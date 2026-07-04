India A vs Sri Lanka A : साई सुदर्शनची 168 धावांची खेळी; भारतीय कसोटी संघासाठी पुन्हा ठोकला दावा

Sai Sudharsan Continues His Brilliant Form: साई सुदर्शनने(Sai Sudharsan) मिळणाऱ्या प्रत्येक संधीचं सोनं करण्याचा निर्धार केल्याचा दिसतोय... श्रीलंका अ संघाविरुद्ध त्याने आणखी एक वादळी शतक झळकावून भारत अ संघाला आघाडी मिळवून दिली आहे. त्याच्या दीडशतकी खेळीच्या जोरावर भारताने पहिल्या डावातील ३६६ धावांचा टप्पा सहज ओलांडला.. साईची ही कामगिरी त्याचे कसोटी संघातील स्थान मजबूत करणारी ठरणार आहे..भारत अ संघ आणि श्रीलंका अ(IND A vs SL A) संघ यांच्यात सध्या चार दिवसीय कसोटी सामना सुरू असून, आज सामन्याचा तिसरा दिवस आहे. या सामन्यात भारत अ संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंका अ संघाने कर्णधार सहान अराचिगे याच्या शानदार शतकी खेळीच्या जोरावर ३६६ धावा केल्या. भारताकडून गुरनूर ब्रार आणि सारांश जैन यांनी प्रत्येकी चार विकेट घेत श्रीलंकेचा डाव गुंडाळला..त्यानंतर फलंदाजीला उतरलेल्या भारत अ संघाने दुसऱ्या दिवसापासूनच सामन्यावर पकड मिळवली. भारताचा युवा फलंदाज साई सुदर्शनने पुन्हा एकदा आपल्या दमदार फलंदाजीची झलक दाखवली..INDA vs SLA Test: ऋतुराज गायकवाड, देवदत्तने संधी गमावली; साई सुदर्शनची सेंच्युरी, तर ध्रुव जुरेल, शेख राशीदची दमदार फिफ्टी.पहिल्या सामन्यात १३४ धावांची खेळी करणाऱ्या साईने दुसऱ्या सामन्यातही शतक झळकावत सलग दुसऱ्या सामन्यात तीन आकडी धावसंख्या गाठली. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ पूर्णपणे साई सुदर्शन आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी गाजवला. साईने शानदार शतक झळकावले, तर देवदत्तने ९४ धावांची महत्त्वाची खेळी केली..आज तिसऱ्या दिवसाच्या खेळात साई सुदर्शनने कालच्या १०४ धावांपासून पुढे खेळ सुरू करत आपले १५० धावांचे टप्पे सहज पार केले. सध्या तो १६८ धावां केल्या. आपल्या या खेळीत त्याने आतापर्यंत २१ चौकार लगावत श्रीलंकेच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे..India A vs Sri Lanka A : आजचा दिवस साई सुदर्शनच्या नावावर! सलग दुसऱ्या शतकाने भारत 'अ' ला दिली मजबूत पकड.दरम्यान, ऋतुराज गायकवाड फलंदाजीला आला, मात्र १३ धावा केल्यानंतर तो दुखापतीमुळे रिटायर्ड हर्ट झाला. सध्या कर्णधार ध्रुव जुरेल आणि साई सुदर्शन भारताचा डाव पुढे नेत आहेत. सलग दोन सामन्यांत दोन मोठी शतके झळकावून साई सुदर्शनने भारतीय निवडकर्त्यांचे लक्ष पुन्हा एकदा वेधून घेतले आहे. आगामी कसोटी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा हा शानदार फॉर्म भारतीय क्रिकेटसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.