New ODI & Test Captain: मोठा नेतृत्वबदल! १४१ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारा खेळाडू झाला कर्णधार, अफगाणिस्तानची घोषणा

Afghanistan Appoint New Test & ODI Captain & Vice Captain: अफगाणिस्तानने काही दिवसांपूर्वीच भारताचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात त्यांना एकमेव कसोटी सामन्यात पराभवाचा धक्का बसला होता, तसेच वनडे मालिकेतही भारताने अफगाणिस्तानला पराभूत केलं होतं. त्यानंतर मात्र अफगाणिस्तान संघात मोठा नेतृत्व बदल झाला आहे. हशमतुल्ला शाहिदीने (Hashmatullah Shahidi) संघाचे वनडे कर्णधारपद सोडले होते. तो २०२२ पासून ही जबाबदारी सांभाळत होता. त्याने कर्णधारपद सोडल्यानंतर आता अफगाणिस्तानने बुधवारी नव्या कर्णधाराची घोषणा केली आहे. .ICC ODI Ranking: भारताचा दबदबा! गिल, रोहित, विराट टॉप-४ मध्ये; पहिल्या क्रमांकासाठी काट्याची टक्कर.अफगाणिस्तानने कसोटी आणि वनडे संघासाठी आता ३३ वर्षांच्या रेहमत शाहला (Rahmat Shah) नवा कर्णधार म्हणून नियुक्त केले आहे. रेहमत शाह संघातील महत्त्वाचा खेळाडू असून गेल्या १३ वर्षांपासून संघाचा भाग आहे. त्याने २०१३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने आत्तापर्यंत १२८ वनडे, १२ कसोटी आणि १ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामना खेळला आहे. त्याने भारत दौऱ्यातही चांगली कामगिरी केली होती..रेहमत शाह हा हशमतुल्ला शाहिदी कर्णधार असताना उपकर्णधार म्हणून संघात होता. हशमतुल्ला शाहिदीच्या नेतृत्वातही अफगाणिस्तानने चांगली कामगिरी केली. ज्यात २०२३ वनडे वर्ल्ड कप आणि २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धांचाही समावेश आहे. या दोन्ही स्पर्धांमध्ये त्यांनी चांगली कामगिरी करताना इंग्लंड, पाकिस्तान आणि श्रीलंका सारख्या संघांना पराभवाचा धक्का दिला होता..नव्या उपकर्णधाराचीही घोषणादरम्यान, रेहमत शाह याला अफगाणिस्तानचा नवा कसोटी आणि वनडे कर्णधार केला असल्याने नव्या उपकर्णधाराचीही घोषणा झाली आहे. यष्टीरक्षक फलंदाज रेहमनुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) याला अफगाणिस्तानच्या कसोटी आणि वनडे संघाचा नवा उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे..IND vs AFG: यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक अन् मग विजयी षटकार... भारताचा अफगाणिस्तानला व्हाईटवॉश.आता रेहमत शाह आणि गुरबाज यांच्या नेतृत्वाच्या खाली अफगाणिस्तानला पहिली वनडे मालिका आयर्लंडविरुद्ध खेळायची आहे. या मालिकेत ५ सामने खेळले जाणार असून ५ ऑगस्टपासून या मालिकेला सुरुवात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.