WPL 2026: जेमिमाहची दिल्ली कॅपिटल्स सलग चौथ्यांदा फायनलमध्ये, गुजरातचा केला पराभव; जेतेपदासाठी RCB शी लढणार

वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील (WPL) एलिमिनेटर सामना गुजरात जायंट्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स संघात बडोद्यात पार पडला. मंगळवारी (३ फेब्रुवारी) झालेल्या या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने गुजरात जायंट्सला पराभवाचा धक्का देत सलग चौथ्यांदा अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. जेमिमाह रोड्रिग्सच्या नेतृत्वातील दिल्ली कॅपिटल्सने (Delhi Capitals) गुजराजला ७ विकेट्सने पराभूत कले. आता अंतिम सामन्यात गुरुवारी (५ फेब्रुवारी) दिल्ली कॅपिटल्सचा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध (RCB) होणार आहे. स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वातील बंगळुरूने गुणतालिकेत अव्वल स्थान मिळवत थेट अंतिम सामना गाठला आहे. म्हणजेच आता अंतिम सामना जेमिमा रोड्रि्ग्स विरुद्ध स्मृती मानधना (Jemimah Rodrigues vs Smriti Mandhana) असाही दिसणार आहे. .WPL 2026: Mumbai Indians चे आव्हान संपले! दिल्ली कॅपिटल्सच्या युपीवरील विजयाने प्लेऑफचं चित्र स्पष्ट.एलिमिनेटर सामन्यात गुजरात जायंट्सने दिल्ली कॅपिटल्स समोर १६९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. हे लक्ष्य दिल्लीने १५.४ षटकात ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे दिल्लीने यापूर्वीच्या तिन्ही हंगामातही अंतिम फेरी गाठली होती, पण त्यांना उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. आता यावेळी ते विजेतेपद मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.दिल्लीकडून लिझेल ली आणि शफाली वर्मा यांनी दणक्यात सुरुवात केली. त्यांनी पॉवर प्लेमध्ये तर गुजरात जायंट्सच्या गोलंदाजांवर वर्चस्व ठेवलंच, पण नंतरही त्या दोघींनी त्यांची लय कायम ठेवली होती. ७ षटकातच त्यांनी संघाला ८९ धावांपर्यंत पोहचवले होते. त्यामुळे त्यांनी दिल्लीला विजयाचा पाया रचून दिला होता. .पण ८ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर लिझेल ली हिला जॉर्जिया वेरहॅम हिने पायचीत केले. लिझेल ली हिने २४ चेंडूत ८ चौकार आणि १ षटकारासह ४३ धावा केल्या. याच षटकात शफालीलाही जॉर्जिया वेरहॅमने त्रिफळाचीत केले. शफालीने २१ चेंडूत ७ चौकारांसह ३१ धावा केल्या. एकाच षटकात दोन विकेट्स गमावल्यानंतर मात्र लॉरा वूल्फार्ट आणि कर्णधार जेमिमाह रोड्रिग्स यांनी डाव पुढे नेला दोघीही आक्रमक खेळत होत्या. त्यांनीही ६८ धावांची अर्धशतकी भागीदारी केली. मात्र विजयासाठी ९ धावांचीच गरज असताना १५ व्या षटकात जेमिमाहला राजेश्वरी गायकवाडने बाद केले. जेमिमाहने २३ चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारासह ४१ धावा केल्या. शेवटी लॉरा वूल्फार्ट आणि मारिझान काप यांनी उर्वरित धावा पूर्ण करत दिल्लीच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. लॉरा वूल्फार्ट २४ चेंडूत २ चौकार आणि १ षटकारासह ३२ धावांवर नाबाद राहिली. मारिझान काप १ चौकारासह ४ धावांवर नाबाद राहिली.गुजरात जायंट्सकडून गोलंदाजी करताना जॉर्जिया वेरहॅमने २ विकेट्स घेतल्या. राजेश्वरी गायकवाडने १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी गुजरात जायंट्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात १६८ धावा केल्या होत्या. गुजरातने तीन विकेट्स पॉवर प्लेमध्येच गमावल्या होत्या. सोफी डिवाईन (६), अनुष्का शर्मा (१६) आणि कर्णधार ऍश्ले गार्डनर (०) या स्वस्तात बाद झाल्या होत्या. अनुष्का आणि गार्डनर यांना नंदिनी शर्माने लागोपाठच्या गोलंदाजीवर बाद केले होते. त्यानंतर कनिका अहुजानेही ६ धावांवर विकेट गमावली. त्यामुळे ८.४ षटकातच गुजरातची अवस्था ४ बाद ५९ धावा अशी झाली होती. पण या विकेट जात असताना बेथ मुनीने मात्र एक बाजू सांभाळली होती, तिला नंतर जॉर्जिया वेरहॅमने साथ दिली. या दोघींनी आक्रमक खेळताना ५ व्या विकेटसाठी ६१ धावांची भागीदारी केली. .Nat Sciver Brunt: तीन हंगामांची प्रतीक्षा संपली! WPL मध्ये पहिलं शतक ठोकलं; नॅट सायव्हर ब्रंटनं रचला इतिहास.अखेर १७ व्या षटकात वेरहॅमला चिनेल हेन्रीने ३५ धावांवर बाद केले. तिने २५ चेंडूत ही खेळी करताना ३ चौकार आणि १ षटकार मारला. याच षटकात चिनेल हेन्रीने भारती फुलमालीलाही शून्यावर माघारी धाडले. पण नंतर काशवी गौतम हिने बेथ मुनीची साथ दिली. पण शेवटच्या षटकात काशवी १८ धावांवर बाद झाली. पण बेथ मुनी शेवटपर्यंत नाबाद राहिली. तिने ५१ चेंडूत ६ चौकारांसह नाबाद ६२ धावा केल्या.दिल्लीकडून गोलंदाजी करताना चिनेल हेन्रीने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. नंदिनी शर्माने २ विकेट्स घेतल्या. मुन्नू मनीने १ विकेट घेतली.