळकावले, त्यानंतर त्याने १९ वर्षांखालील क्रिकेटवर वर्चस्व गाजवले आणि २०२६ च्या हंगामात चार सामन्यांनंतर ऑरेंज कॅप पटकावण्यासाठी पुनरागमन केले. भारतीय संघात सलामीच्या जागेसाठी अनेक नावांची स्पर्धा आहे, पण सूर्यवंशी आता अभिषेक आणि संजू सॅमसन यांच्यावर खरा दबाव टाकत आहे..पाकिस्तानमध्ये सूर्यवंशीची तुलना अभिषेकशी केली जात आहे, ही एक मोठी गोष्ट आहे. अलीकडच्या काळात विराट कोहलीनंतर अभिषेकनेच पाकिस्तानला सर्वाधिक त्रास दिला होता आणि २०२५ च्या आशिया कपमधील त्याच्या चमकदार कामगिरीनंतर तो देशभरात चर्चेचा विषय बनला होता.