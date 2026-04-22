IPL 2026: CSK संघाला उधारीवर खेळाडू देणार RCB? अश्विनने सुचवलाय मार्ग, पण नेमका Loan चा नियम आहे काय?

What is Loan Window Rule: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचा पहिला टप्पा आता संपत आला आहे. अशातच चेन्नई सुपर किंग्सला खेळाडूंच्या दुखापतीचा धक्का बसला आहे. चेन्नईचा वेगवान गोलंदाज खलील अहमदनंतर आता आयुष म्हात्रे देखील आयपीएल २०२६ मधून बाहेर झाला आहे. चेन्नईने अद्याप या दोघांचेही बदली खेळाडूंची घोषणा केलेली नाही. अशाच चेन्नई सुपर किंग्सचा (CSK) माजी क्रिकेटपटू आर अश्विनने (R Ashwin) संघाचे नाव न घेता खेळाडू उधार घेण्याचा मार्ग सुचवला आहे..IPL 2026: CSK विरुद्धच्या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सची ताकद वाढली, स्फोटक फलंदाजी करणारा खेळाडू संघात दाखल.आयुष म्हात्रेला सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध फलंदाजी करताना हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. त्याला यातून सावरण्यासाठी ६ ते १२ आठवड्यांचा कालावधी लागणार आहे. आयुष चेन्नईचा फॉर्ममध्ये असणारा खेळाडू होता. त्याने ६ सामन्यात संघासाठी सर्वाधिक २०१ धावा केल्या होत्या. दरम्यान, आता अश्विनने असे सुचवले आहे की चेन्नई सुपर किंग्सने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून (RCB) विहान मल्होत्राला (Vihaan Malhotra) उधारीवर संघात घ्यावं..अश्विनने पोस्ट केली आहे की 'अनेक दुखापतीचां धक्का बसलाय. लोन विंडो ७ व्या सामन्यानंतर संपेल आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून प्रतिभावान खेळाडूंना लोनवर घेण्याची चांगली संधी आहे. तो अजूनही एकही सामना खेळलेला नाही, त्यामुळे चांगला पर्याय आहे. जर विहानला घेणे जमले नाही, तर अभिज्ञान कुंडू, डावखुरा खेळाडू म्हणून एक चांगला पर्याय आहे, ज्याचा भविष्याचा विचार करून घडवू शकतो.'.त्यावर एका युजरने त्याला एखादा संघ प्रतिस्पर्धी संघाला असा उधारीवर खेळाडू का देईल? त्यावर अश्विनने म्हटले की एक संघ सध्या सुस्थितीत आहे, तर सध्याच्या घडीला दुसरा संघ त्यांच्याशी स्पर्धा करतच नाहीये, त्यामुळे पैसे कमावण्याची संधी असून त्या खेळाडूलाही खेळण्याची संधी मिळेल.चेन्नई आणि बंगळुरू यांच्यात ५ एप्रिलला सामना झाला होत, जो बंगळुरूने जिंकला होता. आता साखळी फेरीत या दोन संघात पुन्हा सामना होणार नाहीये..IPL 2026, Orange Cap: थेट १७ व्या स्थानावरून अव्वल स्थानी; अभिषेक शर्माचा 'ऑरेंज कॅप'वर कब्जा; टॉप-५ मध्ये कोणते खेळाडू?.काय आहे लोन विंडो नियम?लोन विंडो (Loan Window) हा नियम फारसा कोणाला माहित नाही. काही वर्षांपूर्वीच आयपीएलमध्ये हा नियम लागू झालेला आहे. लोन विंडो ही आयपीएल हंगामात २० ते ३४ सामन्यांदरम्यान उघडली जाते. जे खेळाडू २ किंवा त्यापेक्षा कमी सामने खेळले आहेत, ते सर्व खेळाडू लोन विंडोसाठी पात्र असतात. या लोन विंडोच्या कालावधीत एखादा संघ दुसऱ्या संघाकडून या पात्र असलेल्या खेळाडूंपैकी खेळाडूंना उधारीवर आपल्या संघात घेऊ शकतो. पण नियम असाही आहे की त्यासाठी बीसीसीआयची, दोन्ही फ्रँचायझींची आणि त्या खेळाडूही परवानगी असावी लागते. दोन फ्रँचायझींमधील हा व्यवहार पैशांच्या स्वरुपात असतो आणि तो लिलावाच्या बजेटच्या बाहेरचा असतो..दरम्यान, चालू हंगामासाठीच खेळाडूला उधार घेता येते. म्हणजेच समज जर चेन्नईने बंगळुरूकडून एखाद्या खेळाडूला उधारीवर घेतले असेल, तर तो खेळाडू आयपीएल २०२६ स्पर्धेतच चेन्नईकडून खेळेल. हा हंगाम संपल्यानंतर तो पुन्हा बंगळुरु संघात जाईल. याशिवाय लोन घेतलेल्या खेळाडूला आपल्या पॅरेंट संघाविरुद्ध त्या हंगामात खेळता येत नाही. म्हणजे बंगळुरूकडून चेन्नईने जर एखादा खेळाडू उधारीवर घेतला असेल, तर तो खेळाडू हंगामात बंगळुरूविरुद्ध खेळणार नाही.आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ७ सामने खेळण्यापूर्वीच संघांना लोन विंडो वापरता येते. चेन्नईचे आधीच ६ सामने झाले आहेत, त्यामुळे त्यांना जर लोन विंडोचा वापर करायचा असेल, तर ७ वा सामना खेळण्यापूर्वीच करावा लागेल.