Ravindra Jadeja 'धोनीशी अजून बोलणं झालं नाही, कारण...' जडेजाचा खुलासा; CSK मधून बाहेर पडण्यावरही अखेर झाला व्यक्त, म्हणाला...

Ravindra Jadeja Reveals Why He Didn't Talk to Dhoni Before RR vs CSKछ सोमवारी (३० मार्च) इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स संघात सामना झाला. गुवाहाटीत झालेल्या या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सला ८ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात राजस्थानच्या विजयात अनेक खेळाडूंचा मोलाचा वाटा राहिला, ज्यात रवींद्र जडेजाचाही (Ravindra Jadeja) समावेश आहे. जडेजाने या सामन्यात ३ षटके गोलंदाजी करताना १८ धावाच देत २ विकेट्स घेतल्या. त्याने सर्फराज खान आणि शिवम दुबे (Shivam Dube) यांना एकाच षटकात बाद केले. .RR vs CSK: सिक्स मारल्यानंतरही शिवम दुबेला कसं केलं आऊट? रवींद्र जडेजा म्हणाला, 'त्याला नेट्समध्ये गोलंदाजी केलीये, माहित होतं तो...'.या सामन्यात चेन्नईने ३८ धावांतच ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यानंतर जडेजाने ८ व्या षटकात दुसऱ्या चेंडूवर सर्फराज खानला १७ धावांवर पायचीत केले. पण त्याच्या पुढच्याच चेंडूवर फलंदाजीला आलेल्या शिवम दुबेने त्याला षटकार खेचला. पण नंतर याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर जडेजाने दुबेला ६ धावांवर बाद केले. त्यानंतर बंदुकीतून गोळी मारावी असे हातवारे करत जडेजाने सेलिब्रेशन केले होते..दरम्यान, हा सामना जडेजासाठी काहीसा भावूक होता. चेन्नईसाठी १२ हंगाम खेळल्यानंतर तो पुन्हा त्याच्या पहिल्या आयपीएल संघात राजस्थान रॉयल्समध्ये परतला आहे. चेन्नईने (CSK) त्याला संजू सॅमसनच्या बदल्यात राजस्थानला ट्रेड केले होते. जडेजाने पहिले दोन हंगाम राजस्थानसाठी (Rajasthan Royals) खेळले होते. पण २०१२ पासून तो चेन्नई संघाचा प्रमुख खेळाडू ठरला होता. पण आता तो पुन्हा राजस्थानमध्ये परतला आहे. याबाबत त्याने सामन्यानंतर जिओहॉटस्टारशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे.त्याने चेन्नईचा दिग्गज खेळाडू एमएस धोनीशी (MS Dhoni) अद्याप बोलणं झालं नसल्याचेही सांगितले. धोनी पोटरीच्या दुखापतीमुळे संघासह गुवाहाटीला आलेला नव्हता. जडेजा म्हणाला, 'माझं अजून त्याच्याशी बोलणं झालं नाही, कारण माही भाई फोन बंदच ठेवतो. पण जेव्हा मी माही भाईला भेटेल, तेव्हा खूप गप्पा मारेल.'.याशिवाय पुन्हा राजस्थान संघात आल्याबद्दल जडेजा म्हणाला, 'मला गुलाबी रंग आवडायला लागला आहे, पिवळा रंग आता थोडा जुना वाटतोय, मी मजा करतो. नक्कीच चेन्नई सुपर किंग्ससारखी फ्रँचायझी, जिथे मी १२-१३ वर्षे खेळलो होतो, त्या फ्रँचायझीला सोडणे सुरुवातीला कठीण गेले. ते खूप भावनिक होते. पण मी स्वत:ला समजावले की असे बदलही प्रवासाचा एक भाग आहेत.''चांगली गोष्ट अशी आहे की मी आता माझ्या पहिल्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकलेल्या संघामध्ये आहे. त्यावेळीच्या आठवणी नेहमीच माझ्यासोबत राहिल्या आहेत. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपनंतर मी माझ्या आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात याच संघाकडून केली आणि पहिले विजेतेपदही पहिल्याच हंगामात जिंकले. मी त्या आठवणी सकारात्मक मानसिकतेने माझ्यासोबत जपल्या आहेत. आता माझं लक्ष्य या नव्या संघासोबत जितकं शक्य आहे तितके शिकणे आणि माझा अनुभवही संघासोबत शेअर करण्याचे आहे.'.CSK vs RR: जड्डू... जड्डू... चाहत्यांच्या घोषणा ऐकून रवींद्र जडेजा खरंच झाला इमोशनल? Video तुफान Viral.याशिवाय चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात खेळपट्टी मदत करणारी होती, असंही जडेजाने सांगितले. तसेच शिवम दुबेला बाद करण्याबद्दल जडेजाने सांगितले की जेव्हा त्याने षटकार मारला, त्यानंतर रणनीती बदलली आणि त्याला वाईड चेंडू टाकले. त्याचा फायदा झाला, कारण ती मोठी विकेट होती. तसेच त्याच्या विकेटनंतरच्या सेलिब्रेशनबाबत जडेजा म्हणाला, चेन्नईकडून खेळतानाही मी असेच सेलीब्रेशन करायचो. शिवम दुबेसारखा फलंदाजा फार चुका करत नाही आणि पहिल्या चेंडूपासून मोठे शॉट्सखेळतो. माझ्या डोक्यात हाच विचार होता आणि मला त्याला बाद करायचं होतं. त्यावेळी त्याची विकेट त्यांच्या आशा संपुष्टात आणणारी होती.जडेजाने चेन्नई सुपर किंग्ससाठी २०१२ ते २०२५ दरम्यान खेळताना २०० सामन्यांत २३५४ धावा केल्या आहेत आणि १५२ विकेट्स घेतल्या आहेत.