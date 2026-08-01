रजत पाटीदार कर्णधार, रिंकू सिंगकडे उप कर्णधारपद; मोठ्या स्पर्धेसाठी जाहीर झाला तगडा संघ... नेमक्या केव्हा होणार या लढती?

Central Zone squad for Duleep Trophy 2026: मध्य प्रदेशचा फलंदाज रजत पाटीदार ( Rajat Patidar ) याच्या नेतृत्वाखाली रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने सलग दोन पर्व आयपीएल जेतेपद पटकावले आणि आता तो दुलीप करंडक स्पर्धेत मध्य विभाग संघाच्या कर्णधारपदी दिसणार आहे. २३ ऑगस्टपासून ही स्पर्धा बंगळूरु येथील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये खेळवण्यात येणार आहे. रजतने २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडविरुद्ध भारतासाठी तीन कसोटी सामनेही खेळले आहेत. मध्य विभाग संघाचा उपकर्णधार म्हणून रिंकू सिंगची ( Rinku Singh ) निवड केली गेली आहे. .मध्य प्रदेशचा फिरकीपटू सारांश जैन याचीही या संघात निवड केली गेली आहे, परंतु मध्य विभागाच्या सुरुवातीच्या सामन्याला मुकणार आहे. तो भारतीय संघासोबत श्रीलंका दौऱ्यावर दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला जाणार आहे. दुलीप ट्रॉफीच्या २०२६ च्या आवृत्तीत, मध्य विभाग ३० ऑगस्ट रोजी उपांत्य फेरीच्या टप्प्यावर स्पर्धेत प्रवेश करेल आणि भारताचा श्रीलंकेविरुद्धचा दुसरा कसोटी सामना २७ ऑगस्ट रोजी कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लबमध्ये संपणार आहे..Ajinkya Rahane Pension: अजिंक्यने निवृत्ती घेतली, BCCI कडून त्याला किती पेन्शन मिळणार? निवृत्तीवेतन थांबवले जाईल, जर त्याने....सहा संघांच्या स्पर्धेसाठी मध्य विभागीय संघात विदर्भाचा फिरकी गोलंदाज हर्ष दुबे आणि वेगवान गोलंदाज यश ठाकूर यांच्यासह मध्य प्रदेशचा वेगवान गोलंदाज अर्शद खान आणि उत्तर प्रदेशचा फिरकी गोलंदाज झीशान अन्सारी यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.दुलीप करंडक स्पर्धेसाठी मध्य विभागाचा संघ: रजत पाटीदार, रिंकू सिंग, आर्यन जुयाल, सारांश जैन, अमन मोखाडे, कुणाल चंडेला, झीशान अन्सारी, आर्यन पांडे, अर्शद खान, आयुष पांडे, यश राठोड, हर्ष दुबे, कुणाल सिंग राठोड, यश ठाकूर, नचिकेत भुतेराखीव खेळाडू: अमनदीप खरे, मयंक मिश्रा, सौरभ रावत, भार्गव मेराई, कुणाल यादव, कुमार कार्तिकेय..पूर्व विभागाच्या उप कर्णधारपदी वैभव सूर्यवंशी१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी २०२६ च्या दुलीप ट्रॉफीमध्ये पूर्व विभागाचे प्रतिनिधित्व करेल आणि त्याच्याकडे उप कर्णधारपद दिले गेले आहे.झारखंडचा यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशन याची २०२६ च्या दुलीप ट्रॉफीसाठी पूर्व विभागाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संघात भारताचे अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी आणि मुकेश कुमार यांचाही समावेश आहे. सहा संघांच्या या स्पर्धेसाठीच्या पूर्व विभागाच्या संघात भारत 'अ' संघाचा माजी कर्णधार अभिमन्यू ईश्वरन, बंगालचा अष्टपैलू खेळाडू शहबाज अहमद आणि झारखंडचे विराट सिंग व कुमार कुशाग्र यांच्यासह इतर उल्लेखनीय खेळाडूंचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.