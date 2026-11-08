Rising Star Asia Cup: रिंकू सिंग भारतीय संघाचा उपकर्णधार! पाटीदारची अचानक माघार, सध्या निवड न करण्याची BCCI कडे विनंती

India A Squad Change for Rising Stars Asia Cup 2026: कतारमधील दोहा येथे रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. ही स्पर्धा १९ ते २९ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेत भारतीय अ संघ सहभागी होणार असून गेल्याच आठवड्यात भारताचा अ संघ जाहीर झाला आहे. मात्र आता रजत पाटिदारने (Rajat Patidar) अचानक माघार घेतल्याने भारताच्या संघात बदल करावा लागला आहे. .Rising Stars Asia Cup साठी भारतीय संघाची घोषणा! तिलक वर्मा कर्णधार, तर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशचाही समावेश.या स्पर्धेसाठी तिलक वर्माकडे (Tilak Varma) नेतृत्वाची जबाबदारी असून मध्य प्रदेशच्या रजत पाटिदारला उपकर्णधार करण्यात आले होते. परंतु, पाटिदारने बीसीसीआयला कळवले आहे की सध्या तो त्याच्या दुखापतींवर उपचार घेत आहे. त्यातून तो पूर्ण बरा झालेला नसल्याने त्याच्या नावाचा ५० षटकांच्या प्रकारासाठी सध्या विचार करू नये..रजतने नुकतेच रणजी ट्रॉफीमध्ये मध्य प्रदेशचे नेतृत्व करताना तीन सामने खेळले असून दोन शतकेही केली. तसेच तो त्याआधी ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरूद्धही वनडे मालिका भारत अ संघाकडून खेळला, ज्यात त्याने दोन अर्धशतके केली होती. मात्र आता त्याने बीसीसीआयला त्याच्या फिटनेसचे कारण देत रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धेतून माघार घेतली आहे.त्यामुळे आता रिंकू सिंग (Rinku Singh) बीसीसीआयच्या निवड समितीने पाटिदारच्या जागेवर रिंकू सिंगकडे उपकर्णधारपद सोपवले आहे. तसेच पाटिदारचा बदली खेळाडू म्हणून आयुष बडोनीला (Ayush Badoni) संधी देण्यात आली आहे. बडोनीने रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ स्पर्धेत दिल्लीसाठी नुकतेच दमदार कामगिरी केली आहे. त्याने सलग दोन द्विशतके ठोकली होती. त्याने ६ डावातच ५५९ धावा केल्या आहेत..दरम्यान, रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धेसाठी भारतीय अ संघात हर्षित राणाचाही समावेश आहे. त्यामुळे दुखापतीनंतर त्याच्या पुनरागमनाकडे सर्वांचे लक्ष असेल. याशिवाय या स्पर्धेसाठी भारताच्या अ संघात अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंग, प्रिन्स यादव असे अनेक भारताच्या टी२० संघातील खेळाडू आहेत.या स्पर्धेसाठी भारतीय अ संघ ब गटात असून या गटात संयुक्त अरब अमिराती, नेपाळ आणि पाकिस्तान अ हे संघही आहेत. अ गटात बांगलादेश अ, श्रीलंका अ, अफगाणिस्तान अ आणि हाँगकाँग या संघांचासमावेश आहे. दोन्ही गटातील अव्वल दोन संघ सेमीफायनलमध्ये खेळतील. सेमीफायनल २६ आणि २७ नोव्हेंबरला होईल त्यानंतर २९ नोव्हेंबरला अंतिम सामना होईल..IND U19 vs NEP U19 : आर्यवीर सेहवागच्या वादळी ७० धावा; लक्ष्यसोबत भारताला Asia Cup मध्ये मिळवून दिला विजय, आता पाकिस्तानला चोपणार....भारतीय संघ २० नोव्हेंबर रोजी नेपाळविरुद्ध पहिला सामना खेळेल, त्यानंतर पारंपारिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान अ संघाविरुद्ध भारताचा सामना २२ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. तिसरा सामना २४ नोव्हेंबरला युएईविरुद्ध भारतीय संघ खेळेल.रायझिंग स्टार्स आशिया कप स्पर्धेसाठी भारत अ संघ:अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (कर्णधार), रिंकू सिंग (उपकर्णधार), कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, अर्शद खान, आयुष बडोनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.