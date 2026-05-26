RCB ने ५ कोटी रुपये देऊन रिटेन केलेल्या यश दयालला बाहेर का बसवलं? स्वतःच केला मोठा गौप्यस्फोट

RCB Yash Dayal Controversy: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने दमदार कामगिरी केली आहे. त्यांनी पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवत प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे गतविजेते आता यंदाही विजेतेपद जिंकण्यासाठी प्रबळ दावेदार आहेत. पण याचदरम्यान या हंगामात बंगळुरूकडून वेगवान गोलंदाज यश दयाल (Yash Dayal) खेळला नाही. तो संपूर्ण हंगामात संघासोबतच नव्हता. त्याने गेल्यावर्षी बंगळुरूला आयपीएलचे पहिले विजेतेपद जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. मात्र या हंगामासाठी त्याला संघातून दूर करण्यात आले होते. याबाबत त्याने भाष्य केले आहे. .RCB vs GT Qualifier 1: RCB सलग दुसऱ्यांदा फायनलमध्ये जाणार? गुजरात टायटन्सशी आज 'क्वालिफायर वन' लढत धरमशालामध्ये रंगणार.यश दयाल आयपीएल २०२५ हंगामानंतर मोठ्या अडचणीत सापडला असून त्याच्याविरुद्ध सध्या न्यायालयीन खटला सुरू आहे. भारतातील दोन वेगवेगळ्या राज्यात त्याच्यावर शारीरिक अत्याचाराचे दोन गंभीर आरोप आहेत. यात राजस्थानमध्ये त्याच्यावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार (POSCO) केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय गझियाबादमधील एका महिलेनेही त्याच्यावर अत्याचार, लैंगिक शोषण आणि लग्नाचे अमिष दाखवून फसवणूक केल्याचे आरोप केले होते.आयपीएल २०२६ स्पर्धेपूर्वी बंगळुरू संघाचे क्रिकेट संचालक मो बोबाट यांनी यश दयाल १९ व्या हंगामाला मुकण्यामागे 'वैयक्तिक परिस्थिती' असे कारण दिले होते. तसेच बोबाट यांनी असंही सांगितलं होतं की हा निर्णय दयाल आणि बंगळुरू संघ या दोघांच्याही हिताचा आहे..याबाबत आता टॉक विथ मनवेंद्र या युट्यूब शोवर बोलताना दयालने सांगितले की तो संघाला मिस करतो, तसेच आयपीएल २०२६ स्पर्धा न खेळण्याचा त्याचा निर्णय नसल्याचेही त्याने सांगितले. तो म्हणाला, 'जेव्हा मी त्यांना टीव्हीवर पाहातो, तेव्हा मी उठून निघतो. पण परत हा माझाच संघ आहे, त्यांनी मला संघातून काढलेले नाही. त्यांनी त्यांच्या रिटेन केलेल्या खेळाडूंमध्ये मला ठेवले होते, त्यांनी माझा बदली खेळाडूही आणला नाही. ते कदाचित मी महत्त्वाचा भाग आहे, असं समजत असतील.''दुसरी गोष्ट अशी की या हंगामातून बाहेर जाण्याचा निर्णय माझा वैयक्तिक नव्हता. हे विधान वादग्रस्त ठरू शकते, पण हा निर्णय नेहमीच अधिकाऱ्यांकडून घेतला गेला. मला माहित नाही रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या निर्णयामागील कारण काय? मी त्यांना खूप मिस करतोय, मला माहित नाही की संघ मला मिस करत आहे की नाही?'.पण यश दयालने हे देखील सांगितले की तो बंगळुरू संघातील सहस्यांच्या संपर्कातही आहे. तो म्हणाला, 'मी मॅनेजमेंटच्या संपर्कात आहे. मी संचलकांशी, प्रशिक्षकांशीही बोलला आहे, मी दिनेश कार्तिकशीही चर्चा केली आहे. आम्ही ठराविक अंतराने संपर्क साधतो, संपर्क तुटलेला नाही. सर्वकाही स्पष्ट आहे.'.RCB चा ५ कोटींचा खेळाडू गायब! सराव सोडा, टीमच्या बसवरील फोटोतही नाही... संघातून हकालपट्टी की आणखी काही?.यश दयालला बंगळुरू संघाने आयपीएल २०२६ स्पर्धेसाठी ५ कोटींमध्ये संघात कायम केले होते. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की सध्या दयालवर असलेल्या अरोपांमुळे गेल्यावर्षी त्याला युपी टी२० लीग स्पर्धेतही खेळण्यापासून थांबवण्यात आले होते. त्याला त्या स्पर्धेसाठी गोरखपूर लायन्सने ७ लाखांना खरेदी केले होते. यश दयालने आयपीएलमध्ये आत्तापर्यंत ४३ सामने खेळले असून ४१ विकेट्स घेतल्या आहेत.