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New ODI & Test Captain: मोठा नेतृत्वबदल! १४१ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारा खेळाडू झाला कर्णधार, अफगाणिस्तानची घोषणा

Afghanistan New Test & ODI Captain: भारत दौऱ्यानंतर अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये नेतृत्वबदल झाला आहे. हशमतुल्ला शाहिदीने कर्णधारपद सोडल्याने नव्या कसोटी आणि वनडे कर्णधाराची घोषणा झाली आहे.
Afghanistan Test Cricket Team

Afghanistan New Test & ODI Captain

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Afghanistan Appoint New Test & ODI Captain & Vice Captain: अफगाणिस्तानने काही दिवसांपूर्वीच भारताचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात त्यांना एकमेव कसोटी सामन्यात पराभवाचा धक्का बसला होता, तसेच वनडे मालिकेतही भारताने अफगाणिस्तानला पराभूत केलं होतं.

त्यानंतर मात्र अफगाणिस्तान संघात मोठा नेतृत्व बदल झाला आहे. हशमतुल्ला शाहिदीने (Hashmatullah Shahidi) संघाचे वनडे कर्णधारपद सोडले होते. तो २०२२ पासून ही जबाबदारी सांभाळत होता. त्याने कर्णधारपद सोडल्यानंतर आता अफगाणिस्तानने बुधवारी नव्या कर्णधाराची घोषणा केली आहे.

Afghanistan Test Cricket Team
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