SA vs AUS Schedule: ८ वर्षांनंतर जुने हिशोब चुकते होणार?'सँडपेपरगेट' राड्यानंतर पुन्हा ऑस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिकेत खेळणार

South Africa vs Australia Test Series Timetable: ऑस्ट्रेलिया संघ सध्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यातील वनडे मालिका संपली असून दक्षिण आफ्रिकेने २-१ अशा फरकाने ही मालका जिंकली. आता तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला सुरूवात होणार आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपचा भाग असून दोन्ही संघ सध्या गुणतालिकेत पहिल्या दोन क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे दोन्ही संघांना हे स्थान मजबूत करण्यासाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे. दरम्यान, या मालिकेला जुन्या आठवणींचीही किनार आहे. .IND vs WI : संजू सॅमसनला लास्ट चान्स? विंडीज मालिका ठरू शकते शेवटची... दोन खेळाडूंनी त्याला दिलंय टेंशन.सँडपेपर प्रकरणानंतर कसोटी मालिकाखरंतर ऑस्ट्रेलिया तब्बल ८ वर्षांनंतर दक्षिण आफ्रिकेत कसोटी मालिका खेळणार आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये झालेली कसोटी मालिका प्रचंड वादग्रस्त ठरली होती. क्विंटन डी कॉक - डेव्हिड वॉर्नर यांच्यात मोठे वाद झाले होते. त्यानंतर चेंडू छेडछाडीचं प्रकरण घडलं. केपटाऊन कसोटीत सँडपेपरच्या मदतीने चेंडू छेडछाड करण्याच्या प्रकरणात ऑस्ट्रेलियाचे तत्कालिन कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ, उपकर्णधार डेव्हिड वॉर्नर आणि युवा खेळाडू कॅमरॉन बॅनक्रॉफ्ट अडकले होते. बॅनक्रॉफ्टकडे सँडपेपर सापडला होता, तर वॉर्नरवर या प्रकरणात प्रमुख म्हणून आरोप झाले. स्टीव्ह स्मिथ कर्णधार असल्याने त्यालाही या प्रकरणात जबाबदार धरण्यात आले. त्यामुळे बॅनक्रॉफ्टला ९ महिन्यांसाठी, तर वॉर्नर-स्मिथ यांच्यावर एका वर्षांची बंद क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने घातली होती. या प्रकरणात स्मिथवर दोन वर्षांसाठी नेतृत्वाचीही बंदी होती, तर वॉर्नरवर नेतृत्वासाठी आजीवन बंदी घालण्यात आली होती. या तिघांनाही कसोटीनंतर मायदेशी पाठवण्यात आले होते. पत्रकार परिषदेत स्मिथ आणि वॉर्नर यांना चूक कबुल करताना अश्रुही अनावर झाले होते. हे प्रकरण प्रचंड गाजलं होतं, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटही ढवळून निघालं होतं..पण आता या जुन्या जखमांनंतर तब्बल ८ वर्षांनी पुन्हा ऑस्ट्रेलियाचा संघ दक्षिण आफ्रिकेत कसोटी खेळणार असून या संघात वॉर्नर आणि बॅनक्रॉफ्ट नसले, तरी स्टीव्ह स्मिथ उपकर्णधार म्हणून असणार आहे. त्यामुळे स्मिथच्या कामगिरीकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे. २०२१ मध्ये ऑस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा करणार होता, पण त्यावेळी कोविड-१९ मुळे तो दौरा रद्द झाला होता. त्यानंतर आता ९ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान तीन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे.दक्षिण आफ्रिका-ऑस्ट्रेलियाला धक्कापहिल्या कसोटीपूर्वी दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया दोन्ही संघांना खेळाडूंच्या दुखापतीचा फटका बसला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू कॅमेरॉन ग्रीन पहिल्या कसोटीतून बाहेर झाला आहे. तसेच दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज आणि २०१८ कसोटी मालिकेतील मालिकावीर कागिसो रबाडाही पहिल्या कसोटीला मुकणार आहे..IND U19 vs AUS U19 : तन्मय बलोडाच्या १४ विकेट्स अन् ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण; भारताने ५ चेंडूंत जिंकली मॅच, मालिका खिशात.दक्षिण आफ्रिकेची प्लेइंग इलेव्हन जाहीरपहिल्या सामन्याच्या एक दिवस आधीच दक्षिण आफ्रिकेने प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे. या संघाचे कर्णधारपद तेंबा बावुमा सांभाळणार आहे. तसेच एडेन मार्करम, केशव महाराज, एन्रिक नॉर्किया, रायन रिकल्टन असे अनुभवी खेळाडूही संघात आहेत.दक्षिण आफ्रिकेची प्लेइंग इलेव्हन - एडन मार्करम, रायन रिकल्टन, डेव्हिड बेडिंगहॅम, तेंबा बावुमा (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, वियन मुल्डर, काइल वेरेन (यष्टीरक्षक), मार्को यान्सिन, केशव महाराज, सायमन हार्मर, एन्रिक नॉर्किया.भारतात कुठे पाहणार?दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया संघात होणारी ही कसोटी मालिकेतील पहिला सामना डर्बन, दुसरा सामना क्बेबेरखा आणि तिसरा सामना केपटाऊन येथे होणार आहे. भारतीय प्रमाण वेळेनुसार पहिला सामना दुपारी १ वाजता, दुसरा सामना दुपारी १.३० वाजता आणि तिसरा सामना दुपारी २.०० वाजता सुरू होईल.हे सामने Eurosport TV Network चॅनेलवर लाईव्ह पाहाता येतील. तसेच FanCode ऍप किंवा वेबसाईटवरही हे सामने लाईव्ह पाहाता येणार आहेत.दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया कसोटी मालिका९ ते १३ ऑक्टोबर - पहिला सामना, डर्बन (वेळ - दु. १ वाजता)१८ ते २२ ऑक्टोबर - दुसरा सामना, क्बेबेरखा (वेळ - दु. १.३० वाजता)२७ ते ३१ ऑक्टोबर - तिसरा सामना, केपटाऊन (वेळ - दु. २.०० वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.