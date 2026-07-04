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India A vs Sri Lanka A : साई सुदर्शनची 168 धावांची खेळी; भारतीय कसोटी संघासाठी पुन्हा ठोकला दावा

Sai Sudharsan: India A vs Sri Lanka A आणि India A सामन्यात युवा फलंदाजाची पुन्हा एकदा दमदार कामगिरी. सलग दुसऱ्या सामन्यात शतक झळकावलेल्या साई सुदर्शनने 160 हून अधिक धावा केल्या.
Sai Sudharsan

Sai Sudharsan

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Sai Sudharsan Continues His Brilliant Form: साई सुदर्शनने(Sai Sudharsan) मिळणाऱ्या प्रत्येक संधीचं सोनं करण्याचा निर्धार केल्याचा दिसतोय... श्रीलंका अ संघाविरुद्ध त्याने आणखी एक वादळी शतक झळकावून भारत अ संघाला आघाडी मिळवून दिली आहे.

त्याच्या दीडशतकी खेळीच्या जोरावर भारताने पहिल्या डावातील ३६६ धावांचा टप्पा सहज ओलांडला.. साईची ही कामगिरी त्याचे कसोटी संघातील स्थान मजबूत करणारी ठरणार आहे.

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