IPL 2026 Orange Cap: वैभव सूर्यवंशीचा नादखुळा खेळ! विराटची कॅप डोक्यावर अन् दिग्गजांवर मात... 'त्या' सेलिब्रेशनचा अर्थही सांगितला... Video

Vaibhav Sooryavanshi wearing Virat Kohli signed cap: वैभव सूर्यवंशी नावाचे वादळ जयपूरच्या मैदानावर घोंगावले... त्यात लखनौ सुपर जायंट्सच्या गोलंदाजांसह अनेक विक्रमांचाही पालापाचोळा झाला... LSG च्या २२१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभवने ९३ धावांची आक्रमक खेळी करताना ७ चौकार व १० षटकारांचा पाऊस पाडला आणि संघाला ७ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. वैभवने या पर्वात ५३ षटकार खेचून ख्रिस गेलच्या ऑल टाईम रेकॉर्डला आव्हान दिले आहे. त्यासह त्याने Orange Cap नावावर केली आहे..लखनौच्या मिचेल मार्शचे सलग दुसऱ्या सामन्यात शतक हुकले. तो ५७ चेंडूंत ११ चौकार व ५ षटकारांसह ९६ धावांवर रन आऊट झाला. जॉश इंग्लिस ( ६०) व रिषभ पंत ( ३५) यांनी LSG ला ५ बाद २२० धावांपर्यंत पोहोचवले. प्रत्युत्तरात वैभव सूर्यवंशी बरसला. त्याने ३८ चेंडूंत ७ चौकार व १० षटकारांसह ९३ धावा केल्या. आयपीएलमध्ये एकाच सामन्यात दोन फलंदाज नव्वद धावांनंतर बाद होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी २०१३ मध्ये CSK vs KKR सामन्यात माईक हसी ( ९५) व मनविंदर बिस्ला ( ९२) हे शतकाला हुकले होते. यशस्वी जैस्वाल ( ४३) व ध्रुव जुरेल ( नाबाद ५३) यांनी RR च्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. .Vaibhav orange cap holderवैभव सूर्यवंशीने आजच्या खेळीसह ऑरेंज कॅप नावावर केली. वैभवने १३ सामन्यांत ५७९ धावा करताना ४४.५४ ची सरासरी व २३६.३३ चा स्ट्राईक रेट राखला आहे. आयपीएलच्या या पर्वात ५०० हून अधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये वैभवचा स्ट्राईक रेट हा सर्वाधिक आहे. त्याने या पर्वात आतापर्यंत ५३ षटकार खेचले आहेत आणि तो ख्रिस गेलचा ऑल टाईम ५९ षटकारांचा विक्रम मोडण्याच्या जवळ आहे. ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत मिचेल मार्श ( ५६३), हेनरिच क्लासन ( ५५५), साई सुदर्शन ( ५५४) व शुभणन गिल ( ५५२) हे अव्वल पाच फलंदाज आहेत. .Most runs by an uncapped batter in an IPL season६२५ - यशस्वी जैस्वाल ( RR, २०२३)६१६ - शॉन मार्श ( PBKS, २००८)५७९ - वैभव सूर्यवंशी ( RR, २०२६)५७३ - रियान पराग ( RR, २०२४)५४९ - प्रभसिमरन सिंग ( PBKS, २०२५)५१६ - इशान किशन ( MI, २०२०)५१२ - सूर्यकुमार यादव ( MI, २०१८) .Vaibhav Sooryavanshi A celebration meaningसामन्यानंतर वैभव सूर्यवंशी म्हणाला, गोलंदाजीच्या वेळेस मी बाहेर बसलो होतो... विकेट फलंदाजीसाठी पोषक वाटत होती आणि मैदानावर स्थिर झाल्यानंतर मोठे फटके मारण्याची योजना मी आखली होती. माझ्या सेलिब्रेशनमागे काहीच अर्थ नाही.. मी प्रत्येक सामन्यात वेगवेगळे सेलिब्रेशन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि हाही तसाच प्रयत्न होता..