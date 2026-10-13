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WTC Final Race: द. आफ्रिका इतिहासातील सर्वात मोठ्या विजयासह उसळी घेणार की ऑस्ट्रेलिया बावुमाला पहिल्या पराभवाचा देणार धक्का?

South Africa vs Australia 1st Test at Durban: डर्बनमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कसोटी सामना सुरू आहे. या सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेला सर्वात मोठा विजय मिळवण्याची संधी आहे, तर ऑस्ट्रेलिया तेंबा बावुमाला पहिला पराभव देण्यासाठी उत्सुक आहे. हा सामना WTC 2025-27 स्पर्धेतीलही महत्त्वाचा सामना आहे.
South Africa vs Australia 1st Test

South Africa vs Australia 1st Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

South Africa vs Australia 1st Test: ऑस्ट्रेलिया संघ सध्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर असून दोन्ही संघात वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) मधील महत्त्वाची कसोटी मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील डर्बनला सुरू असलेला पहिला कसोटी सामना पाचव्या दिवसापर्यंत रंगला आहे.

आता पाचव्या दिवशी (मंगळवार, १३ ऑक्टोबर) दक्षिण आफ्रिकेसमोर इतिहास घडवण्याचे आव्हान आहे, तर ऑस्ट्रेलिया WTC मध्ये अव्वल क्रमांक भक्कम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

South Africa vs Australia 1st Test
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