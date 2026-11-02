Cricket

Rising Stars Asia Cup साठी भारतीय संघाची घोषणा! तिलक वर्मा कर्णधार, तर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशचाही समावेश

India A squad for ACC Rising Stars Asia Cup : रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धा १९ ते २९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी खेळवली जाणार असून यासाठी भारतीय अ संघाची घोषणा झाली आहे. या संघाचे कर्णधारपद तिलक वर्माला देण्यात आले आहे. वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्माचाही संघात समावेश आहे.
Abhishek Sharma, Vaibhav Sooryavanshi, Tilak Varma | Rising Stars Asia Cup

Abhishek Sharma, Vaibhav Sooryavanshi, Tilak Varma | Rising Stars Asia Cup

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India A squad for ACC Rising Stars Asia Cup 2026: रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धा १९ ते २९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी खेळली जाणार आहे. ही स्पर्धा कतारमधील दोहा येथे होणार असू या स्पर्धेत भारताचा अ संघाचा समावेश आहे. त्यामुळे या स्पर्धेसाठी भारतीय निवड समितीने भारतीय अ संघ जाहीर केला आहे.

Abhishek Sharma, Vaibhav Sooryavanshi, Tilak Varma | Rising Stars Asia Cup
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