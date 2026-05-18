DC vs RR: वैभव सूर्यवंशी ठरतोय IPL चा नवा 'सिक्सर किंग'! १९ वर्षांच्या इतिहासात कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला केलाय कारनामा

IPL 2026, DC vs RR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१७ मे) दिल्ली कॅपिटल्सने राजस्थान रॉयल्सला ५ विकेट्सने पराभूत केले. या विजयामुळे दिल्लीने स्पर्धेतील आव्हान कायम केले, तर राजस्थानसमोर मार्ग कठीण झाला आहे. राजस्थानचा या सामन्यात पराभव झाला असला, तरी त्यांचा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) असा विक्रम केला आहे, जो स्पर्धेच्या इतिहासात यापूर्वी कोणत्याच भारतीयाकडून झाला नव्हता. .Virat Kohli चा धमाका सुरूच! IPL 2026 मध्ये ५०० धावा पार करत घडवला इतिहास, जवळपासही कोणी नाही; स्वत:चाही विक्रम मोडला.या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या राजस्थान रॉयल्सला १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आक्रमक सुरूवात करून दिली होती. तो २१ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४६ धावा करून बाद झाला. त्याला माधव तिवारीने डेव्हिड मिलरच्या हातून झेलबाद केले. दरम्यान, त्याने ३ षटकार मारल्याने आता त्याच्या नावावर ४३ षटकार झाले आहेत..त्यामुळे तो आता एकाच आयपीएल हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर आला आहे. त्याने अभिषेक शर्माच्या ४२ षटकारांच्या विक्रमाला मागे टाकले आहे. अभिषेकने २०२४ मध्ये ४२ षटकार मारले होते. एका आयपीएल हंगामात ४० हून अधिक षटकार मारणारे केवळ हे दोनच भारतीय खेळाडू आहेत. तसेच एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या एकूण खेळाडूंमध्ये वैभव ६ व्या क्रमांकावर आहे. या यादीत त्याच्यापुढे ख्रिस गेल, आंद्रे रसेल आणि जॉस बटलर आहेत..आयपीएलच्या एका हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणारे खेळाडू५९ षटकार - ख्रिस गेल (२०१२)५२ षटकार - आंद्रे रसेल (२०१९)५१ षटकार - ख्रिस गेल (२०१३)४५ षटकार - जॉस बटलर (२०२२)४४ षटकार - ख्रिस गेल (२०११)४३ षटकार - वैभव सूर्यवंशी (२०२६)४२ षटकार - अभिषेक शर्मा (२०२४)आयपीएलच्या एका हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणारे भारतीय खेळाडू४३ षटकार - वैभव सूर्यवंशी (२०२६)४२ षटकार - अभिषेक शर्मा (२०२४)३९ षटकार - श्रेयस अय्यर (२०२५)३८ षटकार - विराट कोहली (२०१६)३८ षटकार - विराट कोहली (२०२४)३८ षटकार - सूर्यकुमार यादव (२०२५).IPL 2026 Playoff Scenario: RCB चं तिकीट पक्कं, आता उरल्या तीन जागा अन् ७ संघात शर्यत...; शेवटचा आठवडा ठरणार रोमांचक, जाणून घ्या समीकरण.राजस्थानचा पराभववैभव बाद झाल्यानंतर कर्णधार रियान परागनेही आक्रमक खेळत अर्धशतक केले. त्याने २६ चेंडूत ५१ धावा केल्या. तसेच ध्रुव जुरेलनेही शेवटपर्यंत झुंज देताना ४० चेंडूत ५३ धावांची खेळी केली. मात्र या तिघांव्यतिरिक्त राजस्थानच्या इतर फलंदाजांना फार काही खास करता आले नाही. राजस्थानला २० षटकात ८ बाद १९३ धावा करता आल्या. दिल्लीकडून मिचेल स्टार्कने ४ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर १९४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्लीने १९.२ षटकात ५ विकेट्स गमावत १९७ धावा करत विजय मिळवला. दिल्लीकडून अभिषेक पोरेलने ३१ चेंडूत ५१ धावा केल्या, तर केएल राहुलने ४२ चेंडूत ५६ धावा केल्या. कर्णधार अक्षर पटेलने नाबाद ३४ धावांचे योगदान दिले, तर आशुतोष शर्माने नाबाद १८ धावा केल्या. राजस्थानकडून जोफ्रा आर्चर आणि ब्रिजेश शर्मा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.