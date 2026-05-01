Cricket

RR vs DC Live: 'Vaping'चा वाद अन् पेटला रियान पराग! ८ चौकार, ५ षटकारांसह कुटल्या ९० धावा... राजस्थान रॉयल्सने उभे केले तगडे लक्ष्य

IPL 2026 RR vs DC Marathi Cricket News: Riyan Parag याने आपल्या बॅटने उत्तर दिले. ‘VAPING’ वादानंतर चर्चेत असलेल्या परागने राजस्थान रॉयल्ससाठी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध ८ चौकार आणि ५ षटकारांच्या मदतीने शानदार ९० धावा ठोकल्या. त्याचे शतक अवघ्या १० धावांनी हुकले, पण त्याची खेळी निर्णायक ठरली.
Riyan Parag Falls Short of Century but Powers Rajasthan Royals to Big Total

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals Marathi Update:'ई सिगारेट' वादात सापडलेल्या रियान परागने ( Riyan Parag) इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शुक्रवारी दमदार खेळी केली. त्याचे आयपीएलमधील पहिले शतक १० धावांनी हुकले, परंतु त्याने टीकाकारांना प्रत्युत्तर दिले. वैभव सूर्यवंशी व यशस्वी जैस्वाल हे राजस्थान रॉयल्सचे दोन्ही फॉर्मात असलेले सलामीवीर स्वस्तात माघारी परतले. दिल्ली कॅपिटल्सच्या मिचेल स्टार्क व कायले जेमिन्सन यांनी धक्के दिल्यानंतर RR च्या मधल्या फळीची कसोटी होती. त्यावर रियान व ध्रुव जुरेल खरे उतरले, रवींद्र जडेजानेही कर्णधाराला चांगली साथ दिली आणि त्यांनी आव्हानात्मक धावसंख्या उभी केली. पण, पहिलाच सामना खेळणाऱ्या मिचेल स्टार्कनेही मॅच गाजवली.

Loading content, please wait...
sports
Delhi Capitals
Rajasthan Royals
Cricket News
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
Riyan Parag
IPL 2026