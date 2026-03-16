Rohit Sharma Video: 'भाऊ तू फक्त फिल्डिंग कर...', रोहितने 'कच्चा लिंबू' खेळाडूबद्दल मराठीतून ऐकवला मजेशीर किस्सा

मुंबई क्रिकटने नुकतीच मोठी घोषणा केली. टी-२० मुंबई लीगचा (T20 Mumbai) चौथा सिझन पुन्हा सुरू होणार आहे, यासोबतच पहिल्यांदाच टी-२० मुंबई महिला लीगही सुरू करण्यात येणार आहे. या स्पर्धांच्या ट्रॉफीचं अनावरण भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्माच्या (Rohit Sharma) हस्ते रविवारी (१५ मार्च) मुंबईत झाले. या सोहळ्यासाठी मुंबई आणि भारतीय संघातील खेळाडू सायली सतघरे, एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाईक, राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि माजी एमसीए अध्यक्ष आशिष शेलार तसंच लीग गव्हर्निंग कौन्सिलचे अध्यक्ष राजदीप गुप्ता उपस्थित होते. या कार्यक्रमादरम्यान रोहित शर्माने त्याच्या काही आठवणी आणि किस्सेही सांगितले. विशेष म्हणजे रोहित या कार्यक्रमात मराठीत बोलत होता. .Rohit Sharma-Sanju Samson: 'दु:खी मत हो भाई...', T20 WC च्या पहिल्याच दिवशी रोहितने संजूला मिठी मारत काय सांगितलं होतं?; Video.निवेदक रोहित आणि सायली यांच्याशी गप्पा मारत होते. त्यावेळी रोहितला त्याच्या क्रिकेटमधील सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल विचारल्यानंतर त्याने सांगितले की लहानपणी ८-९ वर्षांचा असताना खेळायला सुरुवात केली, तेव्हा केवळ मित्रांसोबत मजा म्हणून खेळायचो. आम्हाला वेळ घालवायचा असायचा. नंतर आभ्यास करून झोपायचो. गल्ली क्रिकेटमध्ये जशी मस्करी चालायची, ती आवडायची..तसेच कोणत्याही संधीला गृहित धरायचं नाही, हे सांगताना रोहित म्हणाला, आम्हाला माहित होतं की १६ वर्षांखालील १९ वर्षांखालील क्रिकेट खेळायचो, तेव्हा निवडकर्ते यायचे. ही आमच्यासाठी हीच एक संधी होती मुंबईसाठी खेळण्याची. कारण इथे चांगली कामगिरी नाही केली, तर पुन्हा एक वर्ष थांबावं लागणार. त्यावेळी आम्हाला त्याचं महत्त्वं कळालं. रोहित पुढे म्हणाला, तेव्हा १४-१५ वर्षांचे असताना तुम्हाला कळत नाही की ही किती मोठी संधी आहे. माझंही असंच होतं. मजा करायची आहे, इकडे-तिकडे धावायचं आहे, असाचा विचार करायचो. पण त्याचवेळी चांगली फलंदाजी करायची असायची. मी तेव्हा अष्टपैलू होतो. त्यामुळे माझं खूप काम होतं. मी फलंदाजीत काही नाही केलं, तरी मला माहित होतं की गोलंदाजी येणार आहे. लहानपणापासून इतकं क्रिकेट खेळलोय की आता माहित झालंय की कोणतीही संधी गृहित धरायची नाही..याशिवाय कच्चा लिंबू (Kachha Limbu) खेळाडूबद्दलही जेव्हा रोहितला विचारलं तेव्हा त्याने गमतीशीर किस्साही सांगितला. गल्ली क्रिकेटमध्ये कच्चा लिंबू हा शब्द त्या खेळाडूसाठी वापरला जातो, जो फार काही करत नाही. तर त्याबाबत रोहितलाही विचारलं होतं, त्यावेळी रोहित मराठीतून उत्तरं देताना म्हणाला, 'आमच्यासोबत झालंय असं, मी करायचो असं. मला माहित होतं कोण चांगलं बॅटिंग आणि बॉलिंग नाही करतोय, मग भाऊ तू फक्त फिल्डिंग कर. मी सांगायचो कॅप्टनला. जर दुसरा कोणी कर्णधार असेल, त्याला मनवायचो की जर आपल्याला सामना जिंकायचाय तर याला फक्त फिल्डिंगला लाव.'.बीसीसीआयच्या पुरस्कार सोहळ्याला अनुपस्थितदरम्यान, रविवारी नवी दिल्लीमध्ये बीसीसीआयचा वार्षित पुरस्कार सोहळा २०२४-२५ देखील पार पडला. मात्र या सोहळ्यासाठी २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा विजेता कर्णधार असूनही रोहित शर्मा अनुपस्थित होता. विराट कोहलीही या सोहळ्यात नव्हता. त्यामुळे बरीच चर्चा झाली. अनेक वर्षांनंतर या दोघांशिवाय बीसीसीआयचा पुरस्कार सोहळा पार पडला.