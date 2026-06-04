'Vaibhav Sooryavanshi ला खेळवावे की नाही, यापेक्षा...' सचिन तेंडुलकर १५ वर्षीय बॉस बेबीला कसोटीत खेळण्याबाबत नेमकं काय म्हणाला?

Sachin Tendulkar on Vaibhav Sooryavanshi: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सर्वच क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कमी वयातही तो ज्याप्रकारे स्फोटक फलंदाजी करतो, त्यामुळे अनेकजण त्याचे चाहते झाले आहेत. त्याने १६ सामन्यातच ७७६ धावा आयपीएल २०२६ स्पर्धेत केल्या. त्याच्या प्रतिभेने मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरलाही प्रभावित केले होते. दरम्यान, वैभवला लवकरात लवकर भारतीय संघात संधी दिली जावी अशी मागणीही होत आहे. याशिवाय तो कसोटीतही यशस्वी होईल की नाही, याबाबतची चर्चा होत आहे. त्याविषयी आता सचिनने त्याचे मत मांडले आहे. नुकताच सचिनला क्रिकइन्फो ऑनर्स पुरस्कार २०२६ सोहळ्यात '२१ व्या शतकातील सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय फलंदाज' हा पुरस्कार मिळाला. या पुरस्कार सोहळ्यात सचिन बोलत होता. .वैभव सूर्यवंशीला विराट कोहलीने IPL जिंकल्यानंतर नक्की काय सांगितलं? RCB च्या Video ने उघडलं रहस्य.वैभवला सर्व प्रकारात खेळण्याबाबत सल्ला देताना सचिन म्हणाला, 'मी वैभवला इतकेच सांगेल की स्वत:सारखंच राहा. आयुष्यात कोणतीही गोष्ट पहिल्यांदा होत असते. कसोटी क्रिकेटबाबत तो वेळ आणि वय जसे पुढे जाईल, तसे तो वेगवेगळ्या आव्हानांना कसं सामोरे जायचे, हे शिकेल. त्यामुळे परिस्थितीनुसार त्याची मानसिकताही तयार होईल.''समस्या नेहमीच असणार आहेत, अगदी तुमच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आणि शेवटच्या चेंडूचा तुम्ही सामना करेपर्यंत. गोलंदाज तुम्हाला प्रत्येक चेंडूवर प्रश्न विचारणार आहेत, त्यामुळे आता तुम्ही काय उपाय शोधणार? पण तो अशा प्रकारचा खेळाडू आहे, ज्याच्याकडे खूप आत्मविश्वास आहे आणि त्याला काय करायचे आहे, हे माहिती आहे.''मला त्याच्या नैसर्गिक प्रवृत्तीमध्ये हस्तक्षेप करायचा नाही. कारण तो कशाप्रकारे चेंडू पाहातो आणि त्यावर कशी प्रतिक्रिया देतो, हे महत्त्वाचे आहे. जर त्या सिंग्नल्समध्ये व्यत्यय आला, तर ते खरे आव्हान असेल. तो ज्याप्रकारे फलंदाजी करतो, त्यानुसार मी त्याला खेळण्याचे स्वातंत्र्य देईल.'.वैभवला कसोटी क्रिकेटमध्ये खेळवण्याबाबत सचिन म्हणाला, 'फक्त मीच नाही, तर प्रत्येकाला त्याला कोणत्यातरी टप्प्यावर कसोटी क्रिकेटमध्ये खेळताना पाहायचे आहे. मला माहित नाही, हे कधी होईल, पण तो उदयोन्मुख प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याची गरज असते.''जर तो चांगला खेळत असेल, तर आपण त्याला प्रोत्साहन आणि पाठिंबा देण्याची गरज आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्यावर सातत्याने दबाव टाकण्यापेक्षा त्याच्या खेळाचा आनंद घ्यायला हवा. त्याने खेळावे की नाही, एखादी गोष्ट करावी की नाही किंवा संघात त्याची निवड व्हावी की नाही, हे निर्णय त्या लोकांवर सोपवावा, जे या त्यासाठी जबाबदार आहेत.'.आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील तिन्ही प्रकारात वर्चस्व गाजवण्यासाठी कोणती गोष्ट महत्त्वाची आहे, याबाबत बोलताना सचिनने सांगितले, 'खेळ बदलत आहे. नियम व स्वरुप बदलल्यामुळे तो पुढेही बदलत राहिल, हे आपण स्वीकारले पाहिजे. फलंदाजांच्या दृष्टीकोनातून सांगायचं झालं तर सर्व प्रकारात जुळवून घेण्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट बॅकलिफ्ट आहे.''मला वाटतं की ज्यावेळी फलंदाज आपल्या डाऊनस्विंगवर नियंत्रण मिळवतो, त्यावेळी तो सर्व प्रकारात वर्चस्व गाजवू शकतो. टी२० मध्ये आक्रमकतेची गरज असते, तर वनडेमध्ये संयम आणि आक्रमक दोन्हीचा संगम साधावा लागतो. कसोटी क्रिकेट अनेक गोष्टींची परीक्षा घेते. त्यामुळे जुळवून घेण्याची क्षमता महत्त्वाची आहे..Vaibhav Sooryavanshi चा भारतीय संघात युरोप दौऱ्यावेळी समावेश होणार? BCCI सचिवांकडून मोठे संकेत.सचिन पुढे म्हणाला, 'जो प्रतिभावान खेळाडू परिस्थिती न स्विकारता, त्याला सवय असलेल्याप्रकारेच फक्त फलंदाजी करतो, त्यापेक्षा मी नेहमीच अशा सामान्य खेळाडूच्याबाबतीत सावध असेल, जो परिस्थितीचा आदर ठेवून फलंदाजी करतो.''कसोटी क्रिकेटमध्ये कोणत्यातही टप्प्यावर तुम्हाला रक्षात्मक खेळावेच लागणार आहे. जोपर्यंत एखादा फलंदाज एका दर्जेदार वेगवान गोलंदाजाविरुद्ध फ्रंट फूटवर राहून बचावात्मक खेळू शकतो, तोपर्यंत तो फलंदाज कोणत्याही स्वतरावर, विशेषत: कसोटी क्रिकेटमध्ये यशस्वी होईल.'सचिन तेंडुलकरने त्याच्या कारकिर्दीत २०० कसोटी सामने खेळले असून ५१ शतकांसह १५९२१ धावा केल्या आहेत. वनडेत ४६३ सामन्यात ४९ शतकांसह १८४२६ धावा केल्या होत्या. १ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात त्याने १० धावा केल्या होत्या. तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तिन्ही प्रकारात त्याने २०१ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.