IND A vs SA A: रिषभ पंत कर्णधार; रजत पाटीदार, आयुष म्हात्रे Playing XI मध्ये! उद्यापासून सुरू होणाऱ्या कसोटीसाठी असा असेल भारताचा संघ

Rishabh Pant captain India A against South Africa A : यष्टीरक्षक-फलंदाज रिषभ पंत पुन्हा एकदा क्रिकेटचं मैदान गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर पायाला झालेल्या दुखापतीमुळे त्याला क्रिकेटपासून तीन महिने दूर रहावे लागले होते. आगामी दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिकेपूर्वी चांगला सराव करता यावा यासाठी भारत अ विरुद्ध आफ्रिका अ यांच्यात चारदिवसीय सामन्यांचे आयोजन केले आहे. या दोन सामन्यांसाठी बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या भारत अ संघाचे नेतृत्व रिषभ ( Rishabh Pant ) कडे सोपवण्यात आले आहे..रिषभची २४ मे २०२५ मध्ये भारताच्या कसोटी संघाच्या उप कर्णधारपदी बीसीसीआयने नियुक्ती केली. इंग्लंड दौऱ्यावर २८ वर्षीय रिषभला दुखापत झाली आणि तो तीन महिन्यानंतर पुनरामन करणार आहे. भारत अ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अ यांच्यातल्या मालिकेचा पहिला सामना उद्यापासून बंगळुरू येथे सुरू होणार आहे. रिषभच्या पुनरागमनाकडे लक्ष लागले असले तरी रजत पाटीदार व आयुष म्हात्रे ही दोन नावंही चर्चेत आहेत. या सामन्यात रिषभ स्पेशालिस्ट फलंदाज म्हणून खेळणार आहे, तर एन जगदिशन यष्टिंमागे दिसेल..इंग्लंडविरुद्धच्या पाचव्या कसोटीतून रिषभने माघार घेतल्यानंतर जगदिशनचा संघात समावेश केला गेला होता, परंतु त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नाही. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतही जगदिशन संघात होता, परंतु ध्रुव जुरेल असल्यामुळे त्याचे पदार्पण झाले नाही. जगदिशनने देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे. .मुंबईचा आयुष म्हात्रे या संघाचा सदस्य आहे आणि तो जगदिशनसोबत सलामीला खेळणअयाची शक्यत आहे. उप कर्णधार बी साई सुदर्शन तिसऱ्या क्रमांकावर खेळेल. चौथ्या क्रमांकासाठी रजत पाटीदार व देवदत्त पडिक्कल यांच्यात रस्सीखेच आहे. ही दोघंची चांगल्या फॉर्मात आहेत आणि त्यामुळे दोघांपैकी कोणाला संधी द्यायची हा मोठा पेच रिषभसमोर आहे. पण, या दोघांना संधी मिळण्याचीही शक्यता आहे आणि असे झाल्यास रिषभ सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊ शकतो. .दिल्लीच्या रणजी करंडक स्पर्धेतील संघाचा कर्णधार आयुष बदोणीही या मालिकेसाठी पहिल्या सामन्यात सदस्य आहे. पहिल्या सामन्यासाठीच्या संघात चार फिरकीपटूंची निवड केली गेली आहे आणि ते चौघेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसतील. जलदगती गोलंदाजांमध्ये अंशूल कंबोज व खलील अहमद यांच्यावर भार असेल.India A's likely playing XI for first unofficial Test: नारायण जगदिशन, आयुष म्हात्रे, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, रिषभ पंत, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, सारांश जैन, अंशूल कंबोज, खलील अहमद .