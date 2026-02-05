WPL 2026: स्मृती मानधनाने 'ऑरेंज कॅप' जिंकून कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला केला पराक्रम! 'पर्पल कॅप' कोणाच्या नावावर?

Smriti Mandhana Wins Orange Cap: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने वूमन्स प्रामियर लीग २०२६ स्पर्धेचे (WPL 2026) विजेतेपद जिंकले आहे. गुरुवारी (५ फेब्रुवारी) बडोद्यात झालेल्या अंतिम सामन्यात बंगळुरूने दिल्ली कॅपिटल्सला ६ विकेट्सने पराभूत केले. बंगळुरूच्या (RCB) विजयात स्मृती मानधना आणि जॉर्जिया वॉल यांचा मोठा वाटा राहिला. या विजयासह सर्वाधिक धावा (Most Runs) आणि सर्वाधिक विकेट्स (Most Wickets) घेणाऱ्या खेळाडूंच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. अंतिम सामन्यात दिल्लीने दिलेल्या २०४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग बंगळुरूने १९.४ षटकात ४ विकेट्स गमावतच पूर्ण केला. हा स्पर्धेतील सर्वात मोठा यशस्वी पाठलाग ठरला. स्मृती मानधनाने ४१ चेंडूत १२ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८७ धावांची खेळी केली. तसेच जॉर्जिया वॉलने १४ चौकारांसह ५४ चेंडूत ७९ धावांची खेळी केली..WPL 2026 Final: जेमिमाहची विक्रमी फिफ्टी, हरमनप्रीतच्या पंक्तीत स्थान; दिल्लीकडून RCB च्या गोलंदाजांची धुलाई, २०० धावाही पार.स्मृतीने ऑरेंज कॅप जिंकून घडवला इतिहासस्मृतीने (Smriti Mandhana) केलेल्या ८७ धावांच्या खेळीमुळे तिने ऑरेंज कॅपही (Orange Cap) जिंकली. हंगामात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूला ऑरेंज कॅप दिली जाते. स्मृतीने मुंबई इंडियन्सची हरमनप्रीत कौरला मागे टाकत WPL 2026 मध्ये सर्वाधिक धावा करत ऑरेंज कॅपचा मान मिळवला. स्मृतीने या हंगामात ९ सामन्यात तीन अर्धशतकांसह ३७७ धावा केल्या. हरमनप्रीतने ८ सामन्यांत ३ अर्धशतकांसह ३४२ धावा केल्या. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर मुंबई इंडियन्सचीच नतालिया सायव्हर ब्रंट राहिली, तिने ७ सामन्यांत १ शतक आणि ३ अर्धशतकांसह ३२१धावा केल्या..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की स्मृती WPL स्पर्धेत ऑरेंज कॅप जिंकणारी पहिलीच भारतीय ठरली आहे. यापूर्वीच्या तिन्ही हंगामात परदेशी खेळाडूंनी ऑरेंज कॅप जिंकली होती. २०२३ च्या WPL मध्ये मेग लॅनिंगने, २०२४ मध्ये एलिस पेरी आणि २०२५ मध्ये नतालिया सायव्हर ब्रंटने ऑरेंज कॅप जिंकली होती..पर्पल कॅपची मानकरीदरम्यान, प्रत्येक हंगामात सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजाला पर्पल कॅप (Purple Cap) दिली जाते. WPL 2026 मध्ये पर्पल कॅप सोफी डिवाईनने जिंकली. गुजरात जायंट्सकडून खेळणाऱ्या सोफी डिवाईनने ९ सामन्यांत १७ विकेट्स घेतल्या. भारताच्या नंदिनी शर्मानेही १७ विकेट्स घेतल्या, पण तिने १० सामने खेळले. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर नादिन डी क्लार्कने १६ विकेट्स घेतल्या..WPL 2026 Winner: स्मृती मानधानाच्या RCB ने इतिहास रचला, दुसऱ्यांदा जिंकले जेतेपद; दिल्ली सलग चौथ्यांदा फायनलमध्ये पराभूत.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की सोफी डिवाईन WPL 2026 मधील सर्वोत्तम खेळाडूही ठरली. तिने २४३ धावा केल्या आणि १७ विकेट्सही घेतल्या. याशिवाय नंदिनी शर्माने उदयोन्मुख खेळाडूता पुरस्कार जिंकला. तिने या हंगामात १७ विकेट्स घेण्यासोबत हॅट्रिक घेतली होती. ती एका WPL हंगामात सर्वाधिक विकेट्स घेणारी भारतीय देखील ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.