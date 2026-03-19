IPL 2026 Marathi News: वैभव सूर्यवंशीला आयपीएल सुरू होण्यापूर्वी कॅप्टन रियान परागचा सल्ला; म्हणाला, त्यांच्यापासून दूर राहा...

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 preparation Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स संघाचा नवीन कर्णधार रियान पराग ( Riyan Parag) याने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला सुरुवात होण्यापूर्वी युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याला एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. वैभवने आयपीएलमध्ये खेळण्याचा आनंद लुटावा, कोणतेही दडपण न घेता त्याने त्याचा खेळ करावा, असे रियानने सांगितले आणि त्याचवेळी त्याने काही गोष्टींपासून लांब राहण्याचा सल्ला दिला..वैभव आयपीएल २०२६ मध्ये RR साठी यशस्वी जैस्वालसोबत सलामीला खेळणार आहे. २८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या IPL 2026 मध्ये १४ वर्षीय वैभवच्या खेळीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. रियान म्हणाला,"कर्णधार म्हणून मी त्याला एवढंच सांगू इच्छितो की, जास्त पत्रकार परिषदा घेऊ नकोस किंवा मीडियाला जास्त फॉलो करू नकोस. "."त्याला फक्त आनंद घेऊ द्या, हीच विनंती मी माध्यमांना सुद्धा करेन. त्याच्या मॅनेजरशी किंवा इतर कोणाशीही संपर्क साधू नका; त्याला मोकळं सोडा. तो १५-१६ (१४) वर्षांचा मुलगा आहे, त्याला क्रिकेट खेळू द्या. तो खूप छान खेळत आहे आणि तो देशाला अभिमान वाटेल असे काम करेल," असे रियान म्हणाला..परागने नमूद केले की, सूर्यवंशीला सुरुवातीपासूनच आक्रमकपणे खेळण्याचे स्वातंत्र्य असेल. "अर्थातच त्याच्यावर काही दबाव येईल, पण मी त्याला सांगणार आहे की, जैस्वाल तो दबाव हाताळेल, तो ती भूमिका सांभाळण्यासाठी पुरेसा सक्षम आहे," असे पराग म्हणाला..दरम्यान, मुख्य प्रशिक्षक कुमार संगकारा यांनी सांगितले की, या महिन्याच्या सुरुवातीला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकलेल्या भारतीय संघातील एकही सदस्य रॉयल्स संघात नसल्याबद्दल त्यांना फारशी चिंता नाही. "भारताने वर्ल्ड कप स्पर्धेत अप्रतिम खेळ केला. आमच्याकडे जे खेळाडू नाहीत त्यांच्यापेक्षा, जे आहेत त्यात मला अधिक रस आहे. माझ्या संघाकडे पाहता, निश्चितपणे पुरेसे चांगले भारतीय खेळाडू आहेत," असे ते म्हणाले.