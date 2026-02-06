U19 World Cup: सचिन तेंडुलकर ते विराट कोहली... आयुष म्हात्रेच्या चॅम्पियन टीमबद्दल अन् वैभव सूर्यवंशीबद्दल कोण काय म्हणालं? पाहा

Cricket Fraternity Congratulated World Cup Winning U19 Team India: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने विजेतेपद जिंकले. हरारेमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतने थॉमस ऱ्यू्च्या इंग्लंडविरुद्ध १०० धावांनी विजय मिळवला. भारताने सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपवर नाव कोरले. भारताच्या या विजयात १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Suryavanshi) मोलाचा वाटा उचलला. याविजयानंतर युवा भारतीय संघाचे (Team India) भरभरून कौतुक होत आहे. अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटूंनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत भारतीय संघाचे कौतुक केले आहे. .U19 World Cup: आयुष म्हात्रेच्या टीम इंडियाने जगज्जेतेपद जिंकताच कसं केलं सेलिब्रेशन; Video Viral.भारताचा मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने (Sachin Tendulkar) पोस्ट केले की 'चॅम्पियन्स! या संघाचा खूप अभिमान आहे, त्यांनी निर्भयपणे क्रिकेट खेळले. सर्व संघाचे कौतुक, ज्यात प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफचाही समावेश आहे. या क्षणाचा आनंद घ्या. जेव्हा तुमच्याकडे सूर्यवंशी आहे, तर नेहमीच ब्लॉकबस्टर अपेक्षितच आहे. खूप छान वैभव!'.विराट कोहलीने (Virat Kohli) पोस्ट केली की '१९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे पुन्हा एकदा वर्ल्ड कप जिंकल्याबद्दल अभिनंदन. वयोगटातील क्रिकेटमध्ये आपलं वर्चस्व कायम राहिले आहे. सर्व संघांचे आणि सपोर्ट स्टाफचे कौतुक.'.भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पोस्ट करत भारतीय संघाचे कौतुक केले आहे. याशिवाय बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथून मन्हास यांनीही भारतीय संघाचे अभिनंदन केले आहे. याव्यतिरिक्तही अनेकांनी पोस्ट केले आहेत..अंतिम सामन्यात भारताने ५० षटकात ९ बाद ४११ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर ४१२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडला ४०.२ षटकात सर्वबाद ३११ धावाच करता आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.