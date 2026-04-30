IPL 2026 : दोन मॅच, जिथे मुबंई इंडियन्सने माती खाल्ली! R Ashwin ने पोलखोल केली; म्हणाला, आता सर्व ६ सामने जिंकणे अशक्य

Mumbai Indians Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) पाचवेळचे विजेत्या मुंबई इंडियन्स संघ सध्या संघर्ष करताना दिसत आहे. नुकताच बुधवारी (२९ एप्रिल) सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध घरच्या मैदानात वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सला ६ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) हा ८ सामन्यांमधील ६ वा पराभव होता. त्यामुळे मुंबई अद्यापही ४ गुणांसह ९ व्या क्रमांकावर आहे. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद २४३ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून रायन रिकल्टनने १२३ धावांची नाबाद खेळी केली होती. पण ट्रॅव्हिस हेड (७६), अभिषेक शर्मा (४५), हेनरिक क्लासेन (नाबाद ६५) आणि सलील अरोरा (नाबाद ३०) यांच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे हैदराबादने २४४ धावांचे लक्ष्य १८.४ षटकातच पूर्ण केले. .Happy Birthday Rohit Sharma: ६ ट्रॉफी, ७ हजार धावा अन् हॅट्रिक... हिटमॅन रोहितच्या नावावर IPL मध्ये आहेत हे भन्नाट रेकॉर्ड्स.मुंबई इंडियन्ससाठी या पराभवानंतरचा मार्ग आता अत्यंत कठीण झाला आहे. कारण आता मुंबईला आव्हान टिकवायचं असेल, तर पुढच्या उरलेल्या ६ पैकी ६ साखळी सामन्यात विजय मिळवावा लागणार आहे. आता एक पराभवही त्यांचे या हंगामातील आव्हान संपवू शकतो.जर त्यांनी आता पुढचे ६ सामने जिंकले, तर त्यांचे १६ गुण होतील. यापूर्वी १६ गुण असलेले संघ प्लेऑफसाठी (Play-offs) पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे जर १६ गुण मिळवले, तर मुंबईला संधी मिळू शकते. पण त्यासाठीही त्यांना अन्य संघांच्या निकालावरही अवलंबून रहावं लागेल..दरम्यान, असं असलं तरी भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने (R Ashwin) मुंबई इंडियन्स पुढचे ६ पैकी ६ सामने जिंकू शकत नसल्याचे म्हटले आहे. त्याने यामागील कारण सांगितले असून दोन सामन्यांचे उदाहरणही दिले आहे.अश्विन त्याच्या युट्युब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला, 'मी मुंबई इंडियन्सला या हंगामात खेळताना पाहून चकीत झालो आहे. मला अजूनही समजत नाहीये की हे कसं शक्य झालं आहे. पण प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं, तर मला मुंबई इंडियन्सला पाहून दया येत आहे. ते माझ्यासाठी स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी विजेतेपदाचे प्रबळ दावेदार होते, पण मला खूपवेळा असंही वाटायचं की अरे हा त्यांचाच सामना आहे. मुंबई इंडियन्स पुनरागमन करेल, असं वाटत होतं, पण तसं झालंच नाही. '.मुंबई इंडियन्स उरलेले सर्व ६ साखळी सामने जिंकतील का असं विचारल्यावर अश्विन म्हणाला, 'आता मला वाटत नाही, मी त्यामागचं कारणही सांगतो. त्यांनी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध २२० च्या आसपास धावा दिल्या. दुसऱ्या कोणत्याच संघाने कोलकाताविरुद्ध इतक्या धावा दिल्या नव्हत्या. तसेच दुसऱ्या कोणत्या संघाविरुद्ध कोलकाताने इतकी मोठी धावसंख्या उभारली नाही. मुंबई इंडियन्स २३०-२४० धावांसारखे मोठ्या लक्ष्याचाही पाठलाग करू शकलेले नाहीत. त्यांना चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध २०८ धावाही करता आल्या नाहीत. जर खेळपट्टी बदलली, तर त्यांची फलंदाजी फळी संघर्ष करते, तसेच जर खेळपट्टी सपाट असेल, तर त्यांचे गोलंदाज संघर्ष करतात.'.IPL 2026, GT vs RCB: बंगळूर-गुजरात आज लढणार; अहमदाबादमध्ये 'काँटे की टक्कर'; कशी असेल प्लेइंग इलेव्हन.मुंबई इंडियन्सला पुढचा सामना शनिवारी (२ मे) चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध चेपॉक स्टेडियमवर खेळायचा आहे. त्यानंतर त्यांना लखनौ सुपर जायंट्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, पंजाब किंग्स, कोलताता नाईट रायडर्स आणि राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध सामने खेळायचे आहेत.