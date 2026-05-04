RCB ला मोठा धक्का! IPL 2026 सुरू असतानाच स्टार ओपनर अचानक इंग्लंडला झाला रवाना; नेमकं काय घडलं?

IPL 2026 RCB Marathi News: गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ सध्या आयपीएल २०२६ स्पर्धेत दमदार फॉर्ममध्ये खेळत आहे. त्यांनी गेल्यावर्षीचाच फॉर्म यावर्षीही कायम ठेवला असून प्लेऑफच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू केली आहे. मात्र अशातच बंगळुरू संघाला (Royal Challengers Bengaluru) मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा सलामीवीर इंग्लंडला परतला असल्याची माहिती मिळत आहे. .बंगळुरूचा २९ वर्षीय सलामीवीर फिल सॉल्टला (Phil Salt) १८ एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध एम चिन्नास्वामी स्टेडियवर क्षेत्ररक्षण करताना डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू आडवण्याच्या प्रयत्नात त्याच्या हाताच्या बोटांना दुखापत झाली. त्यामुळे तो त्यानंतर फलंदाजीसाठी मैदानात उतरलेला नाही. त्याच्या जागेवर जेकॉब बेथल विराट कोहलीसोबत सलामीला फलंदाजी करताना गेल्या काही सामन्यात दिसत आहे..आता इएसपीएन क्रिकइन्फोने दिलेल्या माहितीनुसार सॉल्टच्या डाव्या हाताच्या बोटांना दुखापत झाली असून परिणामी त्याला इंग्लंड संघव्यवस्थापनेच्या विनंतीनुसार इंग्लंडला परत जावे लागले आहे. त्यानंतर त्याच्या बोटांचे स्कॅन झाले असून तो या महिन्याच्या अखेरीसपर्यंत पूर्ण बरा होऊन परतण्याची आशा त्याला आणि फ्रँचायझीला आहे. त्यामुळे सध्यातरी तो आता आयपीएल २०२६ त्या अखेरच्या टप्प्यात पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील खराब फॉर्मनंतर सॉल्टला आयपीएल २०२६ दरम्यान लय सापडली होती. त्याने विराट कोहलीसोबत बंगळुरूला आक्रमक सुरुवात करून दिली होती. त्याने पहिल्या ६ सामन्यातं खेळताना १६८.३३ च्या स्ट्राईक रेटने २०२ धावाही केल्या होत्या. मात्र आता त्याला दुखापतीतून सावरल्यानंतरच पुनरागमन करता येमार आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत बेथल सलामीला फलंदाजी करत आहे, पण त्याला फारशी चांगली कामगिरी अद्याप करता आलेली नाही..बंगळुरू दमदार फॉर्ममध्येसॉल्ट बाहेर झाला असला, तरी बंगळुरू संघ सध्या दमदार फॉर्ममध्ये खेळत आहे. त्यांनी ९ सामन्यांपैकी ६ सामने जिंकले असून ३ सामन्यात पराभव स्वीकारला आहे. त्यामुळे त्यांचे १२ गुण आहेत आणि त्यांचा सर्वात चांगला १.४२० नेट रन रेट आहे. त्यामुळे सध्या बंगळुरू दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.