IND A vs SL A: ऋतुराज गायकवाडचा १०० व्या सामन्यात शतकी धमाका! द्रविड-गांगुलीच्या विक्रमाशी बरोबरी

India A vs Sri Lanka A: मंगळवारी (९ जून) श्रीलंकेत सुरू असलेल्या तिरंगी वनडे मालिकेतील पहिला सामना भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ संघात सुरू आहे. डंबुला येथे होत असलेल्या या सामन्यात भारतीय अ संघाचे कर्णधार आणि उपकर्णधार ऋतुराज गायकवाडने (Ruturaj Gaikwad) दमदार कामगिरी केली आहे. त्यामुळे सुरुवातीला अडखळलेला भारताच्या डावाला आकार मिळाला असून २०० धावांचा टप्पा पार झाला आहे. .IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी भारतीय अ संघाकडून खेळताना १४ धावांवरच आऊट; कशी गेली विकेट?.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारताकडून प्रभसिमरन सिंग आणि वैभव सूर्यवंशी यांना डावाची सुरुवात केली. पण आक्रमक सुरुवात केल्यानंतरही वैभवला मोहम्मद शिराजने जाळ्यात अडकवले. वैभवचा १४ धावांवर अप्रतिम झेल श्रीलंकेचा कर्णधार साहन अराच्चिगेने घेतला. पाठोपाठ प्रभसिमरनही २ धावांवर बाद झाला. पण नंतर प्रियांश आर्यने आक्रमक खेळ करत डाव पुढे नेला, त्याला दुसऱ्या बाजूने ऋतुराज संयमी खेळ करत साथ देत होता. मात्र प्रियांशही ३२ धावांवर धावबाद झाला..यानंतर ऋतुराजला तिलक वर्माची साथ मिळाली. दोघेही सुरुवातीला संथ खेळत होते. पण ऋतुराजने खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर वेग वाढवला. त्यामुळे त्याने ६५ चेंडूत अर्धशतकही पूर्ण केले. त्याने आणि तिलकने डाव सांभाळत शतकी भागीदारी केली. त्याच्यापाठोपाठ तिलक वर्मानेही अर्धशतक केले. पुढे ऋतुराजने त्याची लय कायम ठेवताना तिलकसोबत दीडशतकी भागीदारी करत संघाला २०० धावांचा टप्पाही पार करून दिला आणि त्याने ११२ चेंडूत ६ चौकार आणि ३ षटकारांसह त्याचे शतकही पूर्ण केले..ऋतुराजसाठी हा कारकिर्दीतील १०० वा लिस्ट ए सामना आहे. त्याने आत्तापर्यंत लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये जवळपास ६० च्या सरासरीने ५००० हून अधिक धावा केल्या आहेत. तो लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सरासरी असणाऱ्या मोजक्या क्रिकेटपटूंपैकी एक आहे. विशेष म्हणजे मंगळवारी केलेलं शतक त्याचे लिस्ट ए क्रिकेटमधील २१ वे शतक होते. त्यामुळे तो आता लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत सहाव्या क्रमांकावर आला असून त्याने राहुल द्रविड आणि गौतम गंभीरची बरोबरी केली आहे..IND A Tri-Series: वैभव सूर्यवंशीकडे लक्ष, भारतीय अ संघ श्रीलंकेत खेळणार वनडे तिरंगी मालिका! जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामने?.लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणारे भारतीय६० शतके - सचिन तेंडुलकर (५५१ सामने)५९ शतके - विराट कोहली (३४७ सामने)३७ शतके - रोहित शर्मा (३५५ सामने)३१ शतके - सौरव गांगुली (४३७ सामने)३० शतके - शिखर धवन (३०२ सामने)२१ शतके - गौतम गंभीर (२९९ सामने)२१ शतके - राहुल द्रविड (४४९ सामने)२१ शतके - ऋतुराज गायकवाड (१०० सामने)२० शतके - मयंक अगरवाल (१३२ सामने).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.