RR vs LSG Live: वैभव सूर्यवंशीने मोठा विक्रम मोडला; फिफ्टीनंतर 'A' सेलिब्रेशनची रंगलीय चर्चा... नेमका त्याचा अर्थ काय? Video Viral

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants Marathi Cricket Update: यशस्वी जैस्वाल व वैभव सूर्यवंशी यांनी लखनौ सुपर जायंट्सला सडेतोड उत्तर दिले. राजस्थान रॉयल्सच्या या सलामीवीरांनी पॉवर प्लेमध्ये आपली ताकद दाखवला. यशस्वीचे अर्धशतक थोडक्यात हुकल्यानंतर वैभवने आक्रमक फटकेबाजी केली. त्याने २३ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले, जे त्याचे आयपीएलमधील सर्वात संथ अर्धशतक ठरले. पण, त्याने भारताचा दुश्मन ट्रॅव्हिस हेड याचा मोठा विक्रम मोडला. त्याने अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर केलेल्या सेलिब्रेशनचीही रंगलीय चर्चा... Vaibhav Sooryavanshi A celebration meaning.LSG ने आयपीएल २०२६ च्या सामन्यात RR समोर विजयासाठी २२१ धावांचे लक्ष्य ठेवले. मिचेल मार्श व जॉश इंग्लिस यांनी ८.२ षटकांत १०९ धावांची सलामी देऊन RR ला बॅकफूटवर फेकले. इंग्लिस २९ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ६० धावांची खेळी केली. त्यानंतर निकोलस पूरन ( १६) स्वस्तात माघारी परतला. कर्णधार रिषभ पंतने २३ चेंडूंत ३५ धावांची खेळी करून मार्शला चांगली साथ दिली. मार्श शतकाच्या उंबरठ्यावर रन आऊट झाला. मार्शने ५७ चेंडूंत ११ चौकार व ५ षटकारांसह ९६ धावांची खेळी केली..मार्शने या पर्वात ३६ षटकार खेचले आणि LSG कडून एका पर्वात सर्वाधिक षटकार खेचणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तो तिसऱ्या क्रमांकावर आला. LSG ने पॉवर प्लेमध्ये १३.८३ च्या सरासरीने ८३ धावा कुटल्या, परंतु ७ ते १५ षटकांत त्यांची सरासरी ९.११च्या सरासरीने कमी झाली. शेवटच्या पाच षटकांतही LSG ची सरासरी ११ इतकीच राहिली. मार्श या पर्वात दुसऱ्यांदा शतकाच्या जवळ येऊन बाद झाला. ग्लेन मॅक्सवेल २०१४ च्या पर्वात तीन वेळा शतकासमीप येऊन माघारी परतला होता. 90s मध्ये रन आऊट होणारा IPL मधील मार्श पाचवा फलंदाज ठरला. .यशस्वी जैस्वालने पहिल्या षटकात २३ धावा चोपल्या, परंतु दुसऱ्या षटकात मोहसिन खानच्या चेंडूवर जैस्वालच्या हाताला मार लागला. तरीही यशस्वीचा झंझावात कायम राहिला, परंतु दुसऱ्या बाजूने वैभव सूर्यवंशी थोडा शांत होता. पॉवर प्लेच्या शेवटच्या षटकात वैभवने अप्रतिम अपर कट मारून षटकार मिळवला अन् नंतर दोन सुरेख चौकार खेचले. RR ने पहिल्या सहा षटकांत बिनबाद ७१ धावा केल्या. आकाश सिंगने सातव्या षटकात यशस्वीला झेलबाद केले. यशस्वी २३ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ४३ धावांवर माघारी परतला. .यशस्वीच्या विकेटनंतर वैभवने हात मोकळे केले आणि पुढच्याच षटकात ६,४,४,६,४ असे फटके खेचले. त्याने २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने अर्धशतकानंतर A असे चिन्ह तयार करून सेलिब्रेशन केलं. त्याच्या या सेलिब्रेशनमागचं नेमकं कारण शोधण्याचा सारेच प्रयत्न करू लागले. काहींच्या मते वैभवची भारताच्या अ संघात निवड झाल्याने त्याने हे सेलिब्रेशन केलं आहे. आयपीएलच्या एका पर्वात पहिल्या सहा षटकांत सर्वाधिक ६० षटकारांचा विक्रम राजस्थानने नावावर केला. .आयपीएलच्या एका पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये वैभवने दुसरे स्थान पटकावले.४६७ धावा - डेव्हिड वॉर्नर ( २०१६)४२६ धावा - वैभव सूर्यवंशी ( २०२६)४०२ धावा - ट्रॅव्हिस हेड ( २०२४)४०२ धावा - साई सुदर्शन ( २०२५)३८२ धावा - एडम गिलख्रिस्ट ( २००९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.