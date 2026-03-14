Cricket

Salman Agha Runout: आधी रनआऊट झाला अन् मग हेल्मेट फेकलं... पाकिस्तानच्या सलमान आघावर ICC ची कारवाई

पाकिस्तानच्या सलमान अली आघाला बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात धावबाद झाल्यानंतर हेल्मेट फेकल्यामुळे आयसीसीने कारवाई केली आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on

पाकिस्तानने शुक्रवारी बांगलादेशविरुद्ध दुसरा वनडे सामना १२८ धावांनी जिंकला आणि मालिकेत १-१ अशी बरोबरी केली. मात्र हा सामना चर्चेच राहिला तो पाकिस्तानचा अष्टपैलू सलमान अली आघाच्या वादग्रस्त धावबादच्या निर्णयामुळे. या सामन्यात सलमान अली आघाने मोहम्मद रिझवान सोबत चौथ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली होती, पण त्याला ३९ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर मेहदी हसन मिराजने धावबाद केले. पण आता यानंतर आयसीसीनेही सलमान अली आघाला शिक्षा सुनावली आहे.

Loading content, please wait...

