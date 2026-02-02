Cricket

Ranji Trophy: अंतिम ८ संघ ठरले; महाराष्ट्र, विदर्भ स्पर्धेतून बाहेर, तर मुंबईची उपांत्यपूर्व फेरीत धडक; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Ranji Trophy Quarter Final Schedule: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील आता अंतिम ८ संघ निश्चित झाले असून यात मुंबई संघाचाही समावेश आहे. आता या ८ संघात उपांत्यपूर्व फेरी खेळली जाणार आहे, या उपांत्यपूर्व फेरीचे वेळापत्रक जाणून घ्या.
Sakal

Pranali Kodre
Ranji Trophy 2025-26 Quarter Final Schedule: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील साखळी फेरी नुकतीच संपली असून आता स्पर्धा अखेरच्या टप्प्याकडे झुकत आहे. या स्पर्धेतील अंतिम ८ संघ आता निश्चित झाले आहेत. त्यामुळे उपांत्यपूर्व फेरीत आता कोणता संघ कोणाविरुद्ध खेळणार हे, हे देखील स्पष्ट झाले आहे.

रणजी ट्रॉफी एलिटमध्ये (Ranji Trophy Elite) चार ग्रुप होते. प्रत्येक गटात ८ संघ होते. या प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघांनी उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे.

Ranji Trophy 2026 : थोडी खुशी जादा गम! उत्तरप्रदेशला नमवूनही विदर्भ संघ स्पर्धेबाहेर, मोखाडे अन् मालेवार विजयाचे शिल्पकार
