Video: Ruturaj Gaikwad ची १० वर्षांची तपश्चर्या भंगली! धाव घेताना गोंधळ उडाला अन् जे कधीही घडलं नव्हतं, ते घडलं

Duleep Trophy 2026, West Zone vs North Zone : दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेला सुरुवात झाली असून उत्तर विभाग आणि पश्चिम विभागात बंगळुरूमध्ये सुरू असलेला सामना रोमांचक वळणावर आहे. या सामन्याचा निकाल चौथ्या दिवशी लागण्याची चिन्ह असून विजेता संघ उपांत्य फेरीत खेळणार आहे. दरम्यान, या सामन्यात तिसऱ्या दिवशी (मंगळवार, २५ ऑगस्ट) नाट्यमय घटना घडल्या. यातच पश्चिम विभागाचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडबाबत (Ruturaj Gaikwad), तर त्याच्या कारकिर्दीत कधीही न घडलेली घटना घडली. .Ruturaj Gaikwad चा वर्ल्ड रेकॉर्ड! शतक ठोकून मोडला बाबर आझमचा विक्रम, महाराष्ट्राचा संकटमोचक.झाले असे की या सामन्यात उत्तर विभाग संघ पहिल्या डावात २५१ धावांवर सर्वबाद झाला होता. त्यानंतर उत्तर विभाग संघाने पश्चिम विभाग संघाला पहिल्या डावात केवळ १८७ धावांवर सर्वबाद केले. त्यामुळे उत्तर विभागाला ६४ धावांची आघाडी मिळाली होती. त्यानंतर पश्चिम विभागाने दुसऱ्या डावात उत्तर विभागाला २२२ धावांवर सर्वबाद केले. पण पहिल्या डावातील आघाडीमुळे २८७ धावांचे लक्ष्य पश्चिम विभागासमोर उत्तर विभागेने ठेवले..या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पश्चिम विभागाने पृथ्वी शॉ (६), हार्विक देसाई (२) आणि शिवालिक शर्मा (२७) यांच्या विकेट्स स्वस्तात गमावल्या होत्या. त्यामुळे संघ अडचणीत आला होता. परंतु, अशावेळी मुशीर खानला (Musheer Khan) कर्णधार ऋतुराजची साथ मिळाली. एका बाजूने मुशीर चांगला खेळत असताना ऋतुराज दुसऱ्या बाजूने आक्रमक खेळत होता. या दोघांनी शतकी भागीदारी करत पश्चिम विभागाच्या आशा उंचावल्या..IND vs SL, Test: साई सुदर्शनच्या जागी सरफराजच का? ऋतुराज गायकवाडचा पत्ता कट होण्यामागचं कारण आलं समोर!.ऋतुराजची विकेटते दोघेही दमदार फलंदाजी करत होते आणि त्यांनी अर्धशतकेही पूर्ण केलेली होती. पण निशांत संधू गोलंदाजी करत असलेल्या ४५ व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर मुशीरने बचावात्मक फटका खेळला आणि चोरटी धाव घेण्यासाठी धावला. पण त्यावेळी नॉन-स्ट्रायकरला असलेला ऋतुराज धाव घेण्यासाठी कचरत होता, पण सर्फराजला पळालेलं पाहून तोही धावला. मात्र उत्तर विभागाचा कर्णधार आणि यष्टीरक्षक कन्हय्या वाधवानने एक ग्लव्ह्ज काढून चेंडू पकडण्यासाठी धाव घेतली आणि चपळाईने तो चेंडू स्ट्रायकर एन्डच्या स्टंपवर फेकला. चेंडूने बेल्स उडवेपर्यंत ऋतुराज क्रिजमध्ये परतला नव्हता. त्यामुळे ऋतुराज ७० चेंडूत ७ चौकारांसह ६६ धावा करून धावबाद झाला..१० वर्षात पहिल्यांदाच...दरम्यान, ऋतुराजने २०१६ मध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. तेव्हापासून तो ७८ डाव खेळला आहे. पण तो यापूर्वी कधीही प्रथम श्रेणी क्रिकेट कारकिर्दीत धावबाद झाला नव्हता. मात्र अखेर वाधवानने पहिल्यांदाच ऋतुराजला प्रथम श्रेणी कारकिर्दीत धावबाद केले.तथापि, ऋतुराज बाद झाल्यानंतर सर्फराजही बाद झाला. त्याचे शतक थोडक्यात हुकले. तो १२६ चेंडूत ८ चौकार आणि २ षटकारांसह ९६ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर शम्स मुलानी (२) आणि मुकेश चौधरी (०) हे देखील स्वस्तात बाद झाले. त्यामुळे पश्चिम विभागाचे तिसऱ्या दिवस अखेर ७ बाद २२० धावा झाल्या असून आता त्यांना विजयासाठी चौथ्या दिवशी ६७ धावांची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.