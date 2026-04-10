RR vs RCB Weather Update: विराट कोहली- वैभव सूर्यवंशी, संघर्षावर पावसाचं सावट; RR ने MIला जसे धुतले, तसेच RCBला चोपावे लागणार

RR vs RCB weather update today Guwahati April 10 IPL 2026: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शुक्रवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात गुवाहाटीच्या बर्सापारा क्रिकेट स्टेडियमवर सामना होणार आहे. दोन्ही संघ चांगल्या फॉर्मात आहेत. RR ने तीनपैकी तीन सामने जिंकले आहेत, तर RCB लाही आतापर्यंत दोन्ही सामन्यांत विजय मिळवता आला आहे. त्यामुळे आज एका संघांची विजयी मालिका खंडित होईल हे निश्चित आहे. या सामन्याच्या निमित्ताने जगातील सुपरस्टार विराट कोहली आणि भविष्यातील स्टार वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi) समोरासमोर येणार आहेत. पण, मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्याप्रमाणे याही सामन्यात पाऊस व्यत्यय आणू शकतो..राजस्थान रॉयल्सने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), गुजरात टायटन्स (GT) आणि मुंबई इंडियन्स (MI) यांना हरवून आपल्या मोहिमेची शानदार सुरुवात केली. दुसरीकडे, गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने (RCB) सनरायझर्स हैदराबाद आणि CSK विरुद्ध विजय मिळवला. RR च्या विजयामुळे गुणतालिकेतील त्यांचे अव्वल स्थान अधिक मजबूत होईल, तर RCB च्या विजयामुळे ते चांगल्या रनरेटच्या जोरावर राजस्थानला मागे टाकून गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावतील..Guwahati Weather Forecastगुवाहाटीमध्ये आज एक रोमांचक सामना अपेक्षित आहे, पण हवामान त्यात अडथळा आणू शकते. आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता असून, पावसामुळे खेळात दोन-तीन वेळा व्यत्यय येऊ शकतो. मात्र, चांगली बातमी ही आहे की, पाऊस पडल्यास तो जास्त वेळ टिकण्याची शक्यता नाही आणि संपूर्ण २० षटकांचा सामना पाहायला मिळेल..आयपीएलमध्ये हे दोन संघ ३४ वेळा एकमेकांविरुद्ध खेळले आहेत आणि त्यात आरसीबीने १७ सामने जिंकून तर १४ सामने गमावून किंचित आघाडी घेतली आहे. तीन सामने अनिर्णित राहिले. आरसीबीने २०२५ मध्ये दोन्ही सामन्यांमध्ये अनुक्रमे ९ गडी राखून आणि ११ धावांनी विजय मिळवत निर्भेळ यश मिळवले होते. पण, राजस्थानचा यंदाचा फॉर्म पाहता, ते सहजासहजी हार मानतील असे वाटत नाही. वैभव सू्र्यवंशी व यशस्वी जैस्वाल, ही सलामीची जोडी ज्या प्रकारे खेळतेय, ते पाहता RCB च्या गोलंदाजांचा कस लागेल हे नक्की..मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या लढतीत वैभव व यशस्वी यांनी ८० धावांची सलामी देताना संघाला ११ षटकांत १५० धावांपर्यंत पोहोचवले होते. तशीच फटकेबाजी आजही अपेक्षित आहे. गुवाहाटीत खेळलेल्या ७ आयपीएल सामन्यांत लक्ष्याचा पाठलाग करणारा संघ चारवेळा जिंकला आहे, तर दोन सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला आहे.