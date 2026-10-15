Ranji Trophy: ऋतुराज गायकवाडचं टीममध्ये पुनरागमन, पण तरी महाराष्ट्राच्या कर्णधारपदी पृथ्वी शॉ कायम; कारण काय?

Ranji Trophy 2026-27, Maharashtra Ranji squad: रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ स्पर्धेतील पहिली फेरी पूर्ण झाली आहे. या फेरीत क गटातील सामन्यात महाराष्ट्राने सर्विसेसविरुद्ध १२७ धावांनी दणदणीत विजय मिळवत दणक्यात सुरुवात केली आहे. यानंतर आता दुसऱ्या फेरीत महाराष्ट्राचा सामना झारखंडविरुद्ध होणार आहे. हा सामना १८ ते २६ ऑक्टोबर दरम्यान पुण्यात खेळवला जाणार आहे. या सामन्यासाठी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने संघाची घोषणा केली आहे. .Prithvi Shaw - Akriti Agarwal Patch up: आधी मोडला साखरपुडा अन् लगेचच पॅचअप; नात्यात नेमकं काय घडलं? पोस्टमध्ये केला खुलासा.झारखंडविरुद्धच्या सामन्यासाठी स्टार खेळाडू ऋतुराज गायकवाडाचेही (Ruturaj Gaikwad) महाराष्ट्र संघात पुनरागमन झाले आहे. तो पहिल्या फेरीसाठी उपलब्ध नव्हता. त्यावेळी तो ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरूद्धच्या वनडे मालिकेत व्यस्त होता. त्यामुळे त्याच्या अनुपस्थितीत पृथ्वी शॉ याने महाराष्ट्राचे नेतृत्व केले होते. पण आता ऋतुराजचे संघात पुनरागमन झाल्यानंतरही महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवड समितीने पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) यालाच कर्णधार म्हणून कायम केले आहे. त्यामुळे चर्चेला उधाण आले. यामागील कारण अद्याप स्पष्ट नसले, तरी वेगवेगळे कयास लावले जात आहेत..नेमकं कारण काय?भारताचा संघ ऑक्टोबरच्या अखेरीस न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात २२ ऑक्टोबरपासून आधी ५ टी२० सामने आणि मग ५ वनडे सामने होणार आहेत. त्यानंतर २ कसोटी सामन्यांची मालिकाही होणार आहे. याचदरम्यान, ऑक्टोबर - नोव्हेंबरमध्ये भारतीय अ संघ न्यूझीलंड अ संघाविरुद्ध तीन प्रथम श्रेणी सामने खेळणार आहे. तीन प्रथम श्रेणी सामन्यांसाठी भारतीय अ संघात भारताच्या कसोटी संघातील अनेक खेळाडूंचाही समावेश आहे. पण हे सर्व खेळाडू तिन्ही सामन्यांसाठी उपलब्ध आहेत की नाही, हे अद्याप माहिती नाही.याशिवाय वनडे मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी अनेक भारतीय खेळाडूंना कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी विश्रांती दिली जाण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कदाचित ऋतुराजला न्यूझीलंडमध्ये भारतीय अ किंवा भारताच्या वनडे संघासाठी खेळण्यासाठी बोलावणं येऊ शकतं. याचा विचार करून कदाचित त्याला झारखंडविरुद्ध महाराष्ट्र संघात स्थान दिलं असलं, तरी नेतृत्वाची जबाबदारी दिली नसल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..Prithvi Shaw: मला घराबाहेर पडावसं वाटत नाही, आता फक्त...! पृथ्वी शॉने घेतला मोठा निर्णय; असं नेमकं काय घडलं?.महाराष्ट्राची वाढली ताकदतथापि, जरी ऋतुराज कर्णधार नसला, तरी त्याच्या पुनरागमनाने महाराष्ट्र संघाला आणखी बळकटी मिळाली आहे. तो जर हा सामना खेळला, तर तो पृथ्वी शॉ याच्या नेतृत्वात खेळताना दिसणार आहे. पृथ्वी शॉ याने सर्विसेसविरुद्ध पहिल्यांदाच महाराष्ट्राचे नेतृत्व करताना चांगली कामगिरी केली होती. त्याने पहिल्या डावात ७० धावांची खेळी केली होती.दरम्यान, महाराष्ट्र संघात ऋतुराजच्या पुनरागमनाव्यतिरिक्त फारसा मोठा बदल झालेला नाही. संघात दिग्विजय पाटील, अंकित बावणे, हर्षल काटे, सिद्धेश वीर, मुकेश चौधरी, राजवर्धन हंगारगेकर, विकी ओत्सवाल, ,सौरभ नवले असे खेळाडू कायम आहेत..झारखंडविरुद्धच्या रणजी सामन्यासाठी महाराष्ट्र संघ -पृथ्वी शॉ (कर्णधार), ऋतुराज गायकवाड, दिग्विजय पाटील, अंकित बावणे, हर्षल काटे, सिद्धेश वीर, सौरव नवले (यष्टीरक्षक), विकी ओत्सवाल, अर्शिन कुलकर्णी, राजवर्धन हंगारगेकर, प्रदीप दहाडे, तनय संघवी, वैभव धरकुंडे, हितेश वाळुंज, ऋषिकेश सोनावणे, अथर्व धर्माधिकारी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.