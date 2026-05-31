IPL 2026 Final, RCB vs GT live: वादग्रस्त निर्णय? पाटीदार अम्पायरकडे धावला, विराट संतापला... वॉशिंग्टनला परत बोलवल्याने राडा

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans IPL 2026 Final Marathi News: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्याअंतिम सामन्यात एक वादग्रस्त निर्णय चर्चेचा विषय ठरला. जेकब डफीच्या गोलंदाजीवर वॉशिंग्टन सुंदरने पुल शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र चेंडू व्यवस्थित बॅटवर आला नाही आणि फाइन लेगवर झेल टिपला गेल्याचे दिसत होते. आरसीबीच्या खेळाडूंनी जल्लोषही सुरू केला होता. .मात्र, तिसऱ्या पंचांनी झेलाची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजाला नाबाद घोषित केले. कर्णधार रजत पाटीदार थेट पंचांकडे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी गेला. दुसरीकडे विराट कोहलीही या निर्णयामुळे स्पष्टपणे नाराज दिसला. मैदानावर काही क्षण गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले..IPL 2026 Final, RCB vs GT live: शुभमन-साई यांची विकेट अन् वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर वर्ल्ड रेकॉर्ड... अहमदाबादमध्ये नोंदवला भन्नाट विक्रम .संपूर्ण स्पर्धेत प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवणारी GT ची सलामीची जोडी फायनलमध्ये अपयशी ठरली. शुभमन गिल ( १०) व साई सुदर्शन (१२ ) धावांवर अनुक्रमे जोश हेझलवूड व भुवनेश्वर कुमारच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाले. GT चे दोन्ही सलामीवीर २६ धावांवर माघारी परतल्यानंतर जॉस बटलर व निशांत सिंधू यांच्यावर मोठी जबाबदारी होती, परंतु सिंधू २० धावांवर झेलबाद झाला. RCB ने यजमानांचे तीन फलंदाज ५५ धावांवर गुंडाळले. आयपीएलच्या एका पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक १९ विकेट्सचा विक्रम कागिसो रबाडाच्याच नावावर राहिला. भुवनेश्व कुमारने ( १७) मोहम्मद सिराजच्या २०२३ च्या विक्रमाशी बरोबरी केली. .साई व शुभमन या पर्वात चौथ्यांदा पॉवर प्लेमध्ये माघारी परतले. यापैकी तीनवेळा त्यांना RCB च्या गोलंदाजांनीच पहिल्या सहा षटकांत तंबूत पाठवले होते. मागील महिन्यात GT ची अशी अवस्था झाली होती होती आणि याच मैदानावर ५ बाद १६८ धावांचा बचाव करताना त्यांनी ८२ धावांनी विजय मिळवला होता. शुभमनला १६ सामन्यांत ७३२ आणि साईला १७ सामन्यांत ७२२ धावांसह स्पर्धेचा निरोप घ्यावा लागला आहे. RCB ने पॉवर प्लेमध्ये गुजरातला २ बाद ४५ असे जखडून ठेवले. गुजरातचे विकेटसत्र सुरूच राहिले आणि वॉशिंग्टन सुंदर ( ४) सीमारेषेवर झेलबाद झाला..IPL 2026 Final, RCB vs GT live: शुभमन गिलची विकेट अन् वाचला विराट कोहली-एबी डिव्हिलियर्सचा ऑल टाईम रेकॉर्ड....पण, जॉर्डनने टिपलेला चेंडू जमिनीला टेकल्याने वॉशिंग्टनला तिसऱ्या अम्पायरने नाबाद जाहीर केले. त्याचे दोन बोटं चेंडूच्या खाली होती, परंतु चेंडू जमिनिवर टेकला होता. जॉर्डनने झेल पूर्ण होण्यापूर्वीच चेंडू जमिनिवर टेकल्याने, तिसऱ्या अम्पायरने वॉशिंग्टनला पुन्हा फलंदाजीला बोलावले.