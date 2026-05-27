IPL 2026 Eliminator : राजस्थान रॉयल्सचा Qualifier 2 मध्ये 'थाटात' प्रवेश; सनरायझर्स हैदराबादचे पॅकअप! गुजरात टायन्सशी सामना

Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad in Eliminator Marathi News: वैभव सूर्यवंशीने दिलेल्या मानसिक धक्क्यातून सनरायझर्स हैदराबादला सावरणे अवघड झाले. त्याने २९ चेंडूंत १२ षटकार व ५ चौकारांसह ९७ धावांची विक्रमी खेळी केली आणि त्या जोरावर राजस्थान रॉयल्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या एलिमिनेटर सामन्यात मोठी धावसंख्या उभी केली. टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याच्या पॅट कमिन्सचा निर्णय SRH च्या अंगलट आला अन् दडपणाखाली त्यांनी सपशेल शरणागती पत्करली. RR ने दणदणीत विजय मिळवून Qaualifier 2 मध्ये धडक दिली आणि आता शुक्रवारी, २९ मे रोजी त्यांना गुजरात टायटन्सचा सामना करावा लागणार आहे. .RR ने प्रथम फलंदाजी करताना ८ बाद २४३ धावा केल्या. वैभवने पहिल्या विकेटसाठी विक्रमी १२५ धावा जोडून संघाचा पाया मजबूत केला होता, परंतु अपेक्षेप्रमाणे RR ला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. पहिल्या सहा षटकांत ८० धावा आणि त्यानंतर ७ ते १५ व्या षटकात ३ बाद १२७ धावा चोपणाऱ्या RR ला शेवटच्या पाच षटकांत ३६ धावांत ५ फलंदाज गमवावे लागले. वैभव सोडल्यास राजस्थानकडून ध्रुव जुरेलने २१ चेंडूंत ५० धावांची वादळी खेळी केली, तर यशस्वी ( २९) व कर्णधार रियान पराग ( २६) यांनी हातभार लावला..SRH vs RR Eliminator IPL 2026: शतकाचा विचार डोक्यात सुरू होता का? वैभव सूर्यवंशीची वादळी खेळीनंतर मजेशीर मुलाखत... Video.लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या SRH वर दडपण जाणवत होते आणि त्याचा फायदा जोफ्रा आर्चरने उचलला. पहिल्या षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर बाऊन्सर मारा करून अभिषेक शर्माला भोपळ्यावर बाद केले. अभिषेक आठवेळा भोपळ्यावर बाद झाला आणि ही भारतीय फलंदाजाकडून सर्वात खराब कामगिरी ठरली. रोहित शर्मा ( २०१८) व संजू सॅमनस ( २०२४) हे प्रत्येकी ६ वेळा शून्यावर माघारी परतले होते. अभिषेकच्या विकेटनंतर इशान किशन व ट्रॅव्हिस हेड यांनी आक्रमक खेळ करताना २.४ षटकांत पन्नास धावा फलकावर चढवल्या..आयपीएल प्ले ऑफमधील ही संघाची दुसरी संयुक्तपणे सर्वात जलद फिफ्टी ठरली. पण, तिसऱ्या षटकात जोफ्राने SRH ला आणखी एक धक्का दिला आणि ११ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ३३ धावांची खेळी करणाऱ्या इशानला माघारी पाठवले. नांद्रे बर्गरने RR ला आणखी एक यश मिळवून देताना रवीचंद्रन स्मरणला १ धावेवर बाद केले. ट्रॅव्हिसचा १७ धावांवर जोफ्राने त्रिफळा उडवून मोठा धक्का दिला. SRH ने पॉवर प्लेमध्ये ४ बाद ७१ धावा केल्या..SRH vs RR Eliminator IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीसाठी 'क्रिकेट देवा'चे खास ट्विट... क्रिकेट दिग्गजांकडूनही कौतुक! RR चा धावांचा डोंगर.आजच्या सामन्यात दोन्ही संघांनी मिळून पॉवर प्लेमध्ये १५१ धावा केल्या, ज्या आयपीएल बाद फेरीतील दुसऱ्या सर्वोच्च धावा ठरल्या. २०१४ च्या क्वालिफायर २ मध्ये PBKS vs CSK लढतीत १७० धावा झाल्या होत्या. पण, सर्वाधिक १२ षटकारांचा विक्रम आज SRH vs RR ने नावावर केला आणि PBKS vs CSK चा ९ षटकारांचा विक्रम मोडला. हेनरिच क्लासन ( १८) हा शेवटचा आशेचा किरण होता, परंतु चुकीचा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात राज पुंजाने त्याला पायचीत केले. क्लासनने १५ डावांत एकदाही एकेरी धाव केली नाही. त्याच्या विकेटमुळे SRH ची अवस्था ५ बाद ८१ अशी झाली. .नितीश रेड्डी व सलिल अरोरा यांनी सहाव्या विकेटसाठी २४ चेंडूंत ५६ धावांची भागीदारी करून SRH ला धावांचा पाठलाग करताना अपेक्षित वेग मिळवून दिला होता. पण, अनुभवी रवींद्र जडेजाने ११व्या षटकात ही भागीदारी तोडली. नितीश २० चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ३८ धावांवर झेलबाद झाला. पॅट कमिन्स ( १) सूशांत मिश्राच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. सलिल अरोराही २१ चेंडूंत ३५ धावांवर जड्डूच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. इशान मलिंगाही ५ धावांवर माघारी परतला. जोफ्राने ३, जड्डू २ व नांद्रे बर्गरने २ विकेट्स घेतल्या. SRH चा संघ १९.३२ षटकांत १९६ धावांवर ऑल आऊट झाला. ४७ धावांनी विजय मिळवून RR क्वालिफायर २ मध्ये पोहोचला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.