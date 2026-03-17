Ricky Ponting: 'भारतीय संघाला सलाम; त्यांच्याबाबत एक गोष्ट दुर्लक्षित राहते...', पाँटिंग नेमकं काय म्हणाला?

Ricky Ponting praises Team India: भारतीय क्रिकेट संघाने गेल्या दोन वर्षात दोन टी२० वर्ल्ड कप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकून मर्यादीत षटकांमधील आपले वर्चस्व सिद्ध केलं आहे. नुकतेच भारतीय संघाने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा (T20 World Cup) जिंकली. भारताने सलग दुसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास घडवला. यापूर्वी असा पराक्रम कोणाला करता आला नव्हता. भारतीय संघाचे (Team India) गेल्या काही वर्षात मर्यादीत षटकांमध्ये जसे वर्चस्व दिसत आहे, त्याचे आता ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंगनेही (Ricky Ponting) भरभरून कौतुक केले आहे. त्याच्या मते संघातील प्रतिभा, अनुभव आणि सखोलता त्यांना पराभूत करण्यास कठीण परिस्थिती निर्माण करते. .भारताला 'त्या' मोठ्या निर्णायानं बनवलं T20 World Cup चॅम्पियन, रिकी पाँटिंग स्पष्ट बोलला; सूर्याचंही केलंय कौतुक.पाँटिंग टी२० वर्ल्ड कप २०२६ नंतर आयसीसीशी बोलताना म्हणाला, 'त्याबाबत युक्तिवाद करणंच कठीण आहे, जर तुम्ही पाहिलं, तर फक्त टी२० संघ नाही, तर त्यांचा आयसीसी स्पर्धेतील गेल्या पाच ते सहा वर्षातील रेकॉर्ड पाहिले, तर तो खरंच कमाल आहे. अनेक लोकांनी या स्पर्धेपूर्वीच सध्याच्या भारतीय संघात असलेली सखोलता, ताकद ओळखली असेल. त्यांच्याकडे अनुभव देखील आहे. फक्त टी२० नव्हे, तर मर्यादीत षटकांमधील हा खूप खूप मजबूत भारतीय संघ आहे. त्यांनी सलग दोन वर्ल्ड कप जिंकलेत, त्यांना सलाम.'.भारतीय संघाने याआधी २०२४ मध्ये झालेल्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वात विजय मिळवला होता. भारताने आत्तापर्यंत सर्वाधिक तीन वेळा टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. सर्वात पहिल्या २००७ टी२० वर्ल्ड कपचे विजेतेपदही भारताकडे आहे..पाँटिंगच्या मते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसोबतच आयपीएलमधीलही अनुभव खेळाडूंना दबावाच्या परिस्थिती हाताळण्यास मदत करतो. आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सचा मुख्य प्रशिक्षक असलेला रिकी पाँटिंग म्हणाला, 'सध्याच्या भारतीय संघाबाबत दुर्लक्षित होणारी गोष्ट म्हणजे खेळाडूंकडे असलेला अनुभव आणि या खेळाडूंनी खूप क्रिकेट खेळले आहे, मग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट असो किंवा आयपीएल.' 'आयपीएल सामनेही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांइतकेच मोठे असतात. त्यामुळे हा भारतीय संघ उत्तम संतुलन आणि उत्तम संघासह मैदानात उतरला होता.'.T20 World Cup: 'झिम्बाब्वेकडून ICC स्पर्धेत हरणं म्हणजे...', ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाहेर गेल्यावर रिकी पाँटिंग काय म्हणाला?.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघ ९ पैकी एकच सामना हरला होता. हा सामना सुपर - ८ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झाला होता. पाँटिंगच्या मते भारतीय संघाला या पराभवाने मदतच केली. तो म्हणाला, 'तुम्ही सलग १२ सामे जिंकल्यानंतर एखादा वाईट दिवस असू शकतो. मला आनंद आहे की हा दिवस लवकर आला. कदाचित हा धक्का भारतीय संघाला गरजेचा होता. त्यांनी या अनुभवातून धडा घेतला आणि त्यांनी कोणत्याही गोष्टी गृहीत धरल्या नाहीत.''कदाचित यामुळे त्यांना पुन्हा संघ बांधणी करता आली, त्यांच्यासाठी संघ म्हणूनकाय महत्त्वाचे आहे हे जाणून घेऊन त्याबाबत चर्चा करता आली. त्यांनी त्यांना सर्वोत्तम वाटणारी प्लेइंग इलेव्हन निश्चित केली आणि उत्तरार्धातही फारसे बदल केले नाहीत.'.