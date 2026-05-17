PBKS vs RCB: बंगळुरूने मिळवलं IPL 2026 प्लेऑफचं तिकीट; पंजाबचा सलग ६ व्या पराभवामुळे CSK, RR चा झाला फायदा

IPL 2026, RCB beat PBKS, Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील प्लेऑफमध्ये दाखल होणारा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पहिला संघ ठरला आहे. बंगळुरूने रविवारी धरमशाला येथे झालेल्या सामन्यात पंजाब किंग्सला २३ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला. हा बंगळुरूचा १३ सामन्यांतील ९ वा विजय ठरल्याने त्यांनी पाँइंट्स टेबलमधील पहिले स्थान १८ गुणांसह कायम केले. तसेच प्लेऑफसाठीची पात्रताही यामुळे त्यांना मिळाली आहे. मात्र पंजाब किंग्सचा हा सलग ६ वा पराभव ठरला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरील वाट आता बिकट झाली आहे. या सामन्यात बंगळुरूने विजयासाठी पंजाब किंग्ससमोर २२३ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पंजाब किंग्सला २० षटकात ८ बाद १९९ धावाच करता आल्या. पंजाबकडून शशांक सिंगने अर्धशतक करत झुंज दिली, पण त्याला संघाला विजयापर्यंत पोहचवता आले नाही. CSK, RR चा फायदापंजाब किंग्सने या सामन्यात पराभव स्वीकारल्याने आता त्यांच्या खात्यात १३ सामन्यांत ६ विजय, ६ पराभव आणि १ अनिर्णित सामन्यासह १३ गुण आहेत. त्यांचा आता एकच साखळी सामना बाकी आहे. ते जरी अजून पाँइंट्स टेबलमध्ये चौथ्या क्रमांकावर असले तरी आता त्यांना केवळ १५ गुणांपर्यंतच पोहचता येणार आहे. पण बंगळुरूपाठोपाठ गुजरात टायटन्सचेही सध्या १६ गुण असल्याने ते त्यांच्या पुढे आहेत, तर सनरायझर्स हैदराबादचे १४ गुण आहेत, जे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. पंजाबपाठोपाठ राजस्थान रॉयल्स ११ सामन्यांतील १२ गुणांसह पाचव्या आणि चेन्नई सुपर किंग्स १२ सामन्यांतील १२ गुणांसह ६ व्या क्रमांकावर आहेत. राजस्थानचे ३ सामने बाकी आहेत, तर चेन्नईचे २ सामने बाकी आहेत. राजस्थानला १८ गुणांपर्यंत, तर चेन्नईला १६ गुणांपर्यंत पोहण्याची संधी आहे. अशात आता पंजाबला जर प्लेऑफमध्ये जायचे असेल, तर हीच अपेक्षा करावी लागेल की शेवटच्या साखळी सामन्यात विजय मिळवण्यासोबतच चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद या तीन संघांपैकी दोन संघांनी त्यांचे उर्वरित सर्व सामने पराभूत व्हावेत. मात्र पंजाबच्या या पराभवामुळे चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स या दोन्ही संघांच्या आशा मात्र उंचावल्या आहेत. कारण आता जर या दोन्ही संघांनी त्यांच्या उर्वरित सामन्यांमध्ये विजय मिळवले, तर ते पंजाबला मागे टाकू शकतात आणि प्लेऑफसाठी दावा ठोकू शकतात. पण त्यांना प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी एकमेकांच्या निकालांवरही अवलंबून रहावे लागणार आहे.