Salman Agha Runout: आधी रनआऊट झाला अन् मग हेल्मेट फेकलं... पाकिस्तानच्या सलमान आघावर ICC ची कारवाई

पाकिस्तानने शुक्रवारी बांगलादेशविरुद्ध दुसरा वनडे सामना १२८ धावांनी जिंकला आणि मालिकेत १-१ अशी बरोबरी केली. मात्र हा सामना चर्चेच राहिला तो पाकिस्तानचा अष्टपैलू सलमान अली आघाच्या वादग्रस्त धावबादच्या निर्णयामुळे. या सामन्यात सलमान अली आघाने मोहम्मद रिझवान सोबत चौथ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली होती, पण त्याला ३९ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर मेहदी हसन मिराजने धावबाद केले. पण आता यानंतर आयसीसीनेही सलमान अली आघाला शिक्षा सुनावली आहे. .झाले असे की हसन मिराजचा चेंडू रिझवानने सरळ ऱेळला होता. त्यावेळी सलामान अली आघा क्रीज सोडून पुढे आला, पण चेंडू आघाच्या पायाजवळ आला. त्यावेळी तो चेंडू मिराजला उचलून द्यायला गेला, पण मिराजने चतुराईने स्वत: चेंडू उचलला आणि थेट स्टंपवर फेकला. त्यावेळी सलमान क्रीजमध्ये नसल्याने त्याला धावबाद देण्यात आलं. हा निर्णय तिसऱ्या पंचांनी जाहीर करताच सलामान चांगलाच चिडला. त्याने त्याचे ग्लव्ह्ज आणि हेल्मेट जोरात मैदानात फेकले. तो ६४ धावांवर बाद झाला. .दरम्यान, हीच चूक त्याला महागात पडली आहे. त्याला आयसीसीकडून चेतावणी मिळाली असून त्याच्या डिसिप्लिनरी रेकॉर्डमध्ये १ डिमिरिट पाँइंटही जोडला गेला आहे. ही गेल्या २४ महिन्यातील त्याची पहिली चूक होती. त्याच्यावर ही कारवाई आयसीसीच्या आचार संहितेतील कलम २.२ नुसार झाली आहे. हे कलम आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान क्रिकेट उपकरणे किंवा कपडे, मैदानातील उपकरणे, फिक्सचर आणि फिटिंग्जचा गैरवापर किंवा अपमान करण्याच्या संदर्भात आहे..सलमान अली आघाने त्याची चूक मान्य केली असून कारवाईही मान्य केली आहे. त्याच्यावर ही कारवाई सामनाधिकारी नियामूर राशिद राहुल यांनी मंजूर केली. त्याच्याविरुद्ध या सामन्यातील मैदानावरील पंच अड्रियन होल्डस्टॉक आणि तनवीर अहमद, तिसरे पंच कुमार धर्मसेना आणि चौथे पंच मसुदूर रेहमान मुकूल यांनी तक्रार केली होती..सामन्याबद्दल सांगायचे झाल्यास पाकिस्तानचा संघ ४७.३ षटकात २७४ धावांवर बाद झाला होता. त्यानंतर पावसाच्या व्यत्ययामुळे बांगलादेशसमोर ३२ षटकात २४३ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, पण बांगलादेशचा संघ २३.३ षटकातच ११४ धावांवर सर्वबाद झाला.