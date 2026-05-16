Indian Cricket: द्रविडने नाकारला गंभीरचा 'सुपरस्टार कल्चर'चा दावा; म्हणाला, "कोणत्याही खेळाला हिरोची गरज आणि..."

Indian Cricket Marathi News: भारताचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरने (Gautam Gambhir) अनेकदा भारतीय क्रिकेटमधील सुपरस्टार संस्कृतीला (Superstar Culture) नाकारले आहे. गंभीर नेहमीच वैयक्तिक कामगिरीचा गौरव करणे थांबवून सांघिक यशाला जास्त महत्त्व द्यावे यासाठी आग्रही राहिला आहे. मात्र आता त्याच्या या मताशी माजी कर्णधार आणि प्रशिक्षक राहुल द्रविडचे (Rahul Dravid) विचार मात्र जुळत नाहीयेत. त्याने खेळासाठी हिरो महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे. .द्रविडने गौतम गंभीरच्या विचारात किंवा दृष्टीकोन काही चूक नसली तरी खेळात वैयक्तिक कामगिरीही महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे म्हटले आहे. द्रविड स्वत: अशा भारतीय संघात खेळला आहे, ज्या संघात सचिन तेंडुलकर, सौरव गांगुली, व्हीव्हीएस लक्ष्मण, युवराज सिंग असे सुपरस्टार होते. द्रविडने म्हटले आहे की भारतात कामगिरी केल्याशिवाय कोणी हिरो बनू शकत नाही..द्रविड विस्डनच्या स्कूप पॉडकास्टमध्ये बोलताना म्हणाला, 'कोणत्याही खेळाला त्यांच्या हिरोची गरत असते आणि मला वाटत नाही की कामगिरी केल्याशिवाय लोकं हिरो बनतात. जर तुम्ही चांगली कामगिरी केली नाही, तर देशवासियांच्या मनात जागा मिळवू शकत नाही, विशेषत: भारतात, जिथे तुम्ही जी कामगिरी करता त्याबद्दल तुमचे खूप कौतुकही होते आणि त्यासोबतच टीकाही सहन करावी लागते.''तुमच्यावर लक्ष केंद्रित झालेले असते आणि तुमच्यावर बारीक नजर ठेवण्यात येते, त्यामुळे भारतात तुम्ही दिग्गज किंवा सुपरस्टार बनने म्हणजे तुम्ही अनेक गोष्टी योग्य केल्या आहेत आणि या प्रक्रियेत तुम्ही संघालाही विजय मिळवून देण्यात मदत केली आहे.'.भारतीय कसोटी संघाची कामगिरी गेल्या दोन वर्षात फारशी चांगली झालेली नाही. भारताला न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध व्हाईटवॉशचा सामना मायदेशात करावा लागला आहे. त्यातच या कालावधीत रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन अशा दिग्गजांनी कसोटीतून निवृत्ती घेतली. त्यामुळे त्यांची जागा भरून काढणे सोपे नसल्याचेही द्रविड म्हणाला. तो म्हणाला, 'कसोटीत चांगली कामगिरी करण्याची जिद्द नक्कीच आहे. पण आपल्यासाठी काही मालिका अशा ठरल्या, ज्यात चांगली कामगिरी झाली नाही, पण असं होतं. आपण काही मोठ्या खेळाडूंनाही मिस केलं, ज्यात मोठं नावं होती - रोहित, विराट, अश्विन हे नुकतेच निवृत्त झाले आहेत. त्या खेळाडूंची कमी भरून काढणं सोपं नाही. पण भारतीय क्रिकेट भक्कम राहिलं आहे. मला अजूनही खात्री आहे की भारतीय क्रिकेट संघ प्रत्येक क्रिकेट प्रकारात स्पर्धात्मक राहिल. कदाचित थोडा वेळ लागेल, पण आशा आहे की या हंगामात ते गोष्टी त्यांच्याबाजूने वळवतील.'.द्रविड असंही म्हणाला की आजही कसोटी क्रिकेट महत्त्वाचे असून खेळाडूंना या प्रकारात खेळायचे आहे. या प्रकारात केलेल्या कामगिरीचे वैयक्तिक समाधान मिळते. पण सध्या मर्यादीत षटकांचे क्रिकेटही खूप खेळले जाते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. खेळाडूंना विविध प्रकारात खेळावे लागते, त्यामुळे कसोटीसाठी सज्ज होण्यासाठी फारसा वेळ मिळत नाही.