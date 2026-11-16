Viral Video: गल्ली क्रिकेट, कटिंग चहा अन् मुंबईचा अस्सल अंदाज! सचिन तेंडुलकरने प्रिन्स विल्यम, केट यांना दाखवली मायानगरीची झलक

Prince William and Kate Middleton Enjoy Gully Cricket With Sachin Tendulkar: वेल्सचे प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस केट सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. हा त्यांचा तीन दिवसांचा दौरा असून सोमवारी ते मुंबईत दाखल झाले. यावेळी त्यांना मुंबईची खास सफर भारतरत्न सचिन तेंडुलकरने घडवली आहे. यावेळी त्यांनी सचिनसोबत अनेक गोष्टींचा अनुभव घेतला, ज्यात गल्ली क्रिकेटचाही समावेश आहे. .Sachin Tendulkar on his Captaincy : मला स्वतःच्या मर्जीने संघ निवडायचे पूर्ण स्वातंत्र्य नव्हते! सचिन तेंडुलकरचा धक्कादायक खुलासा; दोन आवडत्या कर्णधारांची नावं सांगितली.मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी सचिनसोबत मुंबई शहराचा अनुभव घेताना स्ट्रीट फुड आणि कटिंग चहाचाही आस्वाद घेतला. तसेच त्यांनी भारताचा सर्वात जुना फोटोग्राफी स्टुडिओ हॅमिल्टन स्टुडिओ, बलार्ड इस्टेटसह तेंडुलकरसोबत मुंबईच्या नेहमीच्या पर्यटन स्थळांपलीकडील शहराची झलक अनुभवली. पण यातही मुख्य आकर्षण ठरले, ते या तिघांनी घेतलेला क्रिकेटचा आनंद..मुंबईच्या रस्त्यांवर सचिनसोबत विल्यम आणि केट यांनी गल्ली क्रिकेट खेळले. यावेळी आजूबाजूला असलेल्या लहान मुलांनी क्षेत्ररक्षण केले. पण केट आणि विल्यम या दोघांनीही आपापल्या विकेट गमावल्या. विकेट गेल्यानंतर केट गमतीने म्हणाली, 'मला वाटतं मला अजून सरावाची गरज आहे, त्यामुळे आता पुढच्या वेळी.'.विशेष म्हणजे विल्यम आणि केट एप्रिल २०१६ मध्येही मुंबईत आले होते. त्यावेळीही त्यांनी गल्ली क्रिकेटचा आनंद घेतला होता. आता जवळपास एक दशकाने त्यांनी मुंबईत पुन्हा क्रिकेटचा आनंद घेतला..SACHIN YUVRAJ: सचिन तेंडुलकर, युवराज सिंग अन् झहीर खानला संघातून का डच्चू दिला? माजी मुख्य निवडकर्त्याने सांगितलं खरं कारण!.विल्यम आणि केट यांच्या भारत दौऱ्याचा मुख्य हेतूविल्यम यांनी २०२० मध्ये स्थापन केलेल्या 'अर्थशॉट प्राइज' या पर्यावरणविषयक उपक्रमाच्या सहाव्या पर्वासाठी वेल्सचे प्रिन्स आणि प्रिन्सेस भारतात आले आहेत. मंगळवारी हा उपक्रम पार पडणार आहे. त्यानंतर विल्यम आणि केट हे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यासाठी नवी दिल्ली येथे जाणार आहेत. या भारत दौऱ्यात मुंबईत असताना विल्यम आणि केट काही बॉलिवूड सेलिब्रेटिंनाही भेटणार असल्याचे म्हटले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.