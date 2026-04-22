IPL 2026: CSK विरुद्धच्या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सची ताकद वाढली, स्फोटक फलंदाजी करणारा खेळाडू संघात दाखल

Mumbai Indians Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत बहुप्रतिक्षित मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स सामना गुरुवारी (२३ एप्रिल) खेळवला जाणार आहे. हा सामना मु्ंबईच्या घरच्या मैदानात वानथखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. दोन्ही संघांची सध्या सारखीच परिस्थिती आहे, त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे. मु्ंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स (MI vs CSK) यांनी आत्तापर्यंत ६ सामन्यांत दोन सामने जिंकले आहेत, तर ४ सामने पराभूत झाले आहेत. मुंबई इंडियन्स ७ व्या, तर चेन्नई ८ व्या क्रमांकावर आहेत. अशात चेन्नई सुपर किंग्सला खेळाडूंच्या दुखापतींचे धक्के बसले आहेत, खलील अहमदपाठोपाठ आयुष म्हात्रे स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. पण दुसरी आता मुंबई इंडियन्सची ताकद मात्र वाढली आहे. त्यांच्या संघात मॅच विनर खेळाडू नुकताच दाखल झाला आहे. .IPL 2026: कर्णधाराच्याच फॉर्मची चिंता; राजस्थानच्या रियान परागसह मधल्या फळीकडून योगदान अपेक्षित, कशी असेल Playing XI.इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू विल जॅक्स (Will Jacks) चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्स संघात दाखल झाला आहे. तो संघात आल्याने मुंबईच्या फलंदाजी आणि गोलंदाजीलाही मजबुती मिळेल. कारण तो कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजी करू शकतो, तसेच त्याच्याकडे स्फोटक फलंदाजी करण्याची क्षमता आहे. तो इंग्लंडसाठी ६ किंवा ७ क्रमांकावर फलंदाजी करतो, पण त्याने मुंबईसाठी यापूर्वी सलामीला फलंदाजी केली आहे. तसेच तो फिरकी गोलंदाजीही करतो. मुंबईकडे अल्लाह गझनफर आणि मिचेल सँटेनर हे चांगले फिरकीपटू आहेत, त्यांना जॅक्सचीही साथ मिळू शकते. विल जॅक्सने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतही दमदार कामगिरी केली होती. त्याने ४ सामन्यात सामनावीर पुरस्कार जिंकले होते..२७ वर्षीय जॅक्सने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सहभागी होण्याआधी काही काळ मुंबई इंडियन्सकडे मागितला असल्याचे समजत आहे. त्यामुळे तो सुरुवातीच्या काही सामन्यांसाठी तो उपस्थित नव्हता. मात्र आता तो संघात आला आहे. मुंबईने पहिला सामना जिंकल्यानंतर सलग चार पराभव स्वीकारले होते. पण ६ व्या सामन्यात त्यांनी चांगले पुनरागमन करत गुजरात टायटन्सला पराभूत केले आणि दुसरा विजय नोंदवला. पण आता पुढील सर्व सामने आव्हान टिकवण्यासाठी मुंबईसाठी महत्त्वाचे आहेत..धोनीच्या पुनरागमनाची आशादरम्यान, मुंबई-चेन्नई संघात होणाऱ्या सामन्यातून एमएस धोनी पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे. तो पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत असल्याने पहिल्या ६ सामन्यात खेळला नव्हता. पण आता त्याने नेट्समध्ये फलंदाजी आणि यष्टीरक्षणाच्या सरावाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे तो मुंबई इंडियन्सविरुद्ध मैदानात उतरेल, अशी आशा चेन्नई सुपर किंग्सचा संघ आणि चाहत्यांना असणार आहे..IPL 2026, Orange Cap: थेट १७ व्या स्थानावरून अव्वल स्थानी; अभिषेक शर्माचा 'ऑरेंज कॅप'वर कब्जा; टॉप-५ मध्ये कोणते खेळाडू?.याशिवाय चेन्नईला आता आयुष म्हात्रेही आयपीएल २०२६ स्पर्धेतून बाहेर झाल्याने त्याच्या जागेवर कोण खेळणार हा देखील प्रश्न आहे. त्याच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये उर्विल पटेल येण्याची शक्यता आहे. त्याने गेल्यावर्षी चेन्नईसाठी पदार्पण केले होते. त्याच्याकडे स्फोटक फलंदाजीची क्षमता आहे.