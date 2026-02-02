Ranji Trophy: अंतिम ८ संघ ठरले; महाराष्ट्र, विदर्भ स्पर्धेतून बाहेर, तर मुंबईची उपांत्यपूर्व फेरीत धडक; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Ranji Trophy 2025-26 Quarter Final Schedule: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील साखळी फेरी नुकतीच संपली असून आता स्पर्धा अखेरच्या टप्प्याकडे झुकत आहे. या स्पर्धेतील अंतिम ८ संघ आता निश्चित झाले आहेत. त्यामुळे उपांत्यपूर्व फेरीत आता कोणता संघ कोणाविरुद्ध खेळणार हे, हे देखील स्पष्ट झाले आहे. रणजी ट्रॉफी एलिटमध्ये (Ranji Trophy Elite) चार ग्रुप होते. प्रत्येक गटात ८ संघ होते. या प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघांनी उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. .Ranji Trophy 2026 : थोडी खुशी जादा गम! उत्तरप्रदेशला नमवूनही विदर्भ संघ स्पर्धेबाहेर, मोखाडे अन् मालेवार विजयाचे शिल्पकार.ए ग्रुपमधून झारखंड आणि आंध्र प्रदेश संघांनी पहिला आणि दुसरा क्रमांका मिळवला या संघांचे ३१ गुण होते. तसेच याच गटात विदर्भ संघही होता. विदर्भाने अखेरच्या साखळी सामन्यात उत्तर प्रदेशला पराभूतही केले होते आणि ३१ गुणांपर्यंत पोहचले होते. मात्र असे असतानाही नेट रन रेटमुळे विदर्भ तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्याने त्यांचे स्पर्धेतील आव्हान संपले.बी ग्रुपमधून मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक संघ पहिल्या दोन क्रमांकांवर राहिले. मध्य प्रदेशने शेवटच्या साखळी सामन्यात महाराष्ट्रावर मात केल्याने उपांत्यपूर्व फेरीतील स्थान निश्चित केले. मात्र यामुळे महाराष्ट्र २४ गुणांवरच राहिल्याने उपांत्यपूर्व फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर झाले. मध्य प्रदेशने २८ गुण मिळवले. कर्नाटकने पंजाबविरुद्ध विजय मिळवत २७ गुणांसह दुसरे स्थान मिळवले. त्यामुळे मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या दोन संघांनी उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला..सी ग्रुपमध्ये बंगालने सर्वाधिक ३६ गुण मिळवले आणि सहज उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश मिळवला. या ग्रुपमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर उत्तराखंड राहिले. त्यांनी २९ गुण मिळवून उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. डी ग्रुपमध्ये मुंबईने एकही सामना पराभूत न होता ३३ गुण मिळवत अव्वल क्रमांक मिळवला आणि दिमाखात उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. या ग्रुपमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर जम्मू आणि काश्मीर संघ राहिला. त्यांनी २४ गुणांसह उपांत्यपूर्व फेरी गाठली..म्हणजेच झारखंड, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, उत्तराखंड, मुंबई आणि जम्मू-काश्मीर हे या स्पर्धेतील अंतिम आठ संघ ठरले आहेत. आता या ८ संघात उपांत्यपूर्व फेरी रंगेल. आता उपांत्य फेरीचे सामने ६ ते १० फेब्रुवारीदरम्यान होणार आहेत. या फेरीत बंगालचा सामना आंध्रप्रदेशविरुद्ध होईल, तर मध्य प्रदेश विरुद्ध जम्मू-काश्मीर दुसरा सामना असेल. झारखंडसमोर उत्तराखंडचे आव्हान असेल. मुंबईचा सामना कर्नाटकविरुद्ध होणार आहे. या उपांत्यपूर्व फेरीत विजय मिळवणारे किंवा अनिर्णित सामन्यातील पहिल्या डावात आघाडी घेतलेले चार संघ उपांत्य फेरी खेळतील. पराभूत किंवा पिछाडी मिळालेल्या संघांचे आव्हान संपेल..Ranji Trophy 2025-26: महाराष्ट्राच्या दिग्गज गोलंदाजांचा जलवा! ६ विकेट्स घेत गाठलं नवं यशाचं शिखर.रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ उपांत्यपूर्वी फेरीचे वेळापत्रक(६ ते १० फेब्रुवारी, वेळ - स. ९.३० वाजता)बंगाल विरुद्ध आंध्र प्रदेश, बंगाल क्रिकेट ऍकेडमी ग्राऊंड, कल्याणीमध्य प्रदेश विरुद्ध जम्मू-काश्मीर, होळकर स्टेडियम, इंदोरझारखंड विरुद्ध उत्तराखंड, किनन स्टेडियम, जमशेदपूरमुंबई विरुद्ध कर्नाटक, बीकेसी ग्राऊंड मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.