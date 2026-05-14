IPL 2026: विकेट तर गेलीच, पण सोन्याची चैनही पडली! RCB च्या ओपनरसोबत घडला अजब प्रकार अन् मग पडिक्कलने दाखवलं वेळेचं भान

IPL 2026, RCB vs KKR, Marathi News: बुधवारी (१३ मे) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने कोलकाता नाईट रायडर्सला आयपीएलच्या ५७ व्या सामन्यात ६ विकेट्सने पराभूत केले. रायपूरला झालेल्या या सामन्यातील विजयामुळे बंगळुरूने पाँइंट्स टेबलमध्येही अव्वल क्रमांक मिळवला आणि प्लेऑफमधील स्थान जवळपास पक्के केले आहे. दरम्यान, या सामन्यात अनेक असे क्षण आले, ज्यांची चर्चा सामन्यानंतर झाली. असाच एक क्षण म्हणजे पडिक्कलने (Devdutt Padikkal) दाखवलेली सजगता. .IPL 2026 Playoff Scenario: विराट कोहलीचा झंझावात अन् RCB गुणतालिकेत अव्वल! KKR चे आव्हान संपले का? जाणून घ्या समीकरण.या सामन्यात कोलकाताने बंगळुरूला १९३ धावांचे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी बंगळुरूकडून सलामीला जेकब बेथल आणि विराट कोहली उतरले. मात्र चौथ्याच षटकात बेथलला कार्तिक त्यागीने बाद केले. बेथलच्या (Jacob Bethell) हेल्मेटला लागून उडालेल्या चेंडूवर कार्तिकने स्वत:च्या चेंडूवर त्याचा झेल घेतला. त्यामुळे तो १२ चेंडूत १५ धावांवर बाद झाला. पण यादरम्यान, त्याच्या नकळत त्याच्या गळ्यातील सोन्याची चैन (Gold Chain) खाली पडली. पण ही गोष्ट लक्षात न आल्याने तो तसाच मैदानातून बाहेर गेला. त्यावेळी देवदत्त पडिक्कल तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. तो फलंदाजीला आल्यानंतर त्याला चैन खाली पडलेली दिसली. त्याने वेळेच भान राखत ती चैन उचलला आणि सुरक्षितपणे बेथलला परत केली. या घटनेचे फोटोही व्हायरल होत आहेत..बंगळुरूचा विजयया सामन्यात बेथल बाद झाल्यानंतर पडिक्कलने विराटची भक्कम साथ दिली. या दोघांमध्ये दुसऱ्या विकेटसाठी ९२ धावांची भागीदारी झाली. त्यामुळे बंगळुरूच्या विजयाचा पाया रचला गेला. पण पडिक्कल ३९ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर आलेला कर्णधार रजत पाटिदार ११ धावांवर बाद झाला. टीम डेव्हिडही २ धावा करू माघारी परतला, त्याचा मनिष पांडेने एका हाताने कमालीचा झेल घेतला. पण या विकेट जात असताना दुसऱ्या बाजूने विराट आक्रमक खेळत होता. त्यामुळे बंगळुरूला विजय मिळवणे सोपे गेले. .विराटने या सामन्यात शतकही पूर्ण केले. त्याने ६० चेंडूत १०५ धावांची नाबाद खेळी केली. त्यामुळे बंगळुरूने १९.१ षटकातच १९४ धावा करत विजय मिळवला. कोलकाताकडून गोलंदाजी करताना कार्तिक त्यागीने ३ विकेट्स घेतल्या, तर सुनील नरेनने १ विकेट घेतली..Virat Kohli Century: IPL मध्ये विराटच शतकांचा 'किंग'! KKR विरुद्ध केलेल्या १०५ धावांनी घडवला इतिहास, पाहा काय केलाय विक्रम.तत्पुर्वी, कोलकाताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ बाद १९२ धावा केल्या. कोलकाताकडून अंगक्रिश रघुवंशीने ४६ चेंडूत ७१ धावांची खेळी केली. तसेच रिंकू सिंगने २९ चेंडूत ४९ धावांची खेळी केली. याशिवाय कॅमेरॉन ग्रीनने २४ चेंडूत ३२ धावांचे योगदान दिले. बंगळुरूकडून गोलंदाजी करताना भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवूड आणि रसिक सलाम दार यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.