IPL 2026 Final, RCB vs GT live: गतविजेत्या बंगळुरूने इतिहास रचला! मुंबई इंडियन्सचा १३ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, बनला पहिला संघ...

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans IPL 2026 Final Marathi News: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या गोलंदाजांनी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या फायनलमध्ये दबदबा राखला. भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड आणि रसिख सलाम यांनी गुजरात टायटन्सच्या फलंदाजांना माघारी पाठवले. गुजरातला ८ बाद १५५ धावांवर रोखणाऱ्या RCB ने आजच्या सामन्यात मोठा विक्रम नावावर केला. आयपीएल इतिहासात असा पराक्रम करणारा तो पहिलाच संघ ठरला. .IPL 2026 Final मध्ये गुजरातच्या फलंदाजांनी निराश केले... घरच्या मैदानावर खेळण्याचा फायदा उचलण्याऐवजी त्यांनी दडपण घेतलेले दिसले. RCB चा कर्णधार रजत पाटीदारने अचूक व्युहरचना राखून GT च्या फॉर्मात असलेल्या फलंदाजांना स्वस्तात बाद केले. शुभमन गिल ( १०), साई सुदर्शन ( १२) व जॉस बटलर ( १९) हे अपयशी ठरले. निशां सिंधूला ( २०) वरच्या क्रमांकावरून गुजरातने नेमके काय साध्य केले? वॉशिंग्टन सुंदरने ३७ चेंडूंत ५ चौकारांच्या मदतीने नाबाद ५० धावांची खेळी करून एकाकी झुंज दिली..IPL 2026 Final, RCB vs GT live: वादग्रस्त निर्णय? पाटीदार अम्पायरकडे धावला, विराट संतापला... वॉशिंग्टनला परत बोलवल्याने राडा .GT ने ८ बाद १५५ धावांपर्यंत मजल मारली. रसिख सलामने सर्वाधिक ३ , तर जोश हेझलवूड व भुवनेश्वर कुमार यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. कृणाल पांड्याने ४-०-२३-१ अशी अप्रतिम स्पेल टाकली. २०२५ च्या फायनलमध्येही कृणालने १७ धावांत २ विकेट्स घेतल्या होत्या. आयपीएल २०२६ मध्ये ६ बाद १५९ धावांचा यशस्वी बचाव ( RR vs LSG) सामन्यात पाहायला मिळाला होता. आयपीएल फायनलमध्ये यापूर्वी ४ वेळआ १६० हून कमी धावांचा यशस्वी बचाव केलेला आहे. मुंबई इंडियन्सने ( २०१३, २०१७ व २०१९) तीनवेळा, तर डेक्कर चार्जर्सने ( २००९) एकवेळा असा बचाव केला आहे..RCB most powerplay wickets in IPL seasonRCB एकाच आयपीएल हंगामात पॉवरप्लेमध्ये ३५ बळी घेणारा इतिहासातील पहिला संघ ठरला आहे. यापूर्वीचा ३३ बळींचा विक्रम मुंबई इंडियन्स (२०१३) आणि आरसीबी (२०२३) यांच्या नावावर होता. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर दुसऱ्या डावात आणखी तीन बळी घेऊन गुजरात टायटन्स आरसीबीचा विक्रम मोडू शकतात. त्यांनी या हंगामातील पॉवरप्ले षटकांमध्ये आधीच ३३ बळी घेतले आहेत..IPL 2026 Final, RCB vs GT live: शुभमन-साई यांची विकेट अन् वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर वर्ल्ड रेकॉर्ड... अहमदाबादमध्ये नोंदवला भन्नाट विक्रम .Most wickets by an Indian in an IPL edition32 - हर्षल पटेल (RCB, 2021)२८ - मोहम्मद शमी (GT, 2023)२८ - भुवनेश्वर कुमार (RCB, 2026)२७ - जसप्रीत बुमराह (MI, 2020)२७ - युझवेंद्र चहल (आरआर, 2022)२७ - मोहित शर्मा (GT, 2023).