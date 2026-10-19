India's Selection Committee: टीम इंडियाच्या निवड समितीत रमेश पोवार यांना मिळाली आगरकरांची जागा, पण तरी अध्यक्ष मात्र वेगळाच!

भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या निवड समितीत अखेर नव्या सदस्याचा प्रवेश झाला आहे. ४ ऑक्टोबर रोजी अजित आगरकर (Ajit Agarkar) यांचा भारतीय क्रिकेट संघाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यकाळ संपला आहे. त्यामुळे त्याची निवड समितीतील पश्चिम विभागाचे प्रतिनिधी म्हणून जागा रिकामी झाली होती. ही रिक्त जागा भरण्यासाठी योग्य उमेदवाराचा बीसीसीआय शोध घेत होते, त्यासाठी त्यांनी अर्जही मागवले होते. अखेर बीसीसीआयला या जागेसाठी योग्य प्रतिनिधी मिळाला आहे. मुलाखतीनंतर बीसीसीआयने रमेश पोवार यांनी निवड समितीत नियुक्त केले आहे. याशिवाय नवा निवड समिती अध्यक्ष म्हणून प्रज्ञान ओझाची घोषणा करण्यात आली आहे. तो अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ संपल्यापासून अंतरिम अध्यक्ष म्हणून काम करत होता. .India Selection Committee: रोहित शर्माचा जवळचा मित्र घेणार अजित आगरकरची जागा? गुवाहाटीतील मिटिंगमधील अनुपस्थितीने चर्चेला उधाण.अशोक मल्होत्रा आणि जतीन परांजपे यांचा समावेश असलेल्या क्रिकेट सल्लागार समितीने (CAC) पुरुष निवड समितीच्या सदस्याच्या नियुक्तीसाठी निवड प्रक्रिया राबवली. अर्जदारांची छाननी आणि मुलाखतीची प्रक्रिया बीसीसीआयच्या मुख्यालयात झाली. या प्रक्रियेनंतर रमेश पोवार यांची नियुक्तीची एकमताने शिफारस झाली..पोवार हे भारतासाठी २ कसोटी सामने आणि ३१ वनडे सामने खेळले आहेत. त्यामुळे ते निवड समितीत अर्ज करण्यासाठी पात्र होते. देशांतर्गत क्रिकेट मुंबईसाठी खेळलेल्या रमेश पोवार यांनी खेळाडू म्हणून निवृत्ती घेतल्यानंतर प्रशिक्षण क्षेत्रात पाऊल टाकले. त्यांनी मुंबई आणि गुजरात या संघांचे प्रशिक्षक केले. तसेच त्यांनी भारतीय महिला संघाचे मुख्य प्रशिक्षकपदही सांभाळले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय महिला संघाने आशिया कप आणि राष्ट्रकुल स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकले आहे. रमेश पोवार बीसीसीआयच्या बंगळुरूमधील राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीमध्ये त्यांनी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणूनही ते कार्यरत होते..प्रज्ञान ओझा नवा अध्यक्षबीसीसीआयने असेही घोषित केले की निवड समितीतील सदस्यांमध्ये सर्वाधिक कसोटी सामने खेळण्याच्या आधारावर प्रज्ञान ओझा याची अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्याने २४ कसोटी सामने भारतासाठी खेळले आहेत. त्याच्याच अध्यक्षतेखाली नुकतीच निवड समितीने न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघांची घोषणाही केली आहे.दरम्यान, निवड समितीतील शिवसुंदर दास यांना २३ कसोटींचा, आरपी सिंगला १४ कसोटींचा आणि अजय रात्राला ६ कसोटीचा अनुभव आहे. तसेच रमेश पोवार २ कसोटी सामने खेळले आहेत. त्यामुळे आता प्रज्ञान ओझाचा कार्यकाळ संपेपर्यंत तो निवड समितीचा अध्यक्ष म्हणून यापुढे काम पाहाणार आहे.तथापि, बीसीसीआयने अजित आगरकर यांच्या योगादानाबद्दल त्यांचे आभार मानले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.