IPL 2026: मुंबई इंडियन्सचं टेन्शन आणखी वाढणार... रोहित शर्मा MI vs PBKS मॅच खेळणार की नाही? जाणून घ्या काय आहे अपडेट

IPL 2026 Mumbai Indians Marathi news: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत मुंबई इंडियन्सची कामगिरी फारशी चांगली झालेली नाही. स्पर्धेच्या सुरुवातीला अनेक अपेक्षा मुंबई इंडियन्स संघाकडून केल्या जात होत्या, मात्र प्रत्यक्षात पहिला सामना जिंकल्यानंतरचे तिन्ही सामने मुंबई इंडियन्सने गमावले आहेत. त्यामुळे सध्या मुंबई इंडियन्स पाँइंट्स टेबलमध्येही ९ व्या क्रमांकावर आहेत. यातच त्यांना आता आणखी मोठा धक्का चौथा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्ध रविवारी (१२ जुलै) बसला. या सामन्यादरम्यान, मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार आणि अनुभवी फलंदाज रोहित शर्मा दुखापतग्रस्त (Rohit Sharma Injury) झाला होता. त्यामुळे आता तो त्यांच्या आगामी सामन्यात खेळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे. मुंबई इंडियन्सला पाचवा सामना पंजाब किंग्सविरुद्ध घरच्या मैदानात वानखेडे स्टेडियमवर खेळायचा आहे. हा सामना गुरुवारी (१६ एप्रिल) होणार आहे. पण क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार या सामन्यासाठी रोहित शर्माने मंगळवारी संघाच्या सराव सत्रात सहभाग घेतला नव्हता. मात्र त्याच्या दुखापतीबाबत मुंबई इंडियन्स संघाकडून कोणतीही अपडेट देण्यात आलेली नाही. पण तो सरावासाठी न आल्याने त्याच्या पंजाबविरुद्ध खेळण्यावर आता प्रश्नचिन्ह उभे आहे. रोहित शर्माला बंगळुरूविरुद्ध खेळताना फलंदाजीदरम्यान ६ व्या षटकादरम्यान १९ धावांवर असताना हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे रिटायर्ट हर्ट झाला होता. त्यानंतर तो पुन्हा फलंदाजीला आला नव्हता. त्यानंतर रोहितचे स्कॅनही करण्यात आले, पण कोणतीही गंभीर दुखापत नसल्याचे रिपोर्ट्स आहेत. त्यामुळे अद्यापही मुंबई इंडियन्स रोहितला खेळवणार की नाही, हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे. तरी अशीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे की गुरुवारच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सच्या मॅनेजमेंट खबरदारीचा उपाय म्हणून रोहितला विश्रांती देऊ शकतात. पण कदाचित अंतिम निर्णय रोहित शर्मावरही अवलंबून असेल, त्याला जर पूर्ण तंदुरुस्त वाटत असेल, तर तो खेळण्याचा निर्णयही घेऊ शकतो. दरम्यान, सध्यातरी मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांना हिच अपेक्षा असेल की रोहित शर्माची दुखापत फारशी गंभीर नसावी आणि त्याने सर्व सामने खेळावेत. तथापि, जर रोहित पंजाबविरुद्ध सामना खेळला नाही, तर मुंबईकडे सलामीसाठी क्विंटन डी कॉकचा पर्याय आहे. पण त्याला जर संधी दिली, तर दुसऱ्या एका परदेशी खेळाडूला प्लेइंग इलेव्हनमधील जागा सोडावी लागले. कारण प्लेइंग इलेव्हनमध्ये केवळ ४ परदेशी खेळाडू खेळू शकतात. मुंबई इंडियन्ससाठी हा सामना महत्त्वाचा देखील असणार आहे, जर हा सामना ते पराभूत झाले, तर मात्र त्यांची पुढील वाटचाल कठीण होईल. पंजाब किंग्सने मात्र यंदाच्या हंगामात चांगली कामगिरी केली असून त्यांचा एकमेव संघ आहे, जो अद्यापही आयपीएल २०२६ स्पर्धेत अपराजित आहे.