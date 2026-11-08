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Rising Star Asia Cup: रिंकू सिंग भारतीय संघाचा उपकर्णधार! पाटीदारची अचानक माघार, सध्या निवड न करण्याची BCCI कडे विनंती

Rinku Singh Appointed Vice-Captain as Rajat Patidar Withdraws from Rising Stars Asia Cup: रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धेतून रजत पाटिदारने अचानक माघार घेतली आहे. त्यामुळे भारतीय अ संघात मोठा बदल करावा लागला आहे. रिंकू सिंगला या स्पर्धेसाठी उपकर्णधार करण्यात आले आहे.
Rinku Singh | Rajat Patidar | India A squad for Rising Star Asia Cup

Rinku Singh | Rajat Patidar | India A squad for Rising Star Asia Cup

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India A Squad Change for Rising Stars Asia Cup 2026: कतारमधील दोहा येथे रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. ही स्पर्धा १९ ते २९ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान खेळवली जाणार आहे.

या स्पर्धेत भारतीय अ संघ सहभागी होणार असून गेल्याच आठवड्यात भारताचा अ संघ जाहीर झाला आहे. मात्र आता रजत पाटिदारने (Rajat Patidar) अचानक माघार घेतल्याने भारताच्या संघात बदल करावा लागला आहे.

Rinku Singh | Rajat Patidar | India A squad for Rising Star Asia Cup
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