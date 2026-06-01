RCB ट्रॉफी जिंकल्यावर विराट कोहलीच्या वैभव सूर्यवंशीसोबत रंगल्या गप्पा; Video होतोय तुफान Viral

RCB vs GT Final Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा (IPL 2026) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने जिंकली. अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सला त्यांच्याच घरच्या मैदानात बंगळुरूने ५ विकेट्सने पराभव केला आणि विजेतेपदावर नाव कोरले. अंतिम सामन्यात विराट कोहलीने (Virat Kohli) अर्धशतक करत बंगळुरूच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. पण तरी अंतिम सामन्यानंतर पुरस्कार सोहळ्यात तब्बल ५ पुरस्कार जिंकून वैभव सूर्यवंशीही (Vaibhav Sooryavanshi) सर्वांचे लक्ष वेधलं. यावेळी त्याची आणि विराटची भेटही चर्चेचा विषय ठरली. .खरंतर राजस्थान रॉयल्सला क्वालिफायर २ सामन्यात गुजरातने पराभूत केल्याने त्यांचे आव्हान तिथेच संपले होते. पण तरी वैभवसाठी ही स्पर्धा फारच खास ठरली. त्याने सर्वाधिक ७७६ धावा करताना ऑरेंज कॅप मिळवली. तसेच तो स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू आणि सर्वोत्तम उदयोन्मुख खेळाडूही ठरला. त्याला सर्वाधिक ७२ षटकार मारण्याबद्दल आणि सर्वोत्तम स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करण्याबद्दलही पुरस्कार मिळाले. त्याला इतके पुरस्कार असल्याने तो अंतिम सामन्यासाठी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर उपस्थित होता..पुरस्कार सोहळ्यावेळी जेव्हा वैभव मैदानात आला तेव्हा विराट त्याला जाऊन भेटला. विराटने त्याच्या खांद्यावर हात टाकून मित्राप्रमाणे त्याच्याशी गप्पा मारल्याचेही दिसला. तसेच यावेळी काही महत्त्वाचे सल्लेही तो वैभवला देताना दिसला. त्यांच्यातील चर्चेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..१५ वर्षांच्या वैभवसाठी ही स्पर्धा लक्षात राहणारी ठरली. त्याने अनेक विक्रम त्याच्या नाववार केले. तो एका आयपीएल हंगामात सर्वाधिक धावा करणारा अनकॅप्ड खेळाडू ठरला. तसेच एकाच आयपीएल हंगामात सर्वाधिक षटकार मारणारीही खेळाडू ठरला. त्याने या हंगामात ३७ चेंडूत शतक ठोकण्याचाही कारनामा केला. तसेच प्लेऑफमधील दोन सामन्यात त्याचं शतक थोडक्यात हुकली. त्याने एलिमिनेटर सामन्यात ९७ धावा केल्या, तर क्वालिफायर २ सामन्यात ९६ धावा केल्या..विराट अंतिम सामन्यातील सामनावीरअंतिम सामन्यात वॉशिंग्टन सुंदरच्या नाबाद ५० धावांच्या खेळीमुळे गुजरातने २० षटकात ८ बाद १५५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर १५६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग बंगळुरूने १८ षटकातच ५ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. विराटने ४२ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ७५ धावांची खेळी केली. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला.