WPL 2026 Winner: स्मृती मानधानाच्या RCB ने इतिहास रचला, दुसऱ्यांदा जिंकले जेतेपद; दिल्ली सलग चौथ्यांदा फायनलमध्ये पराभूत

RCB's Second WPL Trophy: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचे (WPL) विजेतेपद स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वातील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने जिंकले आहे. बडोद्यात झालेल्या अंतिम सामन्यात गुरुवारी बंगळुरूने दिल्ली कॅपिटल्सला ६ विकेट्सने पराभूत केले आणि दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकले. याआधी बंगळुरूने (RCB) २०२४ मध्येही विजेतेपद मिळवले होते. मात्र दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) सलग चौथ्यांदा अंतिम सामन्यात पराभूत झाले आहेत. .WPL 2026: जेमिमाहची दिल्ली कॅपिटल्स सलग चौथ्यांदा फायनलमध्ये, गुजरातचा केला पराभव; जेतेपदासाठी RCB शी लढणार.अंतिम सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसमोर २०४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. हे लक्ष्य बंगळुरूने १९.४ षटकात पूर्ण केले. हे स्पर्धच्या इतिहासातील सर्वात मोठा यशस्वी धावांचा पाठलाग आहे. याआधी बंगळुरूनेच २०२५ मध्ये २०२ धावांचा पाठलाग गुजरात जायंट्सविरुद्ध केला होता. पण आता गुरुवारी हा विक्रमही बंगळुरूने मोडला आहे. बंगळुरूच्या विजयात कर्णधार स्मृती मानधना आणि जॉर्जिया वॉलने मोलाचा वाटा उचलला..रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून ग्रेस हॅरिस आणि कर्णधार स्म्रृती मानधना (Smriti Mandhana) यांनी डावाची सुरुवात केली. पण दुसऱ्याच षटकात चिनेल हेन्रीने ग्रेस हॅरिसला ९ धावांव त्रिफळाचीत केले. यानंतर मात्र बंगळुरूसाठी स्मृती मानधना आणि जॉर्जिया वॉल यांनी अत्यंत आक्रमक खेळ केला. या दोघींनी चौकार षटकारांची बरसात करताना सर्वात मोठी भागीदारी केली. मानधनाने २४ चेंडूतच अर्धशतक केले. त्यांनी १६५ धावांची भागीदारी करत बंगळुरूच्या विजयासाठी पाया रचला होता. अखेर जॉर्जिया वॉलला १६ व्या षटकात मिन्नू मनीने शफाली वर्माच्या हातून झेलबाद केले. जॉर्जियाने ५४ चेंडूत १४ चौकारांसह ७९ धावांची खेळी केली. .यानंतर मात्र बंगळुरूने १८ व्या षटकात रिचा घोषची विकेट गमावली. तिला नंदिनी शर्माने ६ धावांवर मिन्नू मनीच्या हातून झेलबाद केले. पुढच्याच षटकात स्मृती मानधनालाही चिनेल हेन्रीने त्रिफळाचीत केले. स्मृतीने ४१ चेंडूत ८७ धावांची खेळी केली, या खेळीत १२ चौकार आणि ३ षटकार मारले. याच षटकात राधा यादवचा झेल सुटला. त्यानंतर बंगळुरूला ६ चेंडूत १० धावांची गरज होती. पण राधा यादवने दोन चौकारांसह बंगळुरूला विजय मिळवून दिला. राधा यादव १२ धावांवर नाबाद राहिली. नादिन डी क्लर्क ७ धावांवर नाबाद राहिली.दिल्लीकडून चिनेल हेन्रीने २ विकेट्स घेतल्या. मन्नू मनी आणि नंदिनी शर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..WPL 2026 Final: जेमिमाहची विक्रमी फिफ्टी, हरमनप्रीतच्या पंक्तीत स्थान; दिल्लीकडून RCB च्या गोलंदाजांची धुलाई, २०० धावाही पार.तत्पुर्वी, दिल्लीने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ बाद २०३ धावा केल्या होत्या. दिल्लीकडून कर्णधार जेमिमाह रोड्रिग्सने ३७ चेंडूत ५७ धावांची खेळी केली. लॉरा वूल्फार्टने २५ चेंडूत ४४ धावा केल्या. लिझेल लीने ३० चेंडूत ३७ धावा केल्या, तर शफाली वर्माने १३ चेंडूत २० धावा केल्या. चिनेल हेन्रीने १५ चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ३५ धावा केल्या.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून सायली सतघरे, अरुंधती रेड्डी आणि नादिन डी क्लर्क यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.