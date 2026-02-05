Cricket

WPL 2026 Winner: स्मृती मानधानाच्या RCB ने इतिहास रचला, दुसऱ्यांदा जिंकले जेतेपद; दिल्ली सलग चौथ्यांदा फायनलमध्ये पराभूत

RCB Crowned WPL 2026 Champions: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखालील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने जेतेपद जिंकले. बंगळुरूने अंतिम सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्स पराभूत करताना इतिहासही घडवला.
RCB’s Second WPL Trophy: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचे (WPL) विजेतेपद स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वातील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने जिंकले आहे. बडोद्यात झालेल्या अंतिम सामन्यात गुरुवारी बंगळुरूने दिल्ली कॅपिटल्सला ६ विकेट्सने पराभूत केले आणि दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकले.

याआधी बंगळुरूने (RCB) २०२४ मध्येही विजेतेपद मिळवले होते. मात्र दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) सलग चौथ्यांदा अंतिम सामन्यात पराभूत झाले आहेत.

