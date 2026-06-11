IND A vs AFG A: ऋतुराज गायकवाड टीम इंडियाचे दार ठोठावतोय... शतकानंतर आणखी एक दमदार खेळी, गौतम गंभीर देणार का संधी?

IND A vs AFG A Ruturaj Gaikwad news: श्रीलंकेत सुरु असलेल्या तिरंगी वनडे मालिकेत गुरुवारी भारतीय अ संघ अफगाणिस्तान अ संघासोबत डंबुला येथे सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने (India A Team) धावांचा मोठा डोंगर उभारला आहे. भारतासाठी प्रभसिमरन सिंग, ऋतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा यांनी अर्धशतके केली. १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीनेही स्फोटक खेळी केली. त्यामुळे पावसाचा अडथळा आलेल्या या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानसमोर ४९ षटकात ३५० धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. .IND A vs AFG A: अररर! वैभव सूर्यवंशी २०० च्या स्ट्राईक रेटनं खेळत होता, पण थोडक्यात हुकली हाफ-सेंच्युरी; कसा झाला आऊट?.या सामन्यात अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण भारताकडून वैभवने (Vaibhav Sooryavanshi) आक्रमक सुरुवात केली. त्याला प्रभसिमरनने चांगली साथ दिली. वैभव २२ चेंडूत ९ चौकारांसह ४४ धावा करून बाद झाला. पाठोपाठ प्रियांश आर्यही ८ धावांवर माघारी परतला. पण नंतर आक्रमक खेळणाऱ्या प्रभसिमरनला उपकर्णधार ऋतुराज गायकवाडची (Ruturaj Gaikwad) साथ मिळाली. या दोघांनी ७९ धावांची भागीदारी केली. प्रभसिमरन शतक करेल, असंही वाटत होतं. पण त्याला इम्रान मीरने यष्टीरक्षक इशक रहिमीच्या हातून झेलबाद केले. प्रभसिमरनने ६९ चेंडूत ८४ धावा केल्या..नंतर ऋतुराजला कर्णधार तिलक वर्माची साथ मिळली. त्यांच्यातही ७८ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान, ऋतुराजने अर्धशतक केले. पण त्यानंतर ३८ व्या षटकात फार्मनुल्ला साफीने दोन धक्के दिले. त्याने ऋतुराजला आणि पाठोपाठ आयुष बडोनीला बाद केले. ऋतुराजने ८० चेंडूत ३ चौकारांसह ६६ धावांची खेळी केली. बडोनी शून्यावर माघारी परतला. नंतर तिलकनेही त्याचे अर्धशतक केले, त्याला शुर्यांश शेडगेने आक्रमक खेळत साथ दिली. तिलक ७३ चेंडूत ६६ धावा करून बाद झाला, तर सुर्यांशने २७ चेंडूत ४० धावा केल्या. अर्शद खान १ धावेवर आणि विपराज निगमही ८ धावांवर बाद झाला. पण तोपर्यंत भारताने ४९ षटकात ९ बाद ३४९ धावा केल्या होत्या.अफगाणिस्तानकडून अब्दुल्ला अहमदझाईने ५ विकेट्स घेतल्या, तर फरमानुल्लाह साफीने ३ विकेट्स घेतल्या. कर्णधार इम्रान मीरने १ विकेट घेतली..ऋतुराज गायकवाड ठोठावतोय भारताचे दरवाजेदरम्यान, ऋतुराजने या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात श्रीलंका अ संघाविरुद्ध नाबाद शतक केले होते. त्या सामन्या भारताने ३ विकेट्स लवकर गमावल्यानंतर त्याने दबावात ही खेळी केली होती. त्या सामन्यात भारताने अवघ्या ८ धावांनी विजय मिळवला होता. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला होता. ऋतुराजची लिस्ट ए क्रिकेटमधील सरासरी जवळपास ६० आहे. तो किमान ५० लिस्ट ए डाव खेळलेल्या जगातील खेळाडूंमध्ये सर्वाधिक सरासरी असलेला खेळाडू आहे..IND A vs SL A: ऋतुराज गायकवाडचा १०० व्या सामन्यात शतकी धमाका! द्रविड-गांगुलीच्या विक्रमाशी बरोबरी.मात्र, तो सध्या भारताच्या वनडे संघातून बाहेर आहे. त्याने भारताकडून शेवटच्या वनडे मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शतकही केले होते. सध्या भारताचा वनडे संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध १३ जूनपासून मालिका खेळणार आहे. या मालिकेसाठी त्याच्याऐवजी यशस्वी जैस्वालला दुखापतग्रस्त विराट कोहलीचा बदली खेळाडू म्हणून प्राधान्य देण्यात आले होते. आता हार्दिक पांड्याही या मालिकेतून बाहेर झाला आहे. अशात ऋतुराजला त्याच्या जागेवर संघात जागा मिळणार का हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.