Vaibhav Sooryavanshi ला फक्त १५ व्या वर्षी उपकर्णधार करणे योग्य आहे? सचिन तेंडुलकरने स्पष्ट शब्दात दिलं उत्तर, 'खूपच घाई...'

Sachin Tendulkar Comments on Vaibhav Sooryavanshi’s Career: भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने अगदी कमी वेळात त्याची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. केवळ १४ व्या वर्षी त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर त्याने अनेक मोठ्या स्पर्धा खेळल्या असून त्याने २०२६ च्या सुरुवातीलाच १९ वर्षांखालील भारतीय संघाला विश्वविजेतेपद जिंकून देण्यातही मोलाचा वाटा उचलला. त्याने अंतिम सामन्यात पावणेदोनशे धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर आयपीएल २०२६ मध्ये तर त्याने कमालीचा खेळ करताना ७०० हून अधिक धावा ठोकल्या आणि ऑरेंज कॅपसह ५ मोठे पुरस्कार जिंकले. .Vaibhav Sooryavanshi Next Match: वैभव सूर्यवंशी ४० दिवसांसाठी मैदानापासून दूर; नेमकं काय घडलं? गौतम गंभीरचं विधान चर्चेत....त्याची ही प्रतिभा पाहाता त्याला दुपील ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत पूर्व विभागाचा उपकर्णधार करण्यात आले होते. या संघाने नेतृत्व ईशान किशनने केले होते आणि ही स्पर्धाही पूर्व विभागाने जिंकली होती. या स्पर्धेत ईशान मैदानातून बाहेर असताना वैभवने नेतृत्वाची जबाबदारीही पार पाडली होती. पण असे असले तरी त्याला नेतृ्त्वाची जबाबदारी देणे घाईचे असल्याचे मत मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने मांडले आहे..रेडिटवरील प्रश्न - उत्तरांच्या सत्रात सचिनला एका युझरने प्रश्न विचारला होता की वैभवला १५ व्या वर्षीच नेतृत्वाची जबाबदारी देण्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते? त्यावर उत्तर देताना सचिनने लिहिले की 'मला वाटतं की त्याला दुलीप ट्रॉफीमध्ये उपकर्णधारपद देणे खूप घाईचे होते. आपण त्याला लाल चेंडूने आणखी सामने खेळू दिले पाहिजे आणि हळुहळू एक एक पाऊल पुढे टाकायला हवे.'वैभव सूर्यवंशीला आयपीएल २०२६ नंतर भारताच्या टी२० संघातही स्थान मिळाले. त्याने जून २०२६ मध्ये इंग्लंड दौऱ्यातून भारतीय संघाकडून पदार्पणही केले. त्यामुळे तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडूही ठरला. त्याने आत्तापर्यंत १० टी२० सामने भारतासाठी खेळले असून २९.५० च्या सरासरीने २९५ धावा केल्या आहेत. यात २ अर्धशतकांचा समावेश आहे..सचिनचे आवडते परदेशी फलंदाजदरम्यान, रेडिटवरील प्रश्न - उत्तरांच्या सत्रात एका युझरने सचिनला त्याचे सध्याचे आवडते परदेशी फलंदाजांबद्दल विचारले, तेव्हा सचिनने 'हॅरी ब्रुक, जो रुट आणि स्टीव्ह स्मिथ' यांची नावं घेतली.सचिनला एका युझरकडून असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता की 'जो रुट कसोटीतील सर्वाधिक धावांच्या विक्रमाच्या खूप जवळ पोहचत आहे, पण रुटने म्हटले आहे की तुमच्यासोबत (सचिन तेंडुलकरसोबत) पंक्तीत असणे हेच त्याच्यासाठी पुरेसे आहे. यावर तुमचे मत काय?' यावर सचिनने उत्तर दिले की 'मी नेहमीच त्याला उच्च दर्जाचे मानले आहे. आणि तो मोठा खेळाडू होईल, हे मला त्याच्या पहिल्याच कसोटी सामन्यात स्पष्ट झाले होते.'.Rising Stars Asia Cup साठी भारतीय संघाची घोषणा! तिलक वर्मा कर्णधार, तर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशचाही समावेश.सध्या कसोटीत सर्वाधिक धावा करण्याचा विश्वविक्रम सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. त्याने २०० कसोटी सामन्यात १५९२१ धावा केल्या आहेत. या यादीत जो रुट दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने १४२७८ धावा केल्या आहेत. २०१२ मध्ये नागपूरमध्ये झालेल्या भारत विरुद्ध इंग्लंड कसोटी सामन्यातून पदार्पण केलेला जो रुट सध्या इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार आहे. तसेच त्याने इंग्लंड क्रिकेट बोर्डासोबत २ वर्षांचा करारही केला असल्याने तो पुढील दोन वर्षे तरी निवृत्त होणार नसल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे सचिनचा सर्वाधिक कसोटी धावांचा विक्रम मोडण्याची संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.