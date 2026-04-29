Video Viral: रियान परागवर बंदी? ड्रेसिंगरूममध्ये 'व्हॅपिंग' करताना दिसला; BCCI कठोर कारवाईच्या तयारीत

IPL 2026, RR vs SRH Video Viral: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत राजस्थान रॉयल्सने मंगळवारी (२८ एप्रिल) पंजाब किंग्सचा विजयी रथ रोखला. मुल्लनपूरला झालेल्या सामन्यात पंजाबला राजस्थानने ६ विकेट्सने पराभूत केले. मात्र या सामन्यादरम्यान राजस्थानचा कर्णधार रियान पराग (Riyan Parag) वादात अडकण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच राजस्थानचे संघाचे व्यवस्थापक रोमी भिंडर हे डगआऊटमध्ये बसले असताना मोबाईलचा वापर करत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई झाली होती. आता रियानवरही कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. .IPL 2026 Point Table : पंजाब किंग्सची अपराजित मालिका खंडित! राजस्थान रॉयल्सचा दमदार विजय अन् गुणतालिकेत उलटफेर; वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल चमकले .झाले असे की पंजाब किंग्सने दिलेल्या २२३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग राजस्थान रॉयल्स करत होते. त्यावेळी १६ व्या षटकावेळी रियान राजस्थानच्या ड्रेलिंह रुममध्ये व्हेपिंग करताना दिसला. तो लाईव्ह सामन्यादरम्यान व्हेपिंग करताना कॅमेऱ्यात कैद झाला. त्यावेळी त्याच्या आजूबाजूला ध्रुव जुरेल आणि यशस्वी जैस्वालदेखील उपस्थित होते..खरंतर विशिष्ट ठरवून दिलेल्या जागा वगळता, ड्रेसिंग रुम आणि स्टेडियमवरच्या परिसरात ध्रुम्रपान करण्यास सक्त मनाई आहे. अशात रियान परागकडे कथितरित्या ई-सिगारेट/व्हेप असणे, धक्कादायक मानले जात आहे. भारतात ई-सिगारेटवर प्रतिबंधक कायदा (PECA) २०१९ अंतर्गत बंदी घातली गेली आहे. या कायद्याने भारतात ई-सिगारेट/व्हेपचे उत्पादन, विक्री, खरेदी, आयात, निर्यात आणि जाहिरात यावर बंदी आहे. याचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास किंवा मोठा दंड होऊ शकतो..भारताच व्हेपिंग कायदेशीर नसल्याने या प्रकरणी पुढील चौकशी होऊ शकते. दरम्यान सध्यातरी रियानबाबत याबाबत कोणाकडूनही अधिकृत भाष्य करण्यात आलेले नाही. मात्र खरंच जर रियानने ड्रेसिंग रुममध्ये असं काही घडलं असेल, तर बीसीसीआयकडूनही त्यावर कडक कारवाई होऊ शकते..IPL 2026, MI vs SRH: मुंबईच्या अस्तित्वाची लढाई; हैदराबादविरुद्ध आज सामना; कशी असेल संभावित प्लेइंग इलेव्हन.राजस्थानचा विजयपंजाब किंग्सने प्रथम फलंदाजी करताना ४ बाद २२२ धावा केल्या होत्या. त्याच्याकडून प्रभसिमरन सिंगने ४४ चेंडूत ५९ धावांची खेळी केली, तर मार्कस स्टॉयनिसने २२ चेंडूत ६२ धावांची नाबाद खेळी केली. राजस्थानकडून यश राज पुंजाने २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर राजस्थानने १९.२ षटकात ४ विकेट्स गमावत २२८ धावा केल्या. यशस्वी जैस्वालने ५१ धावांची, तर वैभव सूर्यवंशीने ४३ धावांची खेळी केली. तसेच डनोवन फरेराने ५२ धावा केल्या, तर शुभम दुबेने ३१ धावा केल्या. पंजाबकडून युझवेंद्र चहलने ३ विकेट्स घेतल्या.