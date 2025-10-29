Cricket

IND A vs SA A: रिषभ पंत कर्णधार; रजत पाटीदार, आयुष म्हात्रे Playing XI मध्ये! उद्यापासून सुरू होणाऱ्या कसोटीसाठी असा असेल भारताचा संघ

India A vs South Africa A Test series: रिषभ पंत पुन्हा मैदानात उतरण्यासाठी सज्ज झाला आहे. दक्षिण आफ्रिका ‘अ’विरुद्ध होणाऱ्या पहिल्या कसोटीसाठी बीसीसीआयने त्याला ‘भारत अ ’ संघाचा कर्णधार घोषित केले आहे.
Rishabh Pant captain India A against South Africa A : यष्टीरक्षक-फलंदाज रिषभ पंत पुन्हा एकदा क्रिकेटचं मैदान गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर पायाला झालेल्या दुखापतीमुळे त्याला क्रिकेटपासून तीन महिने दूर रहावे लागले होते. आगामी दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिकेपूर्वी चांगला सराव करता यावा यासाठी भारत अ विरुद्ध आफ्रिका अ यांच्यात चारदिवसीय सामन्यांचे आयोजन केले आहे. या दोन सामन्यांसाठी बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या भारत अ संघाचे नेतृत्व रिषभ ( Rishabh Pant ) कडे सोपवण्यात आले आहे.

