WTC Final Race: द. आफ्रिका इतिहासातील सर्वात मोठ्या विजयासह उसळी घेणार की ऑस्ट्रेलिया बावुमाला पहिल्या पराभवाचा देणार धक्का?

South Africa vs Australia 1st Test: ऑस्ट्रेलिया संघ सध्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर असून दोन्ही संघात वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) मधील महत्त्वाची कसोटी मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील डर्बनला सुरू असलेला पहिला कसोटी सामना पाचव्या दिवसापर्यंत रंगला आहे. आता पाचव्या दिवशी (मंगळवार, १३ ऑक्टोबर) दक्षिण आफ्रिकेसमोर इतिहास घडवण्याचे आव्हान आहे, तर ऑस्ट्रेलिया WTC मध्ये अव्वल क्रमांक भक्कम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. .SA vs AUS Schedule: ८ वर्षांनंतर जुने हिशोब चुकते होणार?'सँडपेपरगेट' राड्यानंतर पुन्हा ऑस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिकेत खेळणार.सध्या WTC 2025-27 च्या गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलिया ८० च्या विजयी टक्केवारीसह अव्वल क्रमांकावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिका ७५ च्या विजयी टक्केवारीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी आपले स्थान पहिल्या दोनमध्येच भक्कम करण्यासाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे. ऑस्ट्रेलियाने जर पहिला सामना जिंकला, तर ते अव्वल क्रमांक आणखी भक्कम करतील, तसेच दक्षिण आफ्रिकेने पहिला सामना जिंकला, तर ते ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या स्थानाला थेट आव्हान देऊ शकतात. या गुणतालिकेतील पहिले दोन संघ अंतिम सामना खेळत असल्याने या दोन क्रमांकामध्येच राहण्यासाठी दोन्ही संघांचा प्रयत्न आहे..डर्बनमध्ये ऑस्ट्रेलियाचे वर्चस्वदरम्यान, डर्बन कसोटीत चौथ्या दिवसअखेरपर्यंत ऑस्ट्रेलियाचे वर्चस्व राहिले आहे. शेवटच्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी ३१९ धावांची गरज आहे, तर ऑस्ट्रेलियाला ६ विकेट्सची गरज आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की तेंबा बावुमाच्या नेतृत्वात आत्तापर्यंत दक्षिण आफ्रिका अद्याप एकही कसोटी सामना पराभूत झालेले नाहीत. पण यावेळी त्यांना विजयासाठी इतिहास घडवावा लागणार आहे, कारण ऑस्ट्रेलियाने त्यांच्यासमोर ४२१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य त्यांनी पार केले, तर हा कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावांचा यशस्वी पाठलाग ठरेल. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेने चौथ्या दिवस अखेर दुसऱ्या डावात ४ बाद १०२ धावा केल्या आहेत. सध्या एडेन मार्करम ४५ धावांवर नाबाद आहे, तर त्याच्यासोबत विआन मुल्डर ५ धावांवर नाबाद आहे..दक्षिण आफ्रिकेने रायन रिकल्टन (२), कर्णधार तेंबा बावुमा (१) आणि ट्रिस्टन स्टब्स (१) यांच्या विकेट्स स्वस्तात गमावल्या होत्या. पण डेव्हिड बेडिंगघमने ४६ धावांची झुंज दिली होती. ऑस्ट्रेलियाकडून जोश हेझवूडने दोन विकेट्स घेतल्या, तर मॅथ्यू रेनशॉ आणि पॅट कमिन्सने प्रत्येकी १ विकेट घेतली.तत्पुर्वी, या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजी करताना मॅथ्यू रेनशॉ याच्या १९० धावांच्या खेळीच्या जोरावर सर्वबाद ३९० धावा केल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून विआन मुल्डरने ४ विकेट्स, तर मार्को यान्सिनने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या..SA vs AUS 1st Test: व्हॉट अ कॅच...! स्टीव्ह स्मिथची चतुराई अन् आफ्रिकन फलंदाजचा करेक्ट कार्यक्रम; ऑसी खेळाडूचा विश्वविक्रम Video .त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेला पहिल्या डावात सर्वबाद २८४ धावाच करता आल्याने ऑस्ट्रेलियाने १०६ धावांची मोठी आघाडी मिळवली. दक्षिण आफ्रिकेकडून जवळपास सर्वच फलंदाजांनी सुरुवात चांगली केली, पण कोणालाही अर्धशतकही करता आले नाही. डेव्हिड बेडिंगघमने सर्वाधिक ४९ धावांची खेळी केली. ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार पॅट कमिन्सने या डावात ३ विकेट्स घेतल्या.ऑस्ट्रेलियाने दुसरा डाव ६ बाद ३१४ धावांवर डाव घोषित केला होता. या डावातही मॅथ्यू रेनशॉ याने सर्वाधिक ८२ धावांची खेळी केली होती. नीक मॅडिन्सनने ४८ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून एन्रिच नॉर्किया आणि केशव महाराज यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. हा डाव ऑस्ट्रेलियाने ३१४ धावांवर घोषित केल्याने आणि त्यांच्याकडे १०६ धावांची आघाडी असल्याने ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेसमोर ४२१ धावांचे लक्ष्य ठेवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.