Rising Stars Asia Cup साठी भारतीय संघाची घोषणा! तिलक वर्मा कर्णधार, तर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशचाही समावेश

India A squad for ACC Rising Stars Asia Cup 2026: रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धा १९ ते २९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी खेळली जाणार आहे. ही स्पर्धा कतारमधील दोहा येथे होणार असू या स्पर्धेत भारताचा अ संघाचा समावेश आहे. त्यामुळे या स्पर्धेसाठी भारतीय निवड समितीने भारतीय अ संघ जाहीर केला आहे. .U19 Asia Cup: दिवाळीच्याच दिवशी India vs Pakistan सामन्याचा धमाका; भारताच्या सामन्यांचे वेळापत्रक अन् कुठे पाहाणार मॅच, जाणून घ्या.या स्पर्धेसाठी भारतीय अ संघाचे कर्णधारपद तिलक वर्माकडे (Tilak Varma Captain) सोपवण्यात आले असून रजत पाटिदार उपकर्णधार असणार आहे. याशिवाय या संघात अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, रिंकु सिंग, प्रिन्स यादव असे भारताकडून खेळलेले खेळाडूही आहेत. याशिलाय हर्षित राणालाही संधी देण्यात आली असल्याने दुखापतीतून पुनरागमनानंतर तो कशी कामगिरी करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.भारताच्या अ संघात यष्टीरक्षक म्हणून प्रभसिमरन सिंग आणि कुमार कुशाग्र यांना संधी देण्यात आली आहे. तसेच सुर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन अशा देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चमक दाखवलेल्या खेळाडूंनाही संधी देण्यात आली आहे..रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय अ संघाचा समावेश ब गटात असून या गटात संयुक्त अरब अमिराती, नेपाळ आणि पाकिस्तान अ संघाचा समावेश आहे. तसेच अ गटात बांगलादेश अ, श्रीलंका अ, अफगाणिस्तान अ आणि हाँगकाँग या संघांचा समावेश आहे. पहिल्या फेरीत सर्व संघ आपापल्या गटातील सर्व संघांशी सामने खेळतील. त्यानंतर दोन्ही गटातील प्रत्येकी अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील. उपांत्य फेरीतील सामने २६ आणि २७ नोव्हेंबर रोजी खेळलले जातील. यानंतर अंतिम सामना २९ नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल..India U-19 squad for Asia Cup: आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघ जाहीर! ज्युनियर सेहवाग, द्रविडची निवड; India vs Pakistan सामन्यात धुमाकूळ घालण्यास सज्ज.भारताचे सामनेभारताला पहिला सामना नेपाळविरुद्ध २० नोव्हेंबर रोजी खेळायचा आहे. त्यानंतर रविवारी २२ नोव्हेंबर रोजी भारताचा पाकिस्तान अ संघाविरुद्ध सामना होईल, तर पहिल्या फेरीतील भारताचा तिसरा सामना युएईविरुद्ध २४ नोव्हेंबर रोजी खेळला जाणार आहे..रायझिंग स्टार्स आशिया कप स्पर्धेसाठी भारत अ संघ: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (कर्णधार), रजत पाटीदार (उपकर्णधार), रिंकू सिंग, कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, अर्शद खान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.