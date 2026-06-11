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IND A vs AFG A: ऋतुराज गायकवाड टीम इंडियाचे दार ठोठावतोय... शतकानंतर आणखी एक दमदार खेळी, गौतम गंभीर देणार का संधी?

Ruturaj Gaikwad Fifty: ऋतुराज गायकवाड सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये खेळत आहेत. त्याने श्रीलंकेत सुरू असलेल्या तिरंगी मालिकेत पहिल्या सामन्यात शतक केले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा त्याने दमदार खेळी केली आहे.
Ruturaj Gaikwad | India A vs Afghanistan A

Ruturaj Gaikwad | India A vs Afghanistan A

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND A vs AFG A Ruturaj Gaikwad news: श्रीलंकेत सुरु असलेल्या तिरंगी वनडे मालिकेत गुरुवारी भारतीय अ संघ अफगाणिस्तान अ संघासोबत डंबुला येथे सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने (India A Team) धावांचा मोठा डोंगर उभारला आहे.

भारतासाठी प्रभसिमरन सिंग, ऋतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा यांनी अर्धशतके केली. १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीनेही स्फोटक खेळी केली. त्यामुळे पावसाचा अडथळा आलेल्या या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानसमोर ४९ षटकात ३५० धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे.

Ruturaj Gaikwad | India A vs Afghanistan A
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