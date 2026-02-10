'ही माझी जर्सी आहे, तुला...', सचिन तेंडुलकरने U19 वर्ल्ड कप विजेत्या Ayush Mhatre ला काय सांगितलं? पाहा Video

Sachin Tendulkar’s Special Advice to U19 Captain Ayush Mhatre: भारताच्या युवा क्रिकेट संघाने गेल्याच आठवड्यात हरारेमध्ये आयुष म्हात्रेच्या नेतृ्त्वात १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला. हरारेमध्ये अंतिम सामन्यात भारताने १९ वर्षांखालील इंग्लंड संघाला १०० धावांनी पराभूत केले. भारताने सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपवर (U19 World Cup) नाव कोरले. या ऐतिहासिक विजयानंतर भारतीय संघ रविवारी मायदेशी परतला. यावेळी मुंबई विमानतळावर भारताच्या युवा संघाचे दणक्यात स्वागतही झाले. दरम्यान, मुंबईत परतल्यानंतर आयुष (Ayush Mhatre) सोमवारी मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरला (Sachin Tendulkar) भेटला होता. त्यांच्या भेटीचा व्हिडिओही (Video) समोर आला आहे. .U19 World Cup जिंकून आलेल्या आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशीसह भारतीय संघाचे मुंबईत जंगी स्वागत; पाहा खेळाडूंची रिअॅक्शन.आयुष देखील मुंबईचा असून देशांतर्गत क्रिकेट मुंबईच्या संघाकडून खेळतो. त्यामुळे मुंबईत आल्यानंतर त्याने सचिनची भेट घेतली, यावेळी सचिनने त्याला शुभेच्छा देत खास भेटही दिली. सचिनने आयुषला त्याची कसोटी जर्सी भेट दिली. यावेळी सचिन त्याला भेट देताना म्हणाला की 'ही जर्सी माझ्या शेवटच्या मालिकेच्या आसपासची आहे. मी ही तुला भेट देतोय, कारण तुचं शेवटचं लक्ष्य ही जर्सी असायला हवी'. सचिनने ही त्याची वापरलेली जर्सी असल्याचे सांगितले. तसेच आयुषने ही भेट स्वीकारल्यानंतर सचिनचे आशीर्वादही घेतले. यावेळी सचिन म्हणाला, 'मेहनत करत राहा आणि लक्ष विचलित होऊ देऊ नको.' या जर्सीवर आयुषसाठी सचिनने एक खास मेसेजही लिहिला आहे. या मेसेजमध्ये सचिनने त्याला खूप यश मिळो, अशा शुभेच्छा दिल्या आहेत आणि त्याची स्वाक्षरीही केली आहे..आयुषने हा व्हिडिओ शेअर केला असून त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले की 'मी तुम्हाला स्क्रिनवर पाहून मोठा झालो, आज मी तुमच्या घरात, तुमच्या प्रवासातील एक भाग माझ्या हातात घेऊन उभा राहिलो. या कौतुकाबद्दल सर मी आभारी आहे. तुम्ही भारतीय क्रिकेटला जो सन्मान दिला, तोच सन्मान देण्याचा मी प्रयत्न करेल.' हा व्हिडिओ सध्या जोरदार चर्चेत असून लाखो लाईक्स आले आहेत..आयुष हा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकणारा ६ वा कर्णधार आहे. यापूर्वी मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद, पृथ्वी शॉ आणि यश धूल यांच्या नेतृत्वात भारताने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला होता. आयुषने अंतिम सामन्यातही मोलाचे योगदान दिले होते. त्याने ५३ धावांची खेळी करताना वैभव सूर्यवंशीसोबत १४२ धावांची खेळी केली होती. वैभवने १७५ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने ५० षटकात ९ बाद ४११ धावा उभारल्या होत्या. त्यानंतर इंग्लंडला ३११ धावाच करता आल्या..U19 World Cup: 'अजून खूप दूर जायचंय...' वैभव सूर्यवंशीची विश्वविजेता झाल्यानंतरची पोस्ट चर्चेत.दरम्यान, १८ वर्षीय आयुषने छोट्या कारकिर्दीतही त्याची छाप पाडली आहे. त्याने १३ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ६६० धावा केल्या आहेत, तसेच ७ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये २ शतकांसह ४५८ धावा केल्या आहेत. १३ टी२० सामन्यांमध्ये त्याने ५६५ धावा केल्या आहेत. आता आयुष आगामी आयपीएल २०२६ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळताना दिसेल. त्याला चेन्नईने या हंगामासाठी रिटेन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.