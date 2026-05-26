RCB vs GT Qualifier 1: RCB सलग दुसऱ्यांदा फायनलमध्ये जाणार? गुजरात टायटन्सशी आज ‘क्वालिफायर वन’ लढत धरमशालामध्ये रंगणार

धरमशाला : गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा(RCB) संघ मंगळवारी (ता. २६) आयपीएल 'क्वालिफायर वन' लढतीत गुजरात टायटन्सचा(GT) सामना करणार आहे. बंगळूरचा संघ सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसेल. गुजरातच्या संघाने २०२२ मध्ये विजेता होण्याचा मान संपादन केला होता..त्यानंतर २०२३ मध्ये त्यांना उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. आता आयपीएलच्या इतिहासात तिसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी त्यांचा संघ जीवाचे रान करेल. या लढतीतील विजेता थेट अंतिम फेरीत पोहोचणार आहे. तसेच या लढतीत पराभूत संघ एलिमिनेटर लढतीत विजयी होणाऱ्या संघाविरुद्ध 'क्वालिफायर टू' लढतीत खेळणार आहे..IPL 2026, GT vs RCB: बंगळूर-गुजरात आज लढणार; अहमदाबादमध्ये 'काँटे की टक्कर'; कशी असेल प्लेइंग इलेव्हन.बंगळूरच्या संघाने यंदाच्या मोसमात नऊ विजयांसह १८ गुणांची कमाई करीत पहिले स्थान पटकावले. गुजरात टायटन्स व सनरायझर्स हैदराबाद या संघांनीही १८ गुणांची कमाई केली. मात र, या दोन संघांपेक्षा बंगळूरचा नेट रनरेट अधिक होता. त्यामुळे त्यांचा संघ पहिल्या स्थानावर राहिला. बंगळूरच्या यंदाच्या मोसमातील यशामध्ये तीन खेळाडूंचा मोलाचा वाटा आहे. विराट कोहली, भुवनेश्वरकुमार व जॉश हेझलवूड ही त्यांची नावे..विराट कोहली याने सलामीला फलंदाजी करीत सातत्याने धावा उभारल्या आहेत. त्याने आश्वासक सुरुवात दिल्यामुळे बंगळूरला बहुतांशी वेळा २०० धावांचा टप्पा उभारता आला आहे. भुवनेश्वरकुमार व जॉश हेझलवूड या अनुभवी वेगवान गोलंदाजांनी प्रतिस्पर्धी संघातील प्रमुख फलंदाजांवर अंकुशच ठेवला नाही, तर त्यांना पॅव्हेलियनचा रस्ताही दाखवला. त्यामुळे या तीन खेळाडूंचे योगदान अमूल्य ठरले आहे. गुजरातचा संघ या तीन खेळाडूंसाठी विशिष्ट योजना आखणार हे निश्चित आहे. कर्णधार रजत पाटीदार व अष्टपैलू कृणाल पंड्या या दोन खेळाडूंनीही बंगळूरला गरज असताना सामन्याला कलाटणी देणारी कामगिरी केलेली आहे. त्यामुळे त्यांना कमी लेखून चालणार नाही..गिल, सुदर्शन, बटलरचा प्रभावकर्णधार शुभमन गिल, साई सुदर्शन व जॉस बटलर या पहिल्या तीन क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूंनी धडाकेबाज कामगिरी केल्यामुळे गुजरातला मोठी मजल मारता आली आहे. गुजरातच्या मधल्या फळीचा या मोसमात कस लागलेला नाही. आता बंगळूरविरुद्धच्या लढतीत मधल्या फळीवर जबाबदारी आल्यास त्यांनी ती स्वीकारायला हवी. तसेच ठसा उमटवायला हवा..रबाडा, सिराज, राशीदची चमकगुजरातच्या गोलंदाजी विभागाने उत्तरार्धात चमक दाखवली आहे. कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा व राशीद खान या चार प्रमुख गोलंदाजांकडून अचूक टप्प्यात प्रभावी गोलंदाजी करण्यात येत आहे. या चारही गोलंदाजांना बंगळूरच्या फलंदाजांना रोखावे लागणार आहे..गुजरातचे सर्वोत्तम फलंदाजसाई सुदर्शन - ६३८ धावाशुभमन गिल - ६१६ धावाजॉस बटलर - ४६९ धावागुजरातचे सर्वोत्तम गोलंदाजकागिसो रबाडा - २४ विकेटराशीद खान - १९ विकेटमोहम्मद सिराज - १७ विकेटबंगळूरचे सर्वोत्तम फलंदाजविराट कोहली - ५५७ धावादेवदत्त पडिक्कल - ४३३ धावारजत पाटीदार - ३९३ धावाबंगळूरचे सर्वोत्तम गोलंदाजभुवनेश्वकुमार - २४ विकेटरसिक दर - १४ विकेटजॉश हेझलवूड - १२ विकेट.संभाव्य Playing 11रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB)रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टीम डेव्हिड, कृणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा आणि जोश हेजलवुड.गुजरात टायटन्स (GT)शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, निशांत सिंधू, जेसन होल्डर, रशीद खान, राहुल तेवतिया, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा आणि अर्शद खान.